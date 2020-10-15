Son dakika: Koronavirüs ilk belirtileri neler? Coronavirüs belirtileri arasında ishal ve baş ağrısı var mı? İşte gün gün korona virüs belirtileri

GRİP VE KORONAVİRÜS ARASINDAKİ FARKLAR Uzmanlar, anksiyetedeki nefes darlığı ile Covid-19’daki nefes darlığı arasındaki farka da dikkat çekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Songül Özer, kış mevsiminde yaygın görülen enfeksiyon hastalıkları ile Covid-19 arasında benzerlikler olmasına karşın önemli farklılıklar olduğunu ifade etti.



Soğuk algınlığı, nezle, grip, koronavirüs gibi bir çok enfeksiyon var. Bunların içinde sadece hemofilus ınfluenza bir bakteridir. Grip, nezle, soğuk algınlığı ve Covid-19 virüs hastalıklarıdır. O nedenle belirtileri aslında birbirine çok benziyor. Örneğin gripte ateş, kas ağrısı, halsizlik ve iştahsızlık çok ön plandadır. İşe gitmek, evde ayakta durmak bile güçleşir.



Ayırt etmeye çalışmak yerine belirtiler başladığı zaman eğer iki günden uzun sürüyorsa en yakınınızdaki aile hekimlerine, sağlık ocağına, devlet hastanesine veya özel hastaneye ulaşmalısınız.