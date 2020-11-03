Son dakika: Koronavirüs haritasında mavi bölge uyarısı... Mavi bölge ne anlama geliyor
Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin daha erken kapanması, fabrika ve işyerlerinde yeni çalışma düzenine geçilmesi planlanıyor. Salgında sorunun kaynağının daha çok ev bulaşları olduğu ve yüzde 70’ini ev halkının birbirine bulaştırdığı belirtiliyor. Öte yandan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada mavi bölgeyle ilgili çarpıcı bilgiler aktardı.
Bilim Kurulu başta olmak üzere günlük hayatla ilgili yapılan toplantılarda salgınla ilgili olarak, “Genel bir yasaklama yerine, bulaşma alanlarına yönelik kısıtlamaların” getirilmesi üzerinde duruldu.
2
Abone Ol
Lokanta ve kafelerde gece 12.00’ye kadar olan sürenin daha da kısıtlanabileceği belirtildi. Bu karar bulaşın yoğun olduğu illerde uygulanacak.
3
Abone Ol
İlk uygulama, İstanbul ve Marmara Bölgesi’yle, Ankara ve İzmir’de başlayacak.
4
Abone Ol
KAPALI MEKAN KURALLARI
Toplu taşıma, fabrikalar, mağazalar için yeniden saat düzenlemesi yapılacak. Kapalı yerlere yönelik yeniden planlama yapılacak. Verilen bilgiye göre, aile içi bulaşlardaki artış devam ediyor. Bir aileden birden çok vaka çıkıyor.
5
Abone Ol
Bulaşların yüzde 70’inin ev içi bulaşma olduğu belirtiliyor. Aile içi ve site içi toplanmalara yönelik denetim ve kısıtlamalar getirilecek.
6
Abone Ol
Birçok yerde aile ziyaretleri il pandemi kurulları tarafından yasaklanırken, vatandaşların bilinçli davranması gerektiği ifade edildi.
7
Abone Ol
ŞEHİRLERİN ORANLARI
Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise seyahat yasağı beklemediğini belirterek “Çünkü, vaka sayısının nüfusa oranı her ilde aynı gibi. Şu anda İstanbul ve çevresinin patladığını söylüyoruz ama 100 bin nüfusa pozitif görünme oranına baktığınızda Türkiye genelinden çok farklı değil..."
8
Abone Ol
"Bir ilden diğerine seyahat etmenin artırıcı etkisi kalmadı artık. Artırıcı etki, ev içi bulaşlarda” dedi.
9
Abone Ol
MAVİ BÖLGE UYARISI
Aydın ayrıca “Kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada kırmızı ve mavi bölgeler yalancı bir güven hissi uyandırıyor. Mavi bölge görünüyorsa bu rahat olacağınız anlamına gelmiyor” uyarısında bulundu.