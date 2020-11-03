MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika: Koronavirüs haritasında mavi bölge uyarısı... Mavi bölge ne anlama geliyor
GeriGündem Son dakika: Koronavirüs haritasında mavi bölge uyarısı... Mavi bölge ne anlama geliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
NURAY BABACAN
Haber Giriş: 03 Kasım 2020 - 07:00 | 

Son dakika: Koronavirüs haritasında mavi bölge uyarısı... Mavi bölge ne anlama geliyor

Son dakika haberi... Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerin daha erken kapanması, fabrika ve işyerlerinde yeni çalışma düzenine geçilmesi planlanıyor. Salgında sorunun kaynağının daha çok ev bulaşları olduğu ve yüzde 70’ini ev halkının birbirine bulaştırdığı belirtiliyor. Öte yandan Prof. Dr. Kemalettin Aydın, kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada mavi bölgeyle ilgili çarpıcı bilgiler aktardı.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
1
Abone Olgoogle-news

Bilim Kurulu başta olmak üzere günlük hayatla ilgili yapılan toplantılarda salgınla ilgili olarak, “Genel bir yasaklama yerine, bulaşma alanlarına yönelik kısıtlamaların” getirilmesi üzerinde duruldu.

2
Abone Olgoogle-news

Lokanta ve kafelerde gece 12.00’ye kadar olan sürenin daha da kısıtlanabileceği belirtildi. Bu karar bulaşın yoğun olduğu illerde uygulanacak.

3
Abone Olgoogle-news

İlk uygulama, İstanbul ve Marmara Bölgesi’yle, Ankara ve İzmir’de başlayacak.

4KAPALI MEKAN KURALLARI
Abone Olgoogle-news

KAPALI MEKAN KURALLARI

Toplu taşıma, fabrikalar, mağazalar için yeniden saat düzenlemesi yapılacak. Kapalı yerlere yönelik yeniden planlama yapılacak. Verilen bilgiye göre, aile içi bulaşlardaki artış devam ediyor. Bir aileden birden çok vaka çıkıyor.

5
Abone Olgoogle-news

Bulaşların yüzde 70’inin ev içi bulaşma olduğu belirtiliyor. Aile içi ve site içi toplanmalara yönelik denetim ve kısıtlamalar getirilecek.

6
Abone Olgoogle-news

Birçok yerde aile ziyaretleri il pandemi kurulları tarafından yasaklanırken, vatandaşların bilinçli davranması gerektiği ifade edildi.

7ŞEHİRLERİN ORANLARI
Abone Olgoogle-news

ŞEHİRLERİN ORANLARI

Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise seyahat yasağı beklemediğini belirterek “Çünkü, vaka sayısının nüfusa oranı her ilde aynı gibi. Şu anda İstanbul ve çevresinin patladığını söylüyoruz ama 100 bin nüfusa pozitif görünme oranına baktığınızda Türkiye genelinden çok farklı değil..."

8
Abone Olgoogle-news

"Bir ilden diğerine seyahat etmenin artırıcı etkisi kalmadı artık. Artırıcı etki, ev içi bulaşlarda” dedi.

9MAVİ BÖLGE UYARISI
Abone Olgoogle-news

MAVİ BÖLGE UYARISI

Aydın ayrıca “Kentlerin vaka yoğunluğunu gösteren uygulamada kırmızı ve mavi bölgeler yalancı bir güven hissi uyandırıyor. Mavi bölge görünüyorsa bu rahat olacağınız anlamına gelmiyor” uyarısında bulundu.

Nuray Babacan
Nuray Babacan
nbabacan@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi