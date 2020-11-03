Son dakika: Koronavirüs haritasında mavi bölge uyarısı... Mavi bölge ne anlama geliyor

ŞEHİRLERİN ORANLARI Prof. Dr. Kemalettin Aydın ise seyahat yasağı beklemediğini belirterek “Çünkü, vaka sayısının nüfusa oranı her ilde aynı gibi. Şu anda İstanbul ve çevresinin patladığını söylüyoruz ama 100 bin nüfusa pozitif görünme oranına baktığınızda Türkiye genelinden çok farklı değil..."