Son dakika koronavirüs haberi: Tüm dünya aşıya kilitlenmişken ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem
Son dakika haberi... Dünya koronavirüs karşısında çaresizce aşı beklerken, bilim insanları virüsten korunma konusunda hayat kurtaracak araştırmalar yapmaya devam ediyor. İspanyol araştırmacılar alışverişten dönülünce alınan ürünlerin dezenfekte edilmesinin maske kullanmak, eldiven takmak ya da kıyafetleri yıkamak gibi diğer tüm hijyen önlemlerinden daha etkili olduğunu öne sürdü. İspanya'da sıkı tedbirlerin uygulandığı dönemde gerçekleştirilen araştırma, karantina süresince virüsün farklı bulaşma yollarını ve risk faktörlerini açıklığa kavuşturmayı, bu sayede de virüsün yayılımını azaltma hedefi taşıyor.
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Prof. Dr. Uğur Şahin ile Dr. Özlem Türeci'nin yönettiği biyoteknoji şirketi BioNTech'in Amerikan ilaç devi Pfizer ile ortak geliştirdiği koronavirüs aşısı tüm dünyada umutları yeşertse de küresel ölçekte virüs korkunç hızla yayılmaya devam ediyor.
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BioNTech dışında Amerikan firması Moderna ve Oxford Üniversitesi'nin İngiliz Astra Zenaca ilaç şirketiyle geliştirdiği aşılardan da son derece olumlu haberler geldi.
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Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak tüm dünya koronavirüs karşısında diz çökmüş durumda... Koronavirüs verilerini derleyen ‘worldometers’ verilerine göre; tüm dünyada vaka sayısı 57 milyonu geçti. Korona virüsüne kurban giden insanların sayısı ise her geçen saniye artmakla birlikte 1 milyon 362 bini geçti. İyileşen hastaların sayısı ise 39 milyon 600 bin olarak kayıtlara girdi.
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Türkiye'de yeni koronavirüs önlemleri 20 Kasım saat 20.00 itibarıyla devreye girecek. Sağlık Bakanlığı'nın son açıklamasına göre; Türkiye'de son 24 saatte 157 bin 756 Kovid-19 testi yapıldı. 4 bin 542 kişiye hastalık tanısı konuldu. 123 kişi maalesef hayatını kaybetti.
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Dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de tablo hiç iç açıcı görünmezken, bilim insanlarından hayat kurtaracak cinsten bir araştırma geldi. Bilim dünyası, günlük aktivitelerimizin hangilerinde virüsün bulaşma ihtimalinin daha fazla olduğunu ortaya koydu.
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İspanya'nın Endülüs bölgesinde bulunan Granada Üniversitesi'nden araştırmacıların İspanya’da gerçekleştirdiği ve 'Çevre Araştırmaları' dergisinde yayınlanan makaleye göre; koronavirüsle enfekte olma riski en yüksek olan grup sokakta köpek gezdirenler.
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Köpek gezdirenlerin Covid-19 olma ihtimali yüzde 78 artıyor. Bu gruptaki insanların ekstra hijyen tedbirlerine başvurmaları gerektiği aktarıldı.
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Yaşları 40 ila 54 arasında 2 bin 86 katılımcıyla yapılan araştırmaya göre; köpeklerin her yere dokunma ve sahiplerini kirletebilme ihtimalleri nedeniyle bu tarz yürüyüşlerde risk fazla...
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İngiliz medyasına konu olan araştırmanın belki de en çarpıcı kısmı burası... Araştırmaya göre; virüsün yayılmasını azaltmaya yardımcı olan en etkili hijyen yöntemi, marketten alınan ürünlerin eve dönülür dönülmez dezenfekte edilmesi. Bu işlemin virüsle enfekte olma riskini yüzde 94 oranında azalttığı belirtiliyor.
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Bu işlemin; yüz maskesi, eldiven kullanma, etil alkol ya da çamaşır suyuyla dezenfeksiyon yapılması, ayakkabıların temizlenmesi ya da kıyafetlerin yıkanması gibi diğer hijyen tedbirlerinden daha etkili olduğu tespit edildi.
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Ayrıca Covid-19 hastası bir kişiyle aynı ortamda yaşamanın koronavirüse yakalanma riskini yüzde 60 oranında artırdığı ortaya koyuldu.
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Araştırmaya yanıt verenler arasında, temel ihtiyaçları siparişle getirtenler arasında alışverişe çıkanlarla kıyaslandığında virüsün yayılma ihtimali daha yüksek çıktı.
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Son olarak evden çalışmak yerine iş yerinde çalışmak virüsün yayılmasını yüzde 76 oranında artırıyor.
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İspanyol uzmanlar İspanya'da sıkı kısıtlamaların olduğu süreçte yapılan bu araştırmayla karantina döneminde Covid-19'un başkaca bulaşma yollarını, risk faktörlerini ve tavsiye edilen hijyen önlemlerinin etkililiğini açıklığa kavuşturmayı hedefliyor.