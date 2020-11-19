Son dakika koronavirüs haberi: Tüm dünya aşıya kilitlenmişken ses getirecek araştırma! İşte en etkili yöntem

Bu gelişmelerle eş zamanlı olarak tüm dünya koronavirüs karşısında diz çökmüş durumda... Koronavirüs verilerini derleyen ‘worldometers’ verilerine göre; tüm dünyada vaka sayısı 57 milyonu geçti. Korona virüsüne kurban giden insanların sayısı ise her geçen saniye artmakla birlikte 1 milyon 362 bini geçti. İyileşen hastaların sayısı ise 39 milyon 600 bin olarak kayıtlara girdi.