Son dakika koronavirüs haberi: Kâbus sürüyor! Milyonlarcası öldürülmüştü... Bir ülkeye daha sıçradı
Son dakika haberine göre; Danimarka'da mutasyona uğrayan koronavirüsün vizonlardan insanlara bulaşmasının ortaya çıkması üzerine, 17 milyon vizon öldürülmüştü. Danimarka Tarım Bakanı Morgens Jensen'in istifasıyla sonuçlanan vizon koronavirüsü krizi bir ülkeye daha sıçradı.
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Danimarka'da 17 milyon vizonun öldürülmesinin ardından dehşet verici fotoğraflar ortaya çıkmıştı.
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Fransa'da, ilk defa vizonlarda yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rastlandığı bildirildi.
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Eure-et-Loir bölgesindeki bir çiftlikte yetiştirilen vizonlarda COVID-19 tespit edilmesinin ardından bin vizon öldürüldü.
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Tarım Bakanlığı, vizonlardan elde edilen ürünlerin imha edildiğini açıkladı.
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Ülkedeki diğer 3 çiftlikte virüs tespit çalışmaları sürüyor.
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DSÖ DUYURMUŞTU
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Danimarka başka olmak üzere ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'teki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda COVID-19 tespit edildiğini duyurmuştu.
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Vizonlarda rastlanan COVID-19 türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon oluşumuna rastlanmıştı.
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DANİMARKA'DA HÜKÜMET PROTESTO EDİLDİ
Danimarka'da Kopenhag ve Aarhus şehir meydanlarına traktörleriyle gelen göstericiler, hükümetin anayasaya aykırı olarak kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonu öldürme kararını protesto etti.
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OLAYIN GEÇMİŞİ
Başbakanı Mette Frederiksen, 4 Kasım'da yaptığı basın açıklamasında, vizonlardan Cluster-5 virüsü bulaşan kişilere geliştirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılarının etki etmeyeceğini, bu yüzden ülkedeki çiftliklerde kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonun öldürüleceğini bildirmişti.
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Vizonların öldürülmesine başlanması üzerine, hükümetin riskli bölgeler dışında vizon çiftliklerindeki hayvanları öldürme kararının yasal dayanağının olmadığı ve anayasaya aykırı olduğu ortaya çıkmıştı.
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Hükümet, bu nedenle özür dilemiş ve parlamentoda çoğunluğu sağlamasına destek veren sol partiler ve Liberal Sol Parti ile yasal boşluğu dolduracak yasayı parlamentodan geçirmişti.
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"Minkgate" olarak adlandırılan skandalda, eleştirilerin hedefi olan Gıda Bakanı Mogens Jensen istifa etmişti.