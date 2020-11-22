Son dakika koronavirüs haberi: Kâbus sürüyor! Milyonlarcası öldürülmüştü... Bir ülkeye daha sıçradı

DANİMARKA'DA HÜKÜMET PROTESTO EDİLDİ Danimarka'da Kopenhag ve Aarhus şehir meydanlarına traktörleriyle gelen göstericiler, hükümetin anayasaya aykırı olarak kürkü için yetiştirilen yaklaşık 17 milyon vizonu öldürme kararını protesto etti.