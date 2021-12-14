Son dakika koronavirüs haberi: Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?
Son dakika haberi... Dünyayı 2 yıldır etkisi altına alan koronavirüste yeni gündem Omicron varyantı. Omicron, aşıların Covid virüsüne yakalanmamızı engelleme kabiliyetine önemli bir darbe vurdu. Her geçen gün Omicron varyantıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken bilim insanları üçüncü doz aşı olunması çağrısında bulundu. Peki neden iki doz aşı yetmiyor, üçüncü doz aşı olmamız lazım?
Peki Omicron bu aşıların verdiği korumayı zaten aştıysa, orijinal aşıların üçüncü bir dozu ya da "hatırlatıcı" dozu nasıl işe yarayacak?
COVİD OKULU
Koronavirüsle savaşmak, bağışıklık sistemimizin öğrenmesi gereken bir şey. Bir seçenek, virüsle gerçekten karşılaştığında ne yapması gerektiğini çözmesi. Ama bu şekilde işler kötüye gidebilir ve ağır geçirip hastaneye yatma riskini alırsınız.
Aşılar daha çok bir okul gibidir. Bağışıklık sisteminizin Covid eğitimini geliştirecek güvenli çevreler gibi... İlk doz, temelleri atacak ilkokul eğitimi. İkinci ve üçüncü dozlar ise, bağışıklık sisteminizi ortaokula ve üniversiteye gönderip bilgisini büyük ölçüde derinleştirmek. Yani ilkokulu üst üste tekrarlamıyor.
Nottingham Üniversitesi'nden Virolog Prof. Jonathan Ball "Bağışıklık sistemimiz, virüse dair daha zengin bir bilgiye ve anlayışa sahip oluyor" dedi.
Antikorlar bu eğitimden büyük yarar sağlıyorlar. Bunlar, kendilerini koronavirüsün dışına yapıştıran yapışkan proteinler. Antikorlar virüse yapışıyor ve böylece hücrelerinizi işgal edemiyor. Diğerleri de yanıp sönen bir neon ışıkla yazılmış "virüsü öldür" yazısının biyolojik karşılığı olarak orada duruyorlar.
Imperial College London'dan immunoloji uzmanı Prof. Danny Altmann "neredeyse hiç kalmıyor" ve siz "enfeksiyonlara çok açık bir hale geliyorsunuz" diyor. Yani okula geri dönme zamanı.
Antikorlar kendilerini koronavirüse daha sıkı yapıştırabilirse, Omicron mutasyolarının virüsün kurtulmasına yardımcı olması daha da zorlaşacak. Yeni varyantta önemli ölçüde mutasyon bulunsa da, temelde aynı virüs ve hiç değişmemiş parçaları var.
YÜZDE 75 KORUMA
Mesele sadece antikorların kalitesi de değil, hatırlatıcı dozla antikor sayısı da artıyor. Imperial'dan Prof. Charles Bangham "Daha çok antikorunuz oluyor, kandaki konsantrasyonu artıyor ve bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama ne kadar çok sayıda aşı olursanız, bağışıklık sisteminin hafızası o kadar uzun sürüyor" diyor.