MENÜ GİRİŞ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerDünya HaberleriSon dakika koronavirüs haberi: Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?
GeriDünya Son dakika koronavirüs haberi: Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dünya
Haber Giriş: 14 Aralık 2021 - 18:45 | 

Son dakika koronavirüs haberi: Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?

Son dakika haberi... Dünyayı 2 yıldır etkisi altına alan koronavirüste yeni gündem Omicron varyantı. Omicron, aşıların Covid virüsüne yakalanmamızı engelleme kabiliyetine önemli bir darbe vurdu. Her geçen gün Omicron varyantıyla ilgili yeni gelişmeler yaşanırken bilim insanları üçüncü doz aşı olunması çağrısında bulundu. Peki neden iki doz aşı yetmiyor, üçüncü doz aşı olmamız lazım?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Bazı aşıların iki dozu, Omicron bulaşmasına karşı neredeyse hiç koruma sağlamazken, yine de hastaneye yatacak kadar hasta olma riskinizi çok büyük ölçüde azaltıyor.
2
BBC Türkçe'nin haberine göre; aşıların hepsi, iki yıl önce ortaya çıkan virüsün ilk haliyle savaşmak için geliştirildi.
3
Peki Omicron bu aşıların verdiği korumayı zaten aştıysa, orijinal aşıların üçüncü bir dozu ya da "hatırlatıcı" dozu nasıl işe yarayacak?
4
Şansımıza, şırınganın içindeki tamamen aynı olsa da hatırlatıcı dozlar, bağışıklık sistemimiz açısından aynısının biraz daha fazlası değil. Üçüncü dozdan sonra elde ettiği koruma öncekinden daha büyük, daha geniş kapsamlı ve daha akılda kalıcı.
5COVİD OKULU

COVİD OKULU

Koronavirüsle savaşmak, bağışıklık sistemimizin öğrenmesi gereken bir şey. Bir seçenek, virüsle gerçekten karşılaştığında ne yapması gerektiğini çözmesi. Ama bu şekilde işler kötüye gidebilir ve ağır geçirip hastaneye yatma riskini alırsınız.
6
Aşılar daha çok bir okul gibidir. Bağışıklık sisteminizin Covid eğitimini geliştirecek güvenli çevreler gibi... İlk doz, temelleri atacak ilkokul eğitimi. İkinci ve üçüncü dozlar ise, bağışıklık sisteminizi ortaokula ve üniversiteye gönderip bilgisini büyük ölçüde derinleştirmek. Yani ilkokulu üst üste tekrarlamıyor.
7
Nottingham Üniversitesi'nden Virolog Prof. Jonathan Ball "Bağışıklık sistemimiz, virüse dair daha zengin bir bilgiye ve anlayışa sahip oluyor" dedi.
8
Ball, Omicron'un bütün kalleşçe numaralarına karşın yüksek eğitimli bir bağışıklık sisteminin virüs ve varyantları için "inanılmaz zor bir düşmanca ortam" olduğunu da kaydediyor.
9
Antikorlar bu eğitimden büyük yarar sağlıyorlar. Bunlar, kendilerini koronavirüsün dışına yapıştıran yapışkan proteinler. Antikorlar virüse yapışıyor ve böylece hücrelerinizi işgal edemiyor. Diğerleri de yanıp sönen bir neon ışıkla yazılmış "virüsü öldür" yazısının biyolojik karşılığı olarak orada duruyorlar.
10
Bir dizi laboratuvar çalışması ve gerçek dünyadan alınan veriler, iki doz Covid aşısından sonra sahip olduğunuz antikorların Omicron'a karşı daha az etkili olduğunu gösterdi.
11
Imperial College London'dan immunoloji uzmanı Prof. Danny Altmann "neredeyse hiç kalmıyor" ve siz "enfeksiyonlara çok açık bir hale geliyorsunuz" diyor. Yani okula geri dönme zamanı.
12
Aşının her dozu, bağışıklık sisteminde bir tur daha antikor evrimini tetikliyor. Virüse kendisini daha sıkı yapıştıran, daha iyi antikorları arıyor. Bu afinite olgunlaşması adı verilen bir süreç. Prof Altmann "Antikorlarınız zaman geçtikçe iyileşiyor, daha havalı, daha sofistike oluyorlar" diyor.
13
Antikorlar kendilerini koronavirüse daha sıkı yapıştırabilirse, Omicron mutasyolarının virüsün kurtulmasına yardımcı olması daha da zorlaşacak. Yeni varyantta önemli ölçüde mutasyon bulunsa da, temelde aynı virüs ve hiç değişmemiş parçaları var.
14
Üst üste aşılamalar aynı zamanda, yeni saldırı yöntemleri arayan bağışıklık sisteminin antikor repertuarını da genişletmesini sağlıyor.
15YÜZDE 75 KORUMA

YÜZDE 75 KORUMA

Mesele sadece antikorların kalitesi de değil, hatırlatıcı dozla antikor sayısı da artıyor. Imperial'dan Prof. Charles Bangham "Daha çok antikorunuz oluyor, kandaki konsantrasyonu artıyor ve bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama ne kadar çok sayıda aşı olursanız, bağışıklık sisteminin hafızası o kadar uzun sürüyor" diyor.
16
Bütün bunların etkisi, iki dozun Omicron'a karşı daha zayıf kaldığını gösteren aynı araştırmalarda netti. Üçüncü dozun ardından, Covid'i semptomatik geçirmeye karşı koruma oranı yüzde 75'e çıktı.
17
Ayrıca üçüncü doz, bağışıklık sistemimizin başka noktalarında, vücudumuza gelecekteki varyantlara karşı avantaj sağlıyor.
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi