Son dakika koronavirüs haberi: Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyor! Omicron varyantı için neden üçüncü doza gerek var?

Şansımıza, şırınganın içindeki tamamen aynı olsa da hatırlatıcı dozlar, bağışıklık sistemimiz açısından aynısının biraz daha fazlası değil. Üçüncü dozdan sonra elde ettiği koruma öncekinden daha büyük, daha geniş kapsamlı ve daha akılda kalıcı.