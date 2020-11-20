Son Dakika: Koronavirüs (coronavirüs) belirtileri neler? Tat kaybı ve halsizlik Covid 19 belirtisi mi? Gün gün korona virüs belirtilerinde 6. güne dikkat!
Son dakika koronavirüs haberleri gündemde yer alırken, koronavirüs belirtileri de takip ediliyor. Kış aylarının yaklaşmasıyla beraber koronavirüs salgınında yaşanan artışla birlikte corona virüs ilk belirtileri ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, "Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, koronavirüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtilerin olduğu saptanmıştır." dedi. Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın açıklamalarına göre ise koronavirüs belirtileri arasında, yüksek ateş, öksürük, üşüme ve baş ağrısı yer alıyor. Peki, koronavirüs belirtileri neler? İşte, gün gün korona virüs belirti takvimi...
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Günlük koronavirüs belirtileri, bilim insanlarının yeni çalışmaları ile farklı semptomlarla ortaya çıkıyor. 2019 Aralık'ta Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı tehdit etmeye devam eden Covid 19'un öksürük, yüksek ateş, nefes darlığı gibi belirtileri haricinde yeni semptomları gözlendi. Uzmanlara göre, çok sık olmasa da korona virüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirti görülebiliyor. Son yapılan araştırmalara göre ise koronavirüsün yaz ve kış belirtileri arasında bir farklılık yaşanmıyor. İşte, koronavirüs belirtilerinde ayrıntılar.
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KORONA VİRÜS NASIL ANLAŞILIR?
Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;
Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı
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YAZ VE KIŞ BELİRTİLERİ FARKLI MI?
Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, Kovid-19'un yaz ve kış belirtileri arasında belirgin bir fark olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:
"Belirtilerde belirgin bir farklılık söz konusu değil. Yine ateş ön planda. Ülkemizde ateş daha erken ortaya çıkıyor. İshal ateşten sonra ortaya çıkan bir belirti ama son zamanlarda bazı hastalarda başlangıç başvuru nedeni olmak suretiyle ilk planda ortaya çıkmaya başladı. Ana belirtilerde bir değişiklik yok. Yine koku alma duygusunda kayıplar, hastalarda şişlikler meydana gelebiliyor. Hastalarda kusma ön planda olan bir bulgu değil. İshal ve kusma birlikteliğinde başka nedenleri de masaya yatırmak lazım. İlk planda koronayı düşünmek doğru bir yaklaşım olmasa gerek, özellikle yaz dönemlerinde. İshalin ana bulgu olmadığının da altını çizmek lazım. Genel olarak halsizlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, bel ağrıları, bazı hastalarda bayılmalar, gözde bulanıklıklar merkezi sinir sistemi gibi belirtiler olabilir."
Temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemine de vurgu yapan Buğdacı, okulların sonbaharda açılmasıyla birlikte koronavirüste ikinci dalganın yaşanmaması için bu tedbirlere azami şekilde uyulması gerektiğini dile getirdi.
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Selma Metintaş "Bu durum, Kovid-19 ile diğer hava yoluyla bulaşan hastalıkların birlikteliğine neden olacaktır. Yani toplum içinde SARS-CoV-2 virüsü pandemisi devam ederken, aynı zamanda grip ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan virüslerle de infekte olmuş bireyler artan oranda karşımıza çıkacaktır. Bu tür durumlarda hangi virüs ya da bakterinin infeksiyonlarda etken olduğunu kesin bilmek için uygun laboratuvar testlerinin yapılması gerekir." ifadelerini kullandı.
Hastalıkların işaret ve bulgularına değinen Metintaş, Kovid-19'daki ateş, terleme, öksürük, boğaz ağrısı, burun tıkanıklığı, yorgunluk, kas, vücut ağrısı şikayetlerinin gripte de olduğunu bildirdi.
Kovid-19'da öksürüğün, kuru öksürük şeklinde seyrettiğini, bu salgında görülen koku ve tat duyusu kaybına diğer solunum yolu enfeksiyonlarında rastlanmadığını aktaran Metintaş, "Çocuklar dışında ishal, bulantı ve kusma gibi gastrointestinal semptomlara gripte rastlanmaz. Solunum sıkıntısı, göğüs ağrısı, semptomlu veya semptomsuz oksijen satürasyon düşüklüğü Kovid-19'da daha fazladır. Grip çocuklarda, Kovid-19 yaşlılarda daha ağır seyreder. Koronavirüste hastalık temastan 2-14 gün sonra, gripte ise 1-4 gün sonra açığa çıkar." bilgisini paylaştı.
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GÖZLERDE GÖRÜLÜYOR MU?
Göz Hastalıkları Uzmanı Opr. Dr. Tuncay Sezgin, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) gözlerdeki belirtilerine ilişkin, "Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, koronavirüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtilerin olduğu saptanmıştır. Konjonktivit denilen kırmızı göz belirtileri tespit edilmiştir. Yani göz de aynı zamanda bu hastalık için önemli bir bulaş yoludur." dedi.
Sezgin, koronavirüsün göze etkilerine değinerek, "Çok sık görülen ve karşılaşılan bir durum olmamakla birlikte, koronavirüs enfeksiyonu bulunan kişilerin yüzde 1-2'sinde gözde de belirtilerin olduğu saptanmıştır. Konjonktivit denilen kırmızı göz belirtileri tespit edilmiştir. Yani göz de aynı zamanda bu hastalık için önemli bir bulaş yoludur." ifadesini kullandı.
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GÜNLÜK KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
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5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
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7. gün corona belirtileri
Ateş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
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AĞIR VE HAFİF SEMPTOMLAR NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.
Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
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KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLME SIKLIĞI
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
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Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.
Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.
Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.