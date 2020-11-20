Son Dakika: Koronavirüs (coronavirüs) belirtileri neler? Tat kaybı ve halsizlik Covid 19 belirtisi mi? Gün gün korona virüs belirtilerinde 6. güne dikkat!

YAZ VE KIŞ BELİRTİLERİ FARKLI MI? Prof. Dr. Mehmet Sait Buğdacı, Kovid-19'un yaz ve kış belirtileri arasında belirgin bir fark olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:



"Belirtilerde belirgin bir farklılık söz konusu değil. Yine ateş ön planda. Ülkemizde ateş daha erken ortaya çıkıyor. İshal ateşten sonra ortaya çıkan bir belirti ama son zamanlarda bazı hastalarda başlangıç başvuru nedeni olmak suretiyle ilk planda ortaya çıkmaya başladı. Ana belirtilerde bir değişiklik yok. Yine koku alma duygusunda kayıplar, hastalarda şişlikler meydana gelebiliyor. Hastalarda kusma ön planda olan bir bulgu değil. İshal ve kusma birlikteliğinde başka nedenleri de masaya yatırmak lazım. İlk planda koronayı düşünmek doğru bir yaklaşım olmasa gerek, özellikle yaz dönemlerinde. İshalin ana bulgu olmadığının da altını çizmek lazım. Genel olarak halsizlik, yorgunluk, kas güçsüzlüğü, bel ağrıları, bazı hastalarda bayılmalar, gözde bulanıklıklar merkezi sinir sistemi gibi belirtiler olabilir."



Temizlik, maske ve sosyal mesafenin önemine de vurgu yapan Buğdacı, okulların sonbaharda açılmasıyla birlikte koronavirüste ikinci dalganın yaşanmaması için bu tedbirlere azami şekilde uyulması gerektiğini dile getirdi.