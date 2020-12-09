Son dakika: Koronavirüs (coronavirüs ) aşısı zorunlu mu olacak? Bakan Koca canlı yayında yanıtladı!
Son dakika haberi... Koronavirüs aşısı zorunlu mu olacak? Coronavirüs aşısında olumlu haberler gelmeye devam ederken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca önemli açıklamalarda bulundu. Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmeler yapan Koca, "Biz aşı yapılan kişinini HES koduna, e-nabız'a işlemiş olacağız."dedi. Sağlık çalışanlarından başlanacak uygulanacak olan aşının zorunlu olup olmayacağı ile ilgili de bilgi veren Koca, uçağa binmek için otobüse binmek için aşının istenebileceğini belirtti. İşte, koronavirüs aşısıyla ilgili yapılan açıklamalar.
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1
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Koronavürüs aşısında son durum, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere kademeli olarak 65 yaş üstü ve kronik hastalar olarak yaygın yapılacağını belirten Sağlık Bakanı Koca, aşının şimdilik zorunlu olmayacağını belirtti. Sağlık Bakanı, "Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz." dedi. İşte, ayrıntılar.
2
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KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU MU OLACAK?
Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmelerde bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şunları söyledi;Aşının doğrusu zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği net izah edilirse, ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanıyorum.Tüm bunlar vatandaşımıza olumlu bir şekilde anlatılırsa, sonuçlar gerçekten olumlu olursa ben farklı bir yaklaşım içerisinde olacağını düşünmüyorum. Biz aşı yapılan kişinin HES koduna, e-nabız'a işlemiş olacağız. Aşının yaygın uygulanmasıyla birlikte birçok şirket, kuruluş veya yapı aşı yapılmasını önemseyebilecek.
3
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Aşının yaygın yapımla dönemi sonrası uçağa binmek için, otobüse binmek için, ulaşım için istenebilir. Bugünün konusu değil ama yaygın yapıldıktan sonra güvenilirliği daha çok sağlamak için bu istenebilir.3 bin 700'e yakın gönüllüye 500 bin civarında doz yapıldı. Önemli bir yan etkisi yok. Aşıyı biz strateji olarak kimlere ne zaman yapılması gerektiğiyle ilgili Bilim Kurulu daha önce açıklama yapmıştı. Sağlık çalışanlarımızdan başlayacak, 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olanlar şeklinde ayırmıştık.İnaktif aşıların 2-8 derece arasında korunabilirliği, altyapımız için de bu anlamda müsait olması nedeniyle Türkiye'de birçok ülkeden farklı olarak daha yaygın bu aşıyı yapabileceğimiz söylemek istiyorum.Pandemi yılı olmasına rağmen çocukluk aşılarımızda %98'lere ulaşmayı başarabilmiş bir ülkeyiz.
4
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ÇOCUKLARA VE HASTALIĞI ATLATANLARA VE HAMİLELERE AŞI UYGULANACAK MI
Hamileler, 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor.
18 yaş altı için uygulamaların sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak.
5
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Hangi aşı olursa olsun, Türkiye'ye Halk Sağlı ve Tıbbi İlaç Kurumu tarafından testleri yapılmadıkça hiç kimseye yapılmasını istemiyoruz ve biz yapmıyoruz. Dolayısıyla incelemeden geçmemiş aşıların kimseye yapılmasını istemiyoruz. Sadece şu dönemde gönüllü olanlara birtakım esaslarla yapılabiliyor.
Şu an için bizim Bakanlık olarak izin verdiğimiz herhangi bir aşı söz konusu değil.