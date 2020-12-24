Son Dakika: Koronavirüs (corona virüs) vaka, hasta ve ölüm sayısı tablosu! 24 Aralık Türkiye il il coronavirüs vaka sayısındaki son durum açıklandı
Son dakika haberi... 24 Aralık koronavirüs vaka sayısı tablosu Sağlık Bakanlığı'nın açıklamaları ile takip ediliyor. Koronavirüs salgınında alınan tedbirlerin ardından bir çok ilimizde vaka sayılarında gerileme yaşanması sevindirdi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan son verilere göre, son 24 saatte, 18 bin 102 vaka ile 3 bin 218 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 19 bin 115’ye yükseldi. Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, Tekirdağ, Bursa, İzmir, Ankara ve Samsun gibi illerde vaka sayısının düşmeye başladığını belirtti. Koca, İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlandığını belirterek, yoğun bakım doluluk oranlarına %25 olarak yansıdığını söyledi. İşte, 24 Aralık corona virüs vaka sayısında son gelişmeler ve salgında ülkemizdeki son durum bilgileri...
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Koronavirüs günlük vaka, ölüm ve hasta sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de devam eden salgında günlük vaka ve hasta sayısı belli oldu. Bugünkü son verilere göre, son 24 saatte 254 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 18 bin 102 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı. 3 bin 218 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi.
Diğer yandan Sağlık Bakanı Koca canlı yayında yaptığı açıklamada, "istanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına %25 olarak yansıdı." dedi ve illerdeki son durumu paylaştı.
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24 ARALIK KORONAVİRÜS VAKA SAYISI
Sağlık Bakanlığı, ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’ verilerini paylaştı. Son 24 saatte yapılan 195 bin 675 testte, 18 bin 102 vaka ile 3 bin 218 koronavirüs hastası tespit edildi. Bugün yaşamını yitiren 254 kişi ile toplam can kaybı 19 bin 115’ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı’nca duyurulan güncel ’Türkiye Covid- 19 Hasta Tablosu’na göre; son 24 saatte yapılan 195 bin 675 testten 18 bin 102 vaka, 3 bin 218 hasta tespit edildi. Virüs nedeniyle 254 kişi hayatını kaybederken, 33 bin 985 kişi de iyileşti. Bugünkü verilerle, toplam test sayısı 23 milyon 225 bin 837, toplam vaka sayısı 2 milyon 100 bin 712, toplam vefat sayısı 19 bin 115, toplam ağır hasta sayısı 4 bin 805, toplam iyileşen hasta sayısı 1 milyon 935 bin 292 oldu.
Tabloda, haftalık oranlar ise hastalarda zatürre oranı yüzde 4,1, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,2, solunum cihazına bağlı (ventilatör) doluluk oranı yüzde 40,0, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 şeklinde aktarıldı.
’AŞININ ETKİLİ OLACAĞI MÜJDESİNİ ALDIK’
Bakan Koca güncel verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün tespit edilen 3 bin 218 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş devam ediyor. Aşının etkili olacağı müjdesini aldık. Şimdi aşılanıp etkisini görene kadar kendimizi daha iyi koruma zamanı. Güzel günlere tedbirle hazırlanalım" dedi.
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Sağlık Bakanlığı Koronavirüs (corona virüsü) Bilim Kurulu, corona virüsünün mutasyon geçiren varyantlarının dünyayı tedirgin ettiği süreçte bugün kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı sonrası açıklamalar yapan Koca illere göre vaka sayılarını duyurdu. İşte, Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
Günlük vaka sayılarında
Gaziantep'te %66
Tekirdağ, Bursa ve İzmir'de %60
Ankara ve Samsun'da %55
Trabzon ve Adana %50
Diyarbakır ve Hatay %48
Kayseri ve Kocaeli %45 düşüşler sağlandı.
İstanbul'da vaka sayısında önemli oranda düşüş sağlanırken, hastane yatışlarına ve yoğun bakım doluluk oranlarına %25 olarak yansıdı.
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23 ARALIK KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Koca, 23 Aralık tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 202 bin 209 olurken, 19 bin 650 yeni vaka tespit edildi. Bugün 259 kişi koronavirüsten hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 4 bin 901 oldu, 34 bin 492 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 901 bin 307'ye yükseldi. Bakan Koca yaptığı açıklamada şunları ifade etti;
Bugün tespit edilen 3.192 hastamız var. Aktif vaka sayısındaki düşüş sevindirici. Yeni vaka sayısını da kısıtlamalara ve tedbirlere uyumla azaltacağız. Bu dönemde ev içi bulaşmaları engellemek son derece önemli. Tehdit neredeyse tedbir oraya odaklanmalı.
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Sağlık Bakanı Koca, 22 Aralık tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 192 bin 316 olurken, 19 bin 256 yeni vaka tespit edildi. Bugün koronavirüsten 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.
Bakan Koca, " Bugün tespit edilen 3 bin 309 yeni hastamız var. Ağır hasta sayısı ve aktif vaka sayısı düşmeye devam ediyor. Vakaların azaldığı bu dönemde aile içi bulaşmalar artış gösteriyor. Her yerde tedbirlere uymalıyız. Birlikte mücadele güçlü netice verecek." ifadelerini kullandı.
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21 Aralık koronavirüs vaka sayısı tablosu belli oldu. Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 110 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 103 kişinin testi pozitif çıktı, 254 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 3.412 yeni hastamız var. Aktif vaka ve ağır hasta sayımız azalıyor. Yatak doluluk oranı, yoğun bakım doluluk oranı ve solunum cihazı doluluk oranları düşmeye devam ediyor. Kurallara birlikte uymanın neticesini almaya başladık." dedi.
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Güncel verilere göre, son 24 saatte 158 bin 892 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, hasta sayısı 3 bin 546 olarak kayda geçti, 246 kişi hayatını kaybetti.
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Son 24 saatte 21 bin 218 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşenlerin sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi. Toplam test sayısı 22 milyon 439 bin 527'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 24 bin 601, vefat sayısı 18 bin 97, ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu.
Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 2,9, yatak doluluk oranı yüzde 55,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73,7 ventilatör doluluk oranı yüzde 41,5, ortalama temaslı tespit süresi 10 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Bugün tespit edilen 3 bin 546 yeni hastamız var. Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamalar netice veriyor. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz. Bunu birlikte başarabiliriz. Birlikte mücadele virüsten daha güçlüdür."
Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19'la ilgili iddialara yanıt verdi
Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadeleyi sekteye uğratacak değerlendirmeler yapıldığını belirterek, "Kimsenin kendisini bu mücadelenin dışında görerek toplumun umutlarını tüketecek ve karamsarlığa itecek yorumlar yapmaya hakkı yoktur." ifadesini kullandı.
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Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, salgınla mücadelenin ortak payda olduğunu ve sağlık sistemine güveni sarsacak mesnetsiz ithamlardan uzak durulması gerektiğini vurgulayarak, "Kendimizi eksik görmeyi bırakıp milletimizle ve onun evlatları ile gurur duyalım." değerlendirmesinde bulundu.
Koca, bir gazetede dün "okur mektubu" adı altında bir ölüm belgesi yayımlanıp "bilgi sahibi olmadan fikir sahibi yorumlar yapıldığını" aktararak, "Defalarca ölümlerin hiçbir şekilde hesaplaşma aracı olarak kullanılmaması gerektiğini ifade etsek de siyasilerin bir rant aracı haline getirmemesini istesek de açıkça mantık hatalarını ortaya koysak da halen yanlışta ısrar eden değerlendirmeler yapılmaktadır. Bunlar kötü niyetli değillerse -ki olmadıklarını önden kabul ediyoruz- bilgi sahibi olmadan yapılan yorumlardan ibarettir." değerlendirmesine yer verdi.
Bakan Koca, 4 ülkeden Türkiye'ye ye uçuşların geçici olarak durdurulduğunu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Koronavirüsün mutasyonuyla İngiltere'de bulaş hızının arttığı bildirilmiştir. Cumhurbaşkanımızın talimatı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın koordinasyonu ile tedbiren İngiltere, Danimarka, Hollanda ve Güney Afrika'dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştır."
Prof. Dr. Uzbay: "Faz-3'ü tamamlanan Kovid-19 aşılarına 'acil onay' verilebilir"Üsküdar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Tayfun Uzbay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında Faz-3 çalışmaları tamamlanan aşılara, salgının ciddiyetine bağlı olarak "acil onay" verilebileceğini belirtti.
Uzbay, Kovid-19'un tedavisine yönelik şu an için etkinliği kanıtlanmış herhangi bir ilacın bulunmadığını ve umudun aşı çalışmalarında yoğunlaştığını vurguladı. Bu durumun aşıların önemini daha da artırdığının altını çizen Uzbay, dünyada yaklaşık 200 çalışmanın yürütüldüğünü anımsattı. Prof. Dr. Uzbay, "Uzun süreli bağışıklık sağlayan bir aşı Kovid-19'un kökünü kazıyabilir. Kabul edilebilir ölçüde kısa süreli bağışıklık sağlaması da iyidir." dedi.