Koronavirüs (corona virüs) ilk belirtileri neler, belirtiler nasıl anlaşılır? Grip ve coronavirüs arasındaki farkları neler? Gün gün korona virüs belirti takvimi
Koronavirüs belirtileri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de takip ediliyor. Özellikle korona virüs semptomları ile benzerlik gösteren gribin kış aylarında yaygınlaşmasıyla beraber, Covid 19 belirtileri ile ilgili uzmanlardan uyarı geldi. Grip ve corona virüs arasındaki fark konusunda değerlendirmeler yapan uzmanlar, alerjik hastalıklarda daha çok hapşırık, burun akıntısı, gözde kaşıntı ve kızarıklık bulgularının görüldüğünü belirtiyor. Korona virüs belirtilerinde ise öksürüğe genellikle ateş ve solunum sıkıntısı eşlik ediyor. Koronavirüs günlük belirtileri arasında nefes darlığı ciddi risk oluşturuyor. Peki, coronavirüs ilk belirtileri neler? Grip ve Covid 19 farkları neler? İşte, gün gün korona virüs belirti takvimiyle ilgili merak edilenler.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Corona virüs belirtileri Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü'nün son dakika açıklamaları ile takip ediliyor. Özellikle kış aylarına girdiğimiz bu günlerde grip belirtileri ile benzerlik gösteren koronavirüs belirtileri merak ediliyor. Boğaz ağrısı, ishal gibi belirtilerin korona virüs ya da soğuk algınlığı olup olmadığı ile ilgili uzmanlar vatandaşları uyarıyor. Kovid-19'a bağlı ortaya çıkan semptomların tedavisinde ise alerji ilaçlarının hiçbir etkisi bulunmuyor. İşte, korona virüs belirtileriyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
2
Abone Ol
KORONAVİRÜS VE GRİP BELİRTİLERİ NELER?
Dünyayı etkisi altına alan ve ölümlere yol açan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mevsimsel hastalıklarla benzer belirtiler gösterse de uzun süreli geçmeyen öksürük, koku ve tat almanın bozulması, yüksek ateş ve şiddetli vücut ağrıları Kovid-19'u diğer hastalıklardan ayıran belirgin özellikler arasında yer alıyor.
AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, halen etkinliğini sürdüren Kovid-19, virüs taşıyan bir kişi öksürdüğünde veya nefes verdiğinde yayılan küçük damlacıklardan ya da ağızdan kişiden kişiye bulaşabiliyor. Damlacıklar kişinin etrafındaki nesnelere ve yüzeylere düşüyor. Diğer kişiler bu nesnelere ya da yüzeylere dokunduktan sonra ellerini göz, burun veya ağzına sürdüğünde virüs bulaşabiliyor.
3
Abone Ol
Yeni tip koronavirüsün en yaygın semptomlarının başında ateş, yorgunluk ve kuru öksürük geliyor. Bazı hastalarda ise burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal görülebiliyor.
Kovid-19 belirtileri itibarıyla alerjik hastalıklar ve üst solunum yolu rahatsızlıklarıyla da benzerlik gösteriyor. Koronavirüsün bir enfeksiyon hastalığı olması nedeniyle bulgularına genellikle ateş eşlik ediyor. Semptomatik hastalarda ise kas ve eklem ağrıları da görülüyor. Alerjik hastalıklarda ise alerjinin yoğun olarak kendini gösterdiği dönemde berrak yoğun burun akıntısı, burun kaşıntısı, hapşırık ve öksürük oluyor.
4
Abone Ol
Kovid-19 ve alerjik hastalıklar sırasında da görülen öksürüğü birbirine karıştırmamak gerekiyor. Kovid-19'da öksürüğe genellikle ateş ve solunum sıkıntısı eşlik ediyor. Alerjik hastalıklarda daha çok hapşırık, burun akıntısı, gözde kaşıntı ve kızarıklık bulguları görülüyor.
Kovid-19'a bağlı öksürükte ise gün içerisinde belirgin bir değişiklik olmazken, alerjik hastalıklara bağlı öksürükte dış ortama çıkıldığında, öksürük ve diğer alerjik bulgular artıyor.
Genellikle bu kronik durumu önceki yıllarda da aynı dönemde aynı belirtilerle yaşayan alerji hastalarının tedavisinde özellikle anti-alerjik şurup ve tabletler kullanılıyor. Bu ilaçlar hapşırık, aksırık, burun akıntısı gibi bulguları hafifletiyor. Kovid-19'a bağlı ortaya çıkan semptomların tedavisinde ise alerji ilaçlarının hiçbir etkisi bulunmuyor.
5
Abone Ol
Mevsimsel üst solunum yolu rahatsızlıkları ise genellikle ilkbahar ve sonbaharda daha sık görülüyor. Burun ve boğazda sıkıntı yaratan bu rahatsızlıkların yüzde 90'ı virüs kaynaklı oluyor. Kovid-19 ise üst solunum yolu rahatsızlığı belirtilerine göre daha ağır bir tablo ortaya koyuyor.
Koku alamama veya koku almada azalma, tat duyusunda kayıp Kovid-19 belirtilerinde en sık eşlik eden bulgular arasında yer alıyor.
Kovid-19'da ateş ve öksürük, grip ya da üst solunum rahatsızlıklara göre daha uzun sürüyor. Bazı hastalar, haftalarca süren öksürük problemleri yaşayabiliyor.
Normal gribal enfeksiyonlarda bunlar daha kısa süreli olabiliyor. Hasta, 1 hafta içerisinde kendisini toparlayabiliyor. Koronavirüste ise bu durum bazen 1 ay kadar sürebiliyor. Kovid-19'un en sık belirtilerinden biri olsa da ateş her hastada görülmeyebiliyor. Normal gribal enfeksiyonlar ise daha hafif geçirebiliyor.
Kovid-19 virüsünü alan her 6 kişiden 1'i ağır hastalanıyor ve nefes almakta güçlük çekiyor. Yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan kronik rahatsızlıkları olanlar hastalığı daha ciddi geçiriyor. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çekenlerin mutlaka tıbbi yardım alması gerekiyor.
6
Abone Ol
KORONA VİRÜS NASIL ANLAŞILIR?
Aralık 2019'da Çin'de ortaya çıkan koronavirüs, belirtisiz olgular olabileceği bildirilmekle birlikte, bunların oranı bilinmemektedir. En çok karşılaşılan belirtiler ateş, öksürük ve nefes darlığıdır. Şiddetli olgularda zatürre, ağır solunum yetmezliği, böbrek yetmezliği ve ölüm gelişebilmektedir.
Hasta bireylerin öksürmeleri aksırmaları ile ortama saçılan damlacıkların solunması ile bulaşır. Hastaların solunum parçacıkları ile kirlenmiş yüzeylere dokunulduktan sonra ellerin yıkanmadan yüz, göz, burun veya ağıza götürülmesi ile de virüs alınabilir. Kirli ellerle göz, burun veya ağıza temas etmek risklidir.Koronavirüs belirtileri arasında şunlar yer alıyor;
Ateş, Öksürük, Nefes darlığı ya da nefes alma güçlüğü, Üşüme, Üşümeyle birlikte tekrar eden titreme, Kas ağrısı, Baş ağrısı, Boğaz ağrısı, Tat ve koku alma kaybı
7
Abone Ol
GÜNLÜK KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ NELER?
1-3. gün corona belirtileri
Soğuk algınlığı ve gribe benzeyen belirtiler ortaya çıkar.
Hafif ateş ve boğaz ağrısı görülebilir.
Bağışıklık zayıfsa mide bulantısı ve ishal görülebilir.
4. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Ses boğuklaşır.
Yeme ve içmede zorluk yaşanabilir.
Hafif baş ağrısı ile birlikte ishal başlar.
8
Abone Ol
5. gün corona belirtileri
Boğaz ağrısı şiddetlenir.
Yeme ve içme oldukça ağrılı bir hale gelir.
Vücudu ve uzuvları hareket ettirmek sancılı olur.
Eklem ağrıları görülür.
6. gün corona belirtileri
Kuru öksürük başlar.
Konuşurken yutkunurken boğaz ağrısı şiddetlenir.
Şiddetli bitkinlik başlar. Mide bulantısı artar.
Zaman zaman nefes almada zorluk yaşanır.
İshal ve kusma şiddetlenir.
9
Abone Ol
7. gün corona belirtileriAteş 38 dereceye yükselir.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
8. gün corona belirtileri
Soluk alıp vermek çok güç bir hale gelir.
Göğüs bölgesi çok ağır olarak hissedilir.
Öksürükle birlikte baş ve eklem ağrıları son derece artar.
Vücut sıcaklığı 38 derecenin üzerine çıkar.
9. gün corona belirtileri
Tüm belirtiler şiddetle artar.
Yüz veya dudaklarda mavileşme görülür.
Öksürük ve balgam çok şiddetlenir.
Vücut ve baş ağrılarıyla birlikte kusma çok şiddetli bir hale gelir.
10
Abone Ol
AĞIR VE HAFİF SEMPTOMLAR NELERDİR?
COVID-19'un en yaygın semptomları ateş, yorgunluk ve kuru öksürüktür. Bazı hastalarda ağrı ve sızı, burun tıkanıklığı, burun akıntısı, boğaz ağrısı veya ishal olabilir. Bu semptomlar genellikle hafiftir ve yavaş yavaş başlar. Bazı insanlar enfekte olur, ancak herhangi bir semptom görülmez ve kendilerini kötü hissetmezler.
Çoğu insan (yaklaşık% 80) özel tedaviye ihtiyaç duymadan iyileşir. COVID-19 virüsünü alan her 6 kişiden yaklaşık 1'i ağır hastalanmakta ve nefes almakta güçlük çekmektedir. Yaşlı insanlar ve yüksek tansiyon, kalp problemleri, diyabet gibi altta yatan tıbbi sorunları olanların ciddi hastalık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Hastalığa yakalanan insanların yaklaşık % 2'si ölmüştür. Ateş, öksürük ve nefes almada zorluk çeken insanlar mutlaka tıbbi yardım almalıdır.
11
Abone Ol
KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ GÖRÜLME SIKLIĞI
Kuru öksürük: Virüs alt ve üst solunum yollarını etkilediği için en sık görülen belirti.
Yüksek ateş: Virüsün yol açtığı tahribatlar ve vücuda verdiği zarar nedeniyle aynı şekilde kuru öksürük gibi en sık görülen bir diğer belirti yüksek ateş.
Boğaz ağrısı: Yüksek ateş ve kuru öksürüğe oranla daha az görülse de solunum yollarına bulaşan virüsler bulaştığı bölgede ağrıya neden oluyor. Boğaz ağrısı da bu hastalığın belirtileri arasında gösterilebilir.
Nefes darlığı: Hastalığın ölümcül sonuçlar doğurmasındaki en büyük etkenlerden biri de oluşturduğu nefes darlığı. Özellikle solunum problemi olan hastalar, virüs nedeniyle artan nefes darlığına bağlı olarak yaşamlarını yitirebiliyor.
Yorgunluk: Virüsün vücutta oluşturduğu genel tablo nedeniyle hasta kendisini yorgun hissedebilir, kas ve eklem ağrıları yaşayabilir.Baş ağrısı: Üst solunum yollarına etki eden virüsün nefes darlığı, boğaz ağrısı ve diğer belirtiler nedeniyle oluşturduğu etki dönem dönem baş ağrısıyla da baş gösterebiliyor.Nezle ve ishal: Virüsün en az görülen belirtileri ise nezle ve ishal. Bu belirtiler çok az sayıda hastada ortaya çıkıyor.