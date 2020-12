Son dakika: Koronavirüs (corona virüs) belirtileri neler? Gün gün Covid 19 belirtileri uzun süreli olabilir! Aylar sonra bile tespit ediliyor

KORONAVİRÜS BELİRTİLERİ AYLAR SONRA BİLE GÖRÜLEBİLİYOR New York Sağlık Departmanı, korona virüse yakalanan birçok hastanın iyileştikten aylar sonra dahi ciddi sağlık sorunları yaşadığı konusunda doktorları uyardı.



Dünyada en fazla korona virüs vakasının ve can kaybının görüldüğü ABD’de New York Sağlık Departmanı, daha önce korona virüse yakalanmış olan birçok hastada iyileştikten aylar sonra dahi nefes alma ve diğer solunum problemleri, kalple ilgili rahatsızlıklar, kan pıhtılaşması, uyku bozukluğu ve kronik yorgunluk sendromu, zihinsel yönelim bozukluğu, eklem ve kas ağrısı, depresyon ve TSSB (travma sonrası stres bozukluğu) gibi ciddi sağlık sorunları tespit edildiği konusunda doktorları uyardı.