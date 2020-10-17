Son Dakika: Koronavirüs (corona virus) 16 Ekim tablosu: İstanbul ve Bursa'da dikkat çeken artış.. İllerin kovid-19 risk durumu

"Mart ayından beri sürdürdüğümüz mücadelede son bir ayda salgını önemli oranda baskıladığımızı söyleyebilirim. Birkaç haftadır ülke genelinde belirgin bir düşüş yaşadık. Ancak bir haftadan beri İstanbul ve Bursa başta olmak üzere ülke genelinde bir artış eğilimi olduğunu görüyoruz. Özellikle son 4-5 hafta zaman diliminde belirgin bir azalışı ama bir haftadan bu yana da artan ve birçok ilimizde de gözlemlediğimiz başta İstanbul ve Bursa olmak üzere bir artış eğilimi içinde olduğumuzu söyleyebilirim. Kıymetli vatandaşlarımızdan istirhamım geçtiğimiz haftalardaki düşüşe güvenerek lütfen tedbiri elden bırakmayalım rehavete kapılmayalım, kalabalıktan ve yakın temastan uzak duralım. Maskelerimizi çıkarmayalım. Elimizi sık sık yıkamayı ihmal etmeyelim."