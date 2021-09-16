Son dakika: Koronavirüs bitmeden yeni salgın uyarısı... Yaş grubunu açıkladılar!
Koronavirüs pandemisi hayatımızdan çıkmadan İngiltere'den kötü bir haber geldi. Yeni bir salgın uyarısında bulunan uzmanlar en kırılgan yaş grubunu da açıkladı.
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Dünya yaklaşık 2 yıldır Koronavirüsün pençesinde... 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor.
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On milyonlarca kişiye bulaşan virüs dünya genelinde 5 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu. Delta varyantı sonrası pek çok ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor.
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Vaka sayıları dünyanın pek çok bölgesinde yeniden artış trendine girdi. Uzmanlar 'mutlaka aşı olun' ve 'maske takmaya devam edin' uyarısında bulunurken yapılan yeni bir araştırma tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.
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YENİ SALGIN UYARISI
İngiliz uzmanlardan yeni bir salgın için uyarı geldi. The Telegraph'ta yer alan habere göre, henüz koronavirüs bitmeden yeni bir salgın ile karşı karşıyayız.
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Koronavirüs nedeniyle milyonlarca insanın evden çalışması ile bağışıklık sisteminde ciddi bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. İngiliz uzmanlar bunu 'bağışıklık borcu' olarak nitelendiriyor.
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YAŞ GRUBUNU AÇIKLADILAR
Uzmanlar bu durumdan en çok etkilenen yaş grubunu da açıkladı. Buna göre, gençler ve 20'li yaşlardaki kişiler arasında Kovid dışı hastalıklarda ani bir artış görülüyor.
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The Telegraph'a konuşan Dr Rachael Rooney, öksürük, soğuk algınlığı, boğaz ağrısı, kusma ve ishal nedeniyle başvuran çocuk ve genç yetişkinlerde bir artışa tanık olduğunun altını çizdi.
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Çoğunlukla gençleri hedef alan virüs, genellikle bir kış hastalığı olan respiratuar sinsityal virüstür (RSV), ancak Public Health England verilerine göre, bu yaz bu virüsüte ani bir artış yaşadı.
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Rooney, 'Bunlar muhtemelen ortak alanlarda grip veya Covid'den daha stabildir ve herhangi bir semptomu olmayan kişilerden bulaşabilir. Bunların 100'den fazla suşu var ve normalde bir toplulukta herhangi bir zamanda bir düzine dolaşıyor' diyor.
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Gençler ve 20'li yaşlar arasında Kovid dışı hastalıklarda görülen ani artışın ardından tıp uzmanları hijyen davranışımızı değiştirmemiz gerektiğinin altını çiziyor.
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London School of Hygiene and Tropical Medicine'de fahri profesör olan Sally Bloomfield, 'İster soğuk algınlığı ister Kovid olsun, virüslerin yayılmasını durdurmak için günlük hayatımızda hijyen önlemleri almamız gerekiyor' dedi.
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Öte yandan dünya genelinde koronavirüs vakalarının sayısı 226 milyon 941 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 667 bine, iyileşenlerin sayısı 203 milyon 708 bine çıktı.
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Vaka sayısı ABD'de 42 milyon 305 bini, Hindistan'da 33 milyon 343 bini, Brezilya'da 21 milyon 19 bini ve İngiltere'de 7 milyon 312 bini geçti. New York eyaletinin, "hastane çalışanlarının Kovid-19 aşısı olmasını zorunlu kılan" kararı, mahkeme tarafından askıya alındı.
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Amerikan ilaç şirketi Pfizer'in kasım ayında 6 ay ile 5 yaş arasındaki çocuklara Kovid-19 aşısı yapılması için ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvuracağı bildirildi.
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ABD basını, Başkan Joe Biden yönetiminin, hava yolları ile seyahat eden uluslararası yolculara "uçağa binmeden önce Kovid-19 aşısı zorunluluğu" getirmeyi görüştüğünü yazdı.