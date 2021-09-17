Son dakika: Koronavirüs bitmeden yeni kâbus... Ülke ülke açıkladılar!
Koronavirüsü henüz yenemeyen dünya için ezber bozan bir uyarı geldi. Yarasaları işaret eden bilim insanları tabiri caizse 'kâbusun yeni adını' açıkladı. Bilim insanları risk altındaki ülkeleri de tak tek açıkladı.
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Gezegenimiz yaklaşık 2 yıldır Koronavirüsün pençesinde... 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüs milyarlarca insanın hayatını kökünden değiştirdi.
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Koronavirüs (Kovid-19) dünyayı etkisin altında bulundurmaya devam ediyor. On milyonlarca kişiye bulaşan virüs dünya genelinde 5 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu. Delta varyantı sonrası pek çok ülkeden kötü haberler gelmeye devam ediyor.
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Virüs ile eski normallerimizi geride bıraktık. Ancak virüs son dönemde Delta varyantının etkisiyle yeniden artış trendine girdi.
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Uzmanlar 'mutlaka aşı olun' ve 'maske takmaya devam edin' uyarılarını tekrar ederken, yapılan yeni bir araştırma tabiri caizse bilim dünyasının gündemine bomba gibi düştü.
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KÂBUSUN YENİ ADI
The telegraph'ta yer alan habere göre, New York'taki EcoHealth Alliance ve Singapur merkezli Duke-NUS Tıp Okulu'nda görev alan bilim insanları 'yeni salgın' uyarısında bulundu.
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YiNE YARASALAR!
Kovid-19'un kaynağı olduğu düşünülen yarasaların virüsler için temel konak hayvan konumunda olduğunun altını çizen ekip, insanların ise bu tip virüslerden zarar görmeye en açık tür olduğuna dikkat çekti.
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Sonuçları medRxiv'de yayınlanan araştırmada bu tip virüsler nedeniyle her yıl en az 400 kişi enfekte olabileceği belirtildi ve en riskli ülkeler açıklandı.
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ÜLKE ÜLKE AÇIKLADILAR
Yarasadan insana geçen virüslerin ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya’da görüldüğünü belirten ekip 'Özellikle güney Çin, kuzey doğu Myanmar, Laos ve kuzey Vietnam, yeni patojenlerin insanlara bulaşması için en yüksek riskli “sıcak noktalar” olarak kabul ediliyor' açıklamasında bulundu.
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BILL GATES DE UYARMIŞTI
Benzer bir uyarı geçtiğimiz günlerde Bill Gates'ten de gelmişti. 2015 yılında 'dünya bir salgın hastalığa hazır değil' uyarısı yapan Bill Gates, yeni gündem belirleyen açıklamalara imza atmıştı.
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Tarih, 2015 yılında Kovid-19 benzeri bir salgına karşı hazırlıklı olmadığımızı belirten ve uyarılarda bulunan Gates'i haklı çıkardı. Gates şimdi de bir sonraki pandemiye hazır olmadığımızı belirtti.
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'Salgın hazırlıklarına gösterilen ilginin beklediğimden daha düşük olmasından biraz endişeliyim' diyen Gates, dünyanın bir sonraki pandemiye hazır hale gelmesi için 100 günde aşı üretme, diğer 100 günde ise bunu milyarlarca insana sunabilme kapasitesine ulaşması gerektiğinin altını çizdi.
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Gates'e göre bu kapasiteye sahip fabrikaları kuracak yeteneğe sahibiz. Ancak tek eksik olan şey henüz bu konuda gerekli adımların atılmaması.
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Gates'in kurucusu olduğu Bill & Melinda Gates Vakfı, Pazartesi günü yayınlanan bir raporda, ulusların aşı üretme kapasitesi de dahil olmak üzere sağlık sistemlerine daha fazla yatırım yapmaları için çağrıda bulundu.
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Raporda, pandemiyi sona erdirmek için kullanılan araçların büyük ölçüde diğer bulaşıcı hastalıklarla savaşmak için kullanılanlarla aynı olduğu belirtildi.
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Aynı raporda aşı adaletsizliğine dikkat çekildi ve bunun salgına karşı dünyanın en büyük sorunlarından birisi olduğu vurgulandı.