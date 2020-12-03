Gündem Haber Giriş: 03 Aralık 2020 - 18:02 | 03 Aralık 2020 - 18:02

Son dakika: Koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak? Coronavirüs aşısı ne zaman gelecek? Bakan Koca tarih verdi!

Son dakika haberi... Coronavirüs aşısında son gelişmeler dünyada olduğu gibi ülkemizde de yakından takip ediliyor. Tüm dünyanın umutla beklediği aşıda son aşamaya gelinirken Türkiye'de uygulanacak olan korona virüs aşısında tarih belli oldu. Aralık-ocak-şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının gelmesi planlanırken, gözler coronavirüs aşısının fiyatı çevrildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmelere göre, aşının sağlık çalışanlarından başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimlere uygulanması planlanıyor. Peki, koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak? İşte, aşının fiyatı ve konuyla ilgili ayrıntılar.