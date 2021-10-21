Son dakika: Koronavirüs aşısında yeni dönem resmen başladı... ABD ilk adımı attı!
Dünyanın koronavirüs ile mücadelesi sürerken ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) kovid-19 aşıları ile ilgili çok konuşulacak bir karar geldi.
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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse Koronavirüs ile yatıp Koronavirüs ile kalkıyor... 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
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Dünya genelinde çeyrek milyara yakın kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bunun da meyvelerini almaya devam ediyoruz. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
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Ancak son dönemde Delta varyantı ile artış trendine giren vaka sayıları dünyayı tedirgin ediyor. Bu nedenle pek çok ülke takviye doz kararı aldı.
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FDA'DAN EZBER BOZAN KARAR
O ülkelerden biri olan ABD'den ezber bozan bir karar geldi. ABD Gıda ve İlaç Dairesi'nden (FDA) günlerdir merakla beklenen kararını gece yarısı açıkladı.
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FDA, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) Kovid-19 aşısılarının her ikisine de destekleyici doz olarak kullanılabilmeleri adına 'acil kullanım izni' verdi ve 'aşıların karıştırılmasına' izin verdi.
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EN ETKİLİ KORONAVİRÜS AŞISI AÇIKLANDI
'Karıştır ve eşleştir' olarak tanımlanan bu yöntem ile aşıların sağladığı koruyuculuğun artırılacağı düşünülüyor. Peki hangi aşı virüse en yüksek korumaya sahip?
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Bilim dünyasından gelen son haber ile koronavirüse karşı en çok antikor üreten aşı belli oldu. İşte ABD Ulusal Sağlık Enstitüleri (NIH) tarafından finanse edilen çalışmanın sonuçları...
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Söz konusu bilimsel çalışma çalışma kapsamında salgından en çok etkilenen ülke konumunda bulunan ABD'de kullanılan 3 aşı olan Pfizer, Moderna ve Johnson & Johnson (J&J) aşılarını mercek altına alındı.
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76 KAT ARTTI!
Çalışma kapsamında hangi aşının takviye doz olarak uygulandığında daha etkili olduğu belirlendi. Buna göre, orijinal olarak J&J ile aşılanmış kişilerde, antikor seviyeleri bir J&J güçlendiriciden sonra 4 kat, Pfizer güçlendiriciden sonra 35 kat ve Moderna güçlendiriciden sonra 76 kat arttı.
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Aynı çalışmada başlangıçta Moderna aşısı alanların antikor düzeylerinin, başlangıçta Pfizer veya J&J alanlara kıyasla 'uygulanan destekleyici aşıdan bağımsız olarak' daha yüksek olduğu belirtildi.
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İŞTE AŞININ YAN ETKİLERİ
Öte yandan pek çok ülkenin Sağlık Bakanlığı yetkilileri, bilim insanları ve doktorlar aşılarda görülen yan etkileri açıkladı. İşte koronavirüs aşılarından sonra görülen en yaygın yan etkiler...
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İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.
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Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu.
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Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.
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Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.
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Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.
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CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.
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AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTA!
CDC'nin raporu, üçüncü dozun reaksiyonlarının çoğunun hafif veya orta derecede olduğunu söyledi ve dikkat çeken bir yan etki bulunmadığının altı çizildi.