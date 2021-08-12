Son dakika: Koronavirüs aşısında çirkin oyun... Son noktayı koydular!
Koronavirüs aşıları ile ilgili ortaya atılan korkunç iddia kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Video kısa sürede viral olurken görüntüler ve grafen iddiası ile ilgili beklenen açıklama geldi.
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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor. 4 milyondan fazla cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
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Dünya genelinde 200 milyonun üzerinde kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bunun da meyvelerini almaya devam ediyor. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
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Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü. Ancak tüm bu çabaları baltalayan gelişmeler de yaşanıyor.
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AŞI İÇİN KORKUNÇ İDDİA
Aşı karşıtlığının yeni ve daha ölümcül varyantların ortaya çıkmasına neden olacağı uyarıları sürerken koronavirüs aşıları ile ilgili korkunç bir iddia ortaya atıldı.
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Söz konusu aşıların yüzde 90'ının grafen içerdiğini iddia eden bir video kısa sürede sosyal medyada viral oldu. Instagram'da yayınlanan video kısa sürede yüzlerce defa paylaşıldı ve binlerce kişiye ulaştı.
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Videonun 'grafenin elektromanyetik deşarjlara maruz kaldığında nasıl tepki verdiğini ve 5G'nin grafenin insan vücudunda agresif davranmasına neden olduğunu gösterdiğini' iddiasına ev sahipliği yapıyor.
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SON DOKTAYI KOYDULAR
Konu ile ilgili detaylı bir rapor hazırlayan AFP Fact Check ekibi tüm bu iddiaları masaya yatırdı ve elde ettiği kanıtlar ile tabiri caizse konuya son noktayı koydu.
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Ekip tarafından yapılan araştırmaya göre, söz konusu videonun aşılar ile hiçbir bağlantısı yok. Zira video, ilk olarak bir Stanford Üniversitesi öğrenci kulübü olan Stanford Complexity Group tarafından YouTube'ta yayınlandı.
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2018 yılında kapanan grup tarafından YouTube'a yüklenen video aslında hint yağıyla dolu bir petri kabındaki bilyalı rulmanları içeren bir deneyi içeriyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Stanford Üniversitesi'nden bir sözcü de AFP Fack Check'in açıklamalarını doğruladı.
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EN AZ VİRÜS KADAR TEHLİKELİ
Uzmanlar aşı karşıtlığını körükleyebilecek bu gibi paylaşımların en az virüs kadar tehlikeli olduğunun altını çiziyor. Zira virüs son dönemde mutasyon konusunda ne kadar maharetli olduğunu hepimize kanıtlamış durumda.
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Başka bir deyişle Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Halihazırda kullanımda olan koronavirüs aşılarının Delta'ya olan etkisini mercek altında alan bilim insanları en etkili aşıyı açıkladı. Yeni çalıma ile aşıdaki liste değişti.
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The New York Post'ta yer alan habere göre, ABD'de 50 binden fazla hasta incelenerek yapılan araştırma ile Delta'ya karşı en etkili aşının Moderna olduğu saptandı.
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Aynı araştırmaya göre, Pfizer'ın ürettiği aşı ikinci sırada yer aldı. Daha önce yapılan araştırmalar da bu aşı ilk sırada yer alıyordu.
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MİLYONLARA UYARI
Ancak bilimsel araştırmaya liderlik eden Dr. Venky Soundararajan'a göre, her iki aşı da koronavirüs nedeniyle hastaneye yatışları önlemede hala etkili ve bu nedenle virüse karşı hala en iyi silah aşılanmak.
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ÇİN AŞISI NE KADAR KORUYOR?
Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.
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Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.