Son dakika: Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak ve fiyatı ne kadar olacak? Sağlık Bakanı Koca coronavirüs aşısı için tarih verdi
Koronavirüs aşısında son durum gündemde yer almaya devam ediyor. Covid 19 aşılarıyla ilgili art arda gelen sevindirici haberler salgını yenmek için dünyada ve ülkemizde umutları arttırdı. Aralık, ocak, şubat ayında Çin menşeli 50 milyon Sinovac aşısının gelmesi beklenirken gözler koronavirüs aşısının fiyatına çevrildi. Sağlık Bakanı Koca, 11 Aralık’tan sonra aşı uygulamalarının başlayacağını söyledi. Peki, koronavirüs aşısının fiyatı ne kadar olacak? İşte, koronavirüs aşısının fiyatı ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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Koronavirüs aşısı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. Koronavirüs salgınında yeni sıkı tedbirler uygulanırken, Kovid-19 aşısıyla ilgili sevindirici gelişmeler de dünyaya umut olmaya devam ediyor. Gönüllü aşı uygulaması ülkemizde devam ederken Bakan Koca 11 Aralık’tan sonra aşı uygulamalarının başlayacağını söyledi. Bakan Koca daha önce yaptığı açıklamada koronavirüs aşısından herhangi bir ücret alınmayacağını bildirmişti. İşte, detaylar.
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KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN YAPILMAYA BAŞLANACAK?
Geçtiğimiz hafta Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısının ardından yazılı bir açıklama yaptı. Aşı konusunda değerlendirmeler yapan Bakan Koca'nın yazılı açıklaması şöyle:
Şu anda teminine en yakın olduğumuz üç aşıdan birisi olan, sözleşme imzaladığımız aşı ile ülkemizde geliştirilen aşılardan ilk klinik çalışmalara ulaşan aşı “inaktif” diye bilinen aşılardır. İnaktif aşılar, farklı hastalıklar için uzun yıllardır ülkemizde uygulanmakta olan ve uzun dönem güvenlilikleri bilinen aşılardır. Aşıların temini sonrasında uygulanmasına yönelik olarak lojistik imkanlarımız ve altyapımız hazır durumdadır.
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Temin etmek üzere olduğumuz diğer aşı ise mRNA aşısıdır ve genetik yoldan etki eden ve daha kısa sürede üretilebilen bir aşıdır. mRNA aşıları insanlarda yeni uygulanan bir teknoloji ile hazırlanmaktadır. Çalışmalarda kısa dönem başarılı sonuçlar alınmıştır. Türkiye’nin standartlarına uygun olabilecek diğer alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam etmektedir.
Sözleşme yaptığımız aşının ilk kısmının Türkiye’ye 11 Aralık'tan sonra gelmesi beklenmektedir. Aşılar geldiğinde öncelikle uluslararası akredite Halk Sağlığı ve Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Laboratuvarları tarafından, ülkemize ithal edilen tüm aşılarda da uygulanmakta olan incelemeler yapılacaktır. Bu incelemelerde aşının güvenlilik testlerinin olumlu çıkması ve sonuçlanmakta olan Faz 3 çalışmalarının erken sonuçlarının açıklanmasını takiben veriler, TİTCK tarafından değerlendirilecek ve ülkemiz standartlarına uygun bulunduğu takdirde erken kullanım izni verilecektir. Aşıların uygulanmasına bu aşamadan sonra geçilecektir.
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İLK KİMLERE AŞI YAPILACAK?
Bilim Kurulumuzca çeşitli nüfus grupları arasında enfeksiyon kapma, ölüm oranı, olumsuz toplumsal etki riski gibi unsurlar göz önüne alınarak genel öncelikler belirlenmektedir. Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır.
* İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.
* İkinci aşamada toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.
* Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.
* Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.
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KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI NE KADAR?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs aşısıyla ilgili değerlendirmeler yapmıştı. Bakan Koca şunları söylemişti;
Bilim Kurulumuz kimlere öncelikle yapılması gerektiği üzerinde çalışıyor. Sağlık çalışanlarımızdan başlamak üzere riskli gruplar ve enfeksiyonu yayma potansiyeli yüksek olan kesimler. Şoförler, berberler, kuaförler gibi hizmet sektörü de yer yer devrede oluyor olacak.
Bu aşıyı yaparken biz vatandaşımızdan herhangi bir ücret asla almayacağız. Aşının dünyada fiyatı aşağı yukarı belli: 10, 12, 5-5.5 dolar. Bizim sipariş ettiğimiz aşı dünya ortalamasının üstünde bir rakam. Bu aşıyı da vatandaşımıza ücretsiz ulaştırmayı sağlayacağız. Özellikle yapılmasını gerekli gördüğümüz kesimlere ücretsiz biz yapacağız. Bunun dışında farklı bir aşıyı almak isterse vatandaşımız, üst limit koyarak eczanelerden almalarının önünü açmış olacağız.