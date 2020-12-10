Son dakika: Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek, Aşı olmak zorunlu olacak mı? Bakan Koca açıkladı..
Son dakika haberi... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, rutin ama bir o kadar da kritik Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından gazetecilerin karşısına geçti. "Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek", "Yılbaşı gecesi sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı", "Kısıtlamalar genişletilecek mi" gibi tüm Türkiye'nin merak ettiği soruları bir bir yanıtladı. İşte, Bakan Koca'nın koronavirüs gündemine ilişkin yaptığı açıklamalardan öne çıkan noktalar...
Bakan Fahrettin Koca'nın akşam saatlerinde yaptığı açıklamaya göre; koronavirüsün bulaştığı kişi sayısı dünyada 69 milyonu buldu. 1.5 milyonu aşkın insan Covid-19 nedeniyle hayatını yitirdi. Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de son birkaç ay içerisinde hızlı bir artışla yüz yüze gelinirken, Bakan Koca şu bilgileri verdi:
ÖNCEKİ ZİRVEYE GÖRE YÜZDE 55 ARTIŞ
Bundan önce zirve olan nisan ayına göre günlük vaka sayısında beş kattan fazla, vefatlarda yüzde 55 artış bulunmaktadır.
AŞI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GELİYOR
Önümüzdeki birkaç gün içinde koronavirüs aşısının teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. MRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir teknoloji olmakla birlikte kısa dönem sonuçları etkili ve güvenli olarak bildirilmiştir. Bu konudaki görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam ediyor.
KORONAVİRÜS AŞISI NASIL UYGULANACAK?
İncelemelerde aşının güvenilirlik testlerinin olumlu çıkması sonucunda veriler değerlendirilecek ve onay verilecektir. Aşılama bu aşamadan sonra gerçekleşecektir. Bu aşamaların hızlı bir şekilde geçilebilmesi için elimizdeki bütün imkanları değerlendirmeye çalışacağız. Aşı 14-21 gün arayla 2 doz olarak uygulanacaktır.
KORONAVİRÜS AŞI ÜCRETSİZ OLACAK
Aşı kampanyası kapsamında vatandaşlarımıza bedelsiz olarak verilecek ve başta Aile Sağlığı Merkezleri olmak üzere sağlık kuruluşlarımızda yapılacaktır. Aşı yapılan vatandaşlarımız sisteme kaydedilecektir.
NEDEN ÇİN AÇISINI TERCİH ETTİK?
Sinovac (Çin'de geliştirilen) çocukluk aşılarımızı da üretip geliştiren, 10 yıldan fazladır bu aşı üretimiyle ilgilenen, inaktif aşı üretmede de başarısın ortaya koymuş bir firma. Aşı geliştiren firmaların birçoğunun aşı geçmişi olmadığını da bilelim. Biz inaktif aşıyı daha güvenli bulduğumuz için inaktif aşı temin etme çabası içerisinde olduk.
KORONAVİRÜS AŞISI ZORUNLU OLACAK MI?
Aşının zorunlu olmasını şimdilik düşünmüyoruz. Daha çok vatandaşımızı ikna ederek kitlesel aşılamayı yaygın yapma hedefindeyiz. Süreçte vatandaşımıza aşının güvenilirliği ve etkinliği net izah edilirse, ben birçok kimsenin bu noktada farklı yaklaşacağına inanıyorum.
KORONAVİRÜS AŞISI TÜRKİYE'YE GELDİKTEN SONRAKİ SÜREÇ
Aşı daha önce 11 Aralık'tan sonra gelecek demiştim. Zannediyorum 3-4 gün içerisinde aşı ülkemize gelebilir. Bütün izinleri alınmış oldu. Geldikten sonra da Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda iki hafta güvenlik testleri yapıldıkttan sonra kullanıma geçilmiş olacak. Bu iki haftalık testten geçmeden izin vermiyoruz. Ay sonu itibarıyla sağlık çalışanlarımızdan başlamış olacağız. Önümüzdeki günlerde 20 milyon dozun ilk 3 milyonu gelmiş olacak.
KORONAVİRÜS AŞISI KİMLERE YAPILACAK?
Hamileler ve 18 yaş altı için şu an düşünülmüyor. Ama 18 yaş altı için de Çin'de çalışma devam ediyor. 18 yaş altı için uygulamaların sonuçları haziran ayına kadar çıkmış olacak.
YENİ TEDBİRLER GELECEK Mİ?
Geçen hafta başı başlayan tedbirlerle birlikte gelecek hafta sonuçları daha net göreceğimizi düşünüyoruz. Şu an görünen bu kısıtlamaların yer yer sonuç verdiği. Tam değerlendirmeyi gelecek hafta daha yapmak mümkün. Şu an yeni bir kısıtlama için erken olduğunu, gelecek hafta bu konuyla ilgili salgının seyri belirleyecek.
YILBAŞINDA KISITLAMA OLACAK MI?
Ylbaşı gecesi kısıtlamaya tabi. Ama gün sayısının artıp artmama durumunu gelecek hafta sonuçların ve salgının seyri belirleyecek. Ama gecenin zaten kısıtlama içerisinde olduğunu söylemek istiyorum.
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