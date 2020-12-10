Son dakika: Koronavirüs aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek, Aşı olmak zorunlu olacak mı? Bakan Koca açıkladı..

AŞI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE GELİYOR Önümüzdeki birkaç gün içinde koronavirüs aşısının teslimatının yapılması planlandı. Kademeli olarak şimdilik 50 milyon doz gelecektir. MRNA aşısı için de görüşmelerimiz devam ediyor. Yeni bir teknoloji olmakla birlikte kısa dönem sonuçları etkili ve güvenli olarak bildirilmiştir. Bu konudaki görüşmelerimiz ve ısrarımız devam etmektedir. Türkiye'nin standartlarına uygun olabilecek alternatif aşılar için de görüşmelerimiz devam ediyor.