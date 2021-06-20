Son dakika haberler: Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu? Araştırma sonuçları açıkladı

"Yani bu daha çok gençlerde gözüken bir durum. Benim tahminim gençlerde aşı uygulanmaya başlandıktan daha ileri yaşlardakilere kıyasla daha fazla antikor üretmeleri. Daha fazla antikor ürettikleri için de bu, gidip kalp kasında böyle bir duruma neden olabiliyor."