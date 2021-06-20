Son dakika haberler: Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu? Araştırma sonuçları açıkladı
Koronavirüs (Kovid-19) aşıları ile ilgili yapılan yeni bir araştırma son günlerin en çok konuşulan tartışmasına son noktayı koydu. ABD'de Moderna ve BioNTech aşısı üzerinde yapılan bilimsel araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' sorusuna yanıt verdi.
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İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentine ortaya çıkan koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde on milyonlarca kişiye bulaştı ve 4 milyona yakın kişinin hayatına mal oldu.
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'Eski normal'lerimizi terk etmemize neden olan virüse çare bulmak için bilim dünyası yaklaşık 2 yıldır tabiri caizse teyakkuza geçmiş durumda. Bu kapsamda pek çok aşı geliştirildi.
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Küresel aşılamada 2.5 milyar doz barajı aşıldı. Ancak aşı yaptırmaya yanaşmayan ciddi bir kitle var. Aşı karşıtlığının temel argümanı ise aşıların erkeklerde kısırlık yaptığı iddiası.
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ABD'de Moderna ve BioNTech Kovid-19 aşıları üzerinde yapılan araştırmanın sonuçları yayınlandı. Söz konusu araştırma 'Koronavirüs aşısı kısırlık yapıyor mu?' tartışmasına son nokta konuldu.
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CNN International'da yer alan habere göre, bu aşıları olan hiçbir genç erkekte sperm sayısında azalma görülmedi. Aynı araştırma kapsamında bu kişilerin sperm kalitelerinin de düşmediği bilgisinin altı çizildi.
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25 ile 31 yaş arasındaki 45 erkekten alınan örneklerin incelenmesi ile yapılan ve alanında bir ilk olan araştırma adına konuşan Dr. David Cohen 'Koronavirüs aşısı olmanız durumunda sperm sayınızın etkilenme olasılığının çok düşük olduğunu gözler önüne seren kanıta ulaştık' dedi.
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Aşı değil korona etkiliyor
Aşının spermler üzerinde etkisi olmadığı bu çalışma ile kanıtlandı. Ancak uzmanlar virüsün erkek üreme sistemine zarar verebileceği konusunda bir süredir uyarıyor.
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Hamile kalmak isteyenler aşı yaptırabilir mi?
Peki hamile kalmak isteyen, gebeler ve emziren kadınlar aşı yaptırabilir mi? Bu konuda da aşının sakıncalı olduğuna dair hiçbir bilimsel bulgu bulunmuyor.
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Aksine şu ana kadar yapılan araştırmalar, Covid-19 aşılarının emziren veya gebe kadınlarda herhangi bir ciddi sıkıntıya yol açmadığına işaret ediyor. Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği Genel Sekreteri Prof. Dr. Akova da bu konuda kararın kişinin kendisinin vermesi gerektiğini ve meselenin bir risk değerlendirmesine tabi olduğunu belirtti.
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Akova, "Üstelik anneye aşı yaparsanız bu aşı ile oluşan antikorlar, bebeğe hem sütle hem de o kordon kanıyla geçiyorlar. ABD'de CDC önerisi hamile annelerin risk altında olması halinde aşının yapılabileceği yönünde. Dolayısıyla hani şimdiye kadarki veriler hamilelerde ve süt verenlerde aşı yapılmasına engel bir durum olmadığını ortaya çıkartıyor" dedi.
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Akova, hamile kadınların Covid-19 olmalarının çok daha büyük riskleri beraberinde getirdiğinin de altını çizdi.
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Aşıların yan etkileri neler?
Türkiye'de şu ana kadar kullanım onayı almış üç aşı bulunuyor. Bu aşıların her biri farklı üretim teknolojilerine sahip.
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Son aylarda yaşanan tedarik sorununa kadar Ocak ayında başlayan aşılama kampanyasının ilk dönemlerinde kullanılan Sinovac, inaktif aşı. Yayımlanan bilimsel araştırma ve uygulamalardan gelen sonuçlar, aşılamadan sonraki ilk 28 gün içerisinde en yaygın bildirilen yan etkinin aşının yapıldığı bölgede ağrı olduğuna işaret ediyor.
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Diğer yan etkiler de yorgunluk, mide bulantısı ve kas ağrısı olarak sıralanıyor. Sinovac aşısının yan etkileri kısa süreli ve hafif olarak kendini gösteriyor. Yan etkiler aşağı yukarı iki gün içinde kendini gösteriyor.
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BioNTech ise geliştirdiği aşıda mRNA teknolojisini kullanıyor. Bunun en olası yan etkilerinin başında yapıldığı bölgede "ağrı, kızarıklık ve şişkinlik" olarak sıralanıyor. Ayrıca, yorgunluk, baş ağrısı, kas ağrısı, soğuk ter dökme, mide bulantısı ve ateş de diğer yan etkiler arasında sıralanıyor.
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Aşıların yan etkileri olabileceğine dair hem üretici firmalar hem de kamu sağlığı kurumları uyarılar yapmaları, bu etkilerin aşıyı yaptıran herkeste istisnasız bir şekilde görüleceği anlamına gelmiyor. Aşıdan sonra hiçbir yan etki hissetmediğini söyleyen çok sayıda insan bulunuyor.
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Biontech aşıları kalpte kalıcı hastalıklara neden oluyor mu?
Prof. Dr. Akova, ABD'de mRNA aşılarının gençlerde kullanılmasıyla birlikte kalp zarı iltihabı ve kalp kası iltihabı vakalarının ortaya çıktığına dikkat çekti.
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Akova, bu durumun 16-24 yaş grubunda beklenenden daha fazla tespit edildiğini, görülme sıklığının 1 milyonda 16 olduğuna ve bu durumu yaşayanların büyük çoğunluğunun tamamıyla iyileştiğine dikkat çekti:
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"Yani bu daha çok gençlerde gözüken bir durum. Benim tahminim gençlerde aşı uygulanmaya başlandıktan daha ileri yaşlardakilere kıyasla daha fazla antikor üretmeleri. Daha fazla antikor ürettikleri için de bu, gidip kalp kasında böyle bir duruma neden olabiliyor."
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Akova sözlerine şöyle devam etti: "Ancak bu çok ama çok nadir görülüyor. 1 milyon doz başına 16 kişide görüldüğü tespit edildi. İkinci dozdan sonra daha fazla görülmüş. Bu geçici bir yan etki. Ondan sonra geçiyor, kendi kendine düzeliyor. Bunun altını çizmek gerek."
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Allerjik bünyeye sahip olanlar BioNTech yaptırabilir mi?
İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Denetim Kurumu (MHRA), bünyesi kuvveti alerjik tepkiler gösterenlerin BioNTech aşısında kaçınması uyarısı yaptı. MHRA aşıdan kaçınma tavsiyesinin bazı ilaçlara, gıdalara ya da aşılara alerjisi olan kişileri kapsadığını kaydetti.
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ABD'de CDC de ilk doza alerjik tepki verenlerin ikinci dozu yaptırmaması gerektiğini duyurdu. Prof. Dr. Akova da aşıya ağır alerjik reaksiyonların büyük çoğunluğunun daha önce geçmişinde ciddi alerjik reaksiyonlar göstermiş kişilerde görüldüğünün altını çizdi.
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Akova, "Yani bu kişiler, genelde çantalarında adrenalin enjektörü taşırlar. O düzeyde bir geçmişte alerjik reaksiyondan bahsediyoruz. Bu da çok nadir rastlanan bir şey yan etki. Dolayısıyla 'saman nezlesi var, ilaca alerjim var, astımım var, kurdeşen döktüm' gibi sorular geliyor. Bu tür şeyler aşı yapılmamayı gerektirecek bir durum değil" dedi.
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Akova, alerjik reaksiyondan endişe eden kişilere aşıyı hastane ortamında yaptırmaları tavsiyesinde bulundu: "Bu aşılar yapıldıktan sonra 15 ila 30 dakikalık bir gözlem süresi var. Çünkü genellikle ciddi allerjik olaylar o ilk yarım saat içerisinde ortaya çıkıyor. Müdahale edildiği takdirde de düzeliyor. Bir alerji geçmişiniz var ise o zaman mutlaka bunu bir hastane ortamında yaptırın. Çünkü doktor ofisinde ya da bir Aile Sağlığı Merkezi'nde müdahale daha zor olabilir."