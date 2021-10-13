Son dakika... Koronavirüs aşılarında 'etkinlik bilmecesi'... Bilim insanları son noktayı koydu!
Dünya son dönemde koronavirüs aşılarının etkinliği hakkında peş peşe gelen açıklamaları konuşuyor... Tabiri caizse bilmeceye dönen bu konu hakkında ABD'li bilim insanları son noktayı koydu. Aşıdaki 'etkinlik bilmecesi' çözüldü...
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Dünya yaklaşık iki yıldır tabiri caizse koronavirüs ile yatıp koronavirüs ile kalkıyor... 5 milyona yakın cana mal olan virüs 'eski normal'lerimizi de geride bırakmamıza neden oldu.
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Dünya genelinde 250 milyona yakın kişiye bulaşan virüs pandeminin başından beri bilimin merceğinde. Neredeyse bilim insanları mesailerinin çoğunu bu virüsü yenmeye ayırmış durumda.
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Bunun da meyvelerini almaya devam ediyoruz. Virüse kaşı elimizdeki en kuvvetli silah olan aşıları bu çalışmalara borçluyuz.
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EN BÜYÜK KORKU HALİNE GELDİ
Zira dünya aşılar sayesinde tünelin ucundaki ışığı sonunda gördü. Ancak son dönemde aşıların etkinliğinin düştüğü yönünde gelen haberler tabiri caizse dünyanın en büyük korkusu haline geldi.
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Özellikle bir süre sonra aşıların sağladığı antikorların azaldığı yönünde gelen bilgiler son günlerin en çok konuşulan konusu. Bu durumu mercek altına alan New York Eyaleti Sağlık Bakanlığı çalışması bu iddialara son noktayı koydu.
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NEDENİ BELLİ OLDU
18 - 64 yaş grubundan koronavirüs aşılarının etkinliğinin zaman içinde yüzde 25 oranında azaldığını belirleyen ABD'li bilim insanları bunun nedenini belirlemeyi başardı.
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İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bu durum sanılanın aksine antikorların azalmasından dolayı değil Delta varyantı ve insan davranışındaki değişiklikler nedeniyle yaşanıyor.
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Başka bir deyişle çift aşılı olan kişilerde görülen KOvid-19 enfeksiyonunun nedeni düşen antikor oranı değil daha bulaşıcı olan Delta ve pek çok ülkedeki pandemi kısıtlamaların gevşetilmesi.
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Söz konusu çalışma enfeksiyon için etkinliğinin azalmasına rağmen, aşıların Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatışlara karşı oldukça koruyucu kaldığını ortaya koydu.
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Bu oran 18 - 64 yaş grubunda yüzde 90'ın biraz üzerinde olurken, uzmanlar 65 yaş ve üstü için hafif bir düşüş kaydetti. Bu çalışma ile koronavirüs aşılarının etkisi bir kez daha kanıtlanmış oldu.
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İŞTE AŞININ YAN ETKİLERİ
Öte yandan İngiltere'de yapılan araştırma ile Türkiye'de de kullanılan Pfizer-BioNTech koronavirüs aşısının takviye dozunu yani 3'üncü dozunu alan kişilerde görülen en yaygın 5 yan etki belirlendi.
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Buna göre, aşıdan birkaç gün sonra her 5 kişiden 4'ünün kolunda ağrı oldu. Hastaların yüzde 64'ü halsizlik şikayetinde bulundu. Her 2 kişiden 1'i baş ağrısı şikayetinde bulunurken çok nadir de olsa ufak bir grupta kas ağrısı ve titremeye rastlandı. Söz konusu çalışma geçtiğimi günlerde ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) tarafından yayınlanan sonuçlar ile örtüşüyor.
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Salgın konusunda en yetkili kurum olarak gösterilen CDC 12 Ağustos ile 19 Eylül arasında üçüncü bir koronavirüs aşısı olan kişileri analiz etmiş ve katılımcıların yüzde 71'i enjeksiyon yerinde ağrı, yüzde 56'sı yorgunluk ve yüzde 43.4'ü baş ağrısı yaşadığını bildirmişti.
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Aynı çalışmaya göre, katılımcıların yüzde 28,3'ü çoğunlukla aşıdan sonraki gün olmak üzere günlük aktivitelerini gerçekleştiremediklerini söyledi. Katılımcıların yüzde 1,8'i için tıbbi bakım istendi.
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CDC tarafından yayınlanan sonuçlara göre, katılımcıların %0,1'i hastaneye başvurdu. Raporda tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulmasının nedeni belirtilmedi, ancak CDC bu kişileri takip ettiklerini söyledi.
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AŞI TARTIŞMALARINA SON NOKTA!
CDC'nin raporu, üçüncü dozun reaksiyonlarının çoğunun hafif veya orta derecede olduğunu söyledi ve dikkat çeken bir yan etki bulunmadığının altı çizildi.
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HANGİ AŞI NE KADAR KORUYOR?
Halihazırda kullanımda olan koronavirüs aşılarının Delta'ya olan etkisini mercek altında alan bilim insanları en etkili aşıyı açıkladı. Yeni çalıma ile aşıdaki liste değişti.
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The New York Post'ta yer alan habere göre, ABD'de 50 binden fazla hasta incelenerek yapılan araştırma ile Delta'ya karşı en etkili aşının Moderna olduğu saptandı.
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Aynı araştırmaya göre, Pfizer'ın ürettiği aşı ikinci sırada yer aldı. Daha önce yapılan araştırmalar da bu aşı ilk sırada yer alıyordu.
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Geçtiğimiz günlerde ülkemizde kullanılan bir başka aşı olan Sinovac için Delta koruyuculuk oranı açıklanmıştı. Sinovac sözcüsü Liu Peicheng, Kovid-19 aşısının Delta varyantına karşı etkili olduğunu duyurdu.
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Peicheng, Reuters'a yaptığı açıklamada aşılananlardan alınan kan örneklerine dayanan ön sonuçların, Delta varyantına karşı nötralize edici etkide üç kat azalma gözlemlendiği bilgisine yer verdi.
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Peicheng, üçüncü doz aşı ile ilgili de açıklamalarda bulundu. Peicheng, üçüncü doz uygulamasının, Delta varyantına karşı daha güçlü ve daha dayanıklı antikor reaksiyonunun ortaya çıkmasına yardımcı olacağını belirtti.