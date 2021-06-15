Son dakika: Koronavirüs aşılamasında vites yükselttik! Kısıtlamaların bitmesi için dikkat çeken tarih

KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKAR Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sözlerine şu şekilde devam etti: Temmuz’u bekleyin diye karar çıkmıştı kabineden. Biraz daha bekleyelim. Geçen seneki gibi artışın tersine düşüş yaşıyoruz. Geçen yıl da böyle olmuştu ama bu yıl deneyimliyiz ve aşı gibi bir güç var elimizde. Rakamlar böyle giderse elbette kısıtlamalar kalkabilir, daha ileri saatlere gidebilir. 10’da değil de 11-12 olabilir.