Son dakika: Koronavirüs aşılamasında vites yükselttik! Kısıtlamaların bitmesi için dikkat çeken tarih
Türkiye genelinde yapılan toplam aşı sayısı 35 milyonu aşarken, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanlar koronavirüs aşısı olmak için hastanelerin yolunu tuttu. Sağlık Bakanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan salgında son durum hakkında bilgi verirken kısıtlamaların ne zaman bitebileceği ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öte yandan Bakan Koca, 'An itibariyle 35 Milyon doz aşıya ulaştık. 35 Milyonuncu doz aşı az önce Çanakkale Bayramiç’te yapıldı.' dedi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SGK kayıtlı tüm çalışanlar ile 40 yaş ve üzeri olanların koronavirüs aşısı sıralarının geldiğini açıkladı. Açıklamanın ardından aşı randevusu alanlar İstanbul'da hastanelere gitmeye başladı. Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne gelenler, bahçede uzun kuyruklar oluşturdu. Sırası gelenler içeriye alınarak, aşıları yapıldı.
Aşı olmaya gelen Mehmet Yarıcı ise "Aşımızı olduk, çok şükür. Randevu aldık. Herkes sisteme yüklendiği için sistem çökmüş. Yoğunluk var. O yüzden sıradan alıyorlar ama çabuk ilerliyor. Çıktım, işime gidiyorum, şoförlük yapıyorum. Yaşım 47. Şu an için bir etki yok, herhangi bir şey hissetmedim" ifadelerini kullandı.
Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan salgınla ilgili son durum hakkında bilgi veriken, '13 milyonun üzerinde vatandaşımız 2 doz aşısını oldu, toplumsal bağışıklığının sağlanması için toplumun yüzde 60’ı aşılanmalı. Toplumun yüzde 70’inin aşı olduğu takdirde iyi bir noktaya geleceğiz gibi görünüyor. 55 milyon gibi bir rakam. 14 milyon gibi vatandaşımızın aşı olduğunu düşünürsek iyi noktadayız diyebiliriz. Tüm çalışanlara aşının açılması çok önemli bir gelişme.' dedi.
KISITLAMALAR NE ZAMAN KALKAR
Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan sözlerine şu şekilde devam etti: Temmuz’u bekleyin diye karar çıkmıştı kabineden. Biraz daha bekleyelim. Geçen seneki gibi artışın tersine düşüş yaşıyoruz. Geçen yıl da böyle olmuştu ama bu yıl deneyimliyiz ve aşı gibi bir güç var elimizde. Rakamlar böyle giderse elbette kısıtlamalar kalkabilir, daha ileri saatlere gidebilir. 10’da değil de 11-12 olabilir.
MASKESİZ DÖNEME GEÇİŞ
Aşı olduk biraz daha sabretmemiz gerekiyor. Biraz daha gayret. Maskeleri de artık daha rahat güz döneminde çıkarabiliriz diye düşünüyorum. Çok kalabalık minibüse bindik ya da konsere gittik… Buralarda maske takabilir ama sokakta maskesiz günlerin çok uzak olmadığını düşünüyorum. Kapalı alanlarda bir süre daha maske takmalıyız. İki doz aşı olanlar vardır.
Daha sağlıklı ve güvenli iş yerleri olabilmesi için hızlıca ilerleyebiliriz Ay sonunda inşallah rakamların ilerlemesiyle 20 yaş üstü vatandaşların aşılanması ve ikinci doz aşının yapılmasıyla birlikte güz döneminde iyi günler göreceğimize inanıyorum. Kurallara vatandaşlarımız görece daha da uyuyorlar. 5000’li rakamlar da bunun göstergesi diyebiliriz. 5000 altına da belki yarın düşeceğimize inanıyorum.
Kayseri, Yozgat, Niğde, Sivas ve Kırşehir'de, Kovid-19'la mücadele kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı çalışanlar aşı yaptırmaya başladı. Kayseri'de randevu alarak sağlık kuruluşlarına giden vatandaşlar, hastane ve aile sağlığı merkezlerinde aşılarını yaptırıyor. Kayseri Devlet Hastanesindeki aşı polikliniklerinde vatandaşlar aşına yoğun ilgi gösterdiği görüldü. Buradaki 19 aşı polikliniğine 6'şarlı alınan vatandaşlara aşıları uygulandı.
10