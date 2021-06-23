Son dakika: 'Koronavirüs olduğumu bilmeden aşı olmaya gittim, bir zararı olur mu?' sorusuna yanıt!

İşte Prof. Dr. Çetiner'in canlı yayında yaptığı önemli açıklamalar:Türkiye'de böyle bir aşının geliştirilmesi son derece önemli. Birazcık yine de tedbirli konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Faz-3 çalışmaları aşıların etkinliğinin net olarak görüleceği çalışmalar. 40 bin kişi üzerindeki sonuçlara göre ne kadar koruyucu olduğu ortaya çıkacak.



Sonra iyi bir bilim dergisinde yayınlanacak. Sonra onay verilecek. Ne kadar zaman alacak? Öngörmek şimdiden kolay değil. Umarım yakın zamanda TURKOVAC da bizim aşı portföyümüze girer.