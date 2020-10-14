SON DAKİKA: Koronavirüs aşı çalışmalarında son gelişmeler.. Koronavirüs (coronavirüs) aşısı bulundu mu?
Koronavirüs aşısında umutlu bekleyiş sürerken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ülkemizde yapılan aşı çalışmaları hakkında son dakika açıklamalarda bulundu.. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" dedi. Diğer yandan DSÖ aşı için tarih verdi. Peki Koronavirür aşı çalışmalarında hem ülkemizde hem de dünya genelindeki son durum nedir?
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Koronavirüs aşısında son durum Sağlık Bakanlığı ve Bakan Fahrettin Koca tarafından Türkiye'nin salgın gündeminde değerlendiriliyor. Aralık 2019'dan beri tüm dünyada etkisini sürdüren koronavirüs salgınında, Türkiye'nin klinik aşı safhasında olumlu gelişmeler yaşandı. Aşının üretim aşamasında olduğunu belirten Bilim Kurulu açıklaması sonrası, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Önümüzdeki haftalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim" dedi. Öte yandan bir açıklama da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapıldı. Açıklamada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi. İşte, coronavirüs aşısıyla ilgili ayrıntılar.
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DSÖ AŞI İÇİN TARİH VERDİ
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi.
DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.
AA muhabirinin, Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve İngiltere'deki aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin sorusunu, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao cevapladı.
Dünyadaki aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Swaminathan, "Tüm dünyada gerçekleşen klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmek gerçekten çok cesaret verici. Bildiğiniz gibi şu anda klinik deneylerin bazı aşamalarında yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10'u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Bunlar (son aşamadaki aşılar) bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek." dedi.
Dr. Swaminathan, Kovid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi.
Bilim insanı Swaminathan, Kovid-19 için pek çok adayı olmasının, etkili ve güvenli bir Kovid-19 aşısı bulunma şansını artırdığına dikkati çekti.
DSÖ Genel Direktör Yardımcısı ve İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Sorumlusu Dr. Simao ise "Bu aşının, denemenin yapıldığı ülkede, deneye tabi tutulduğu ülkede ruhsatlandırılması gerekecek." dedi.
Simao, DSÖ'nün Kovid-19 aşısı için "ulusal regülatör makamlarla çok yakın çalıştığını belirterek, FAZ-3 denemelerinin fiilen sona ermesinden sonra yaygın bir aşılama için pek çok adım atılması gerektiğini kaydetti.
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Dünyada yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bağışıklık sağlamayı amaçlayan aşı çalışmaları sonuca yaklaşıyor.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 2 Ekim itibarıyla dünya genelinde 42 Kovid-19 aşı adayı, klinik denemelerle insanlar üzerinde test edilirken, 151 aşı adayı da klinik öncesi geliştirme aşamasında bulunuyor.
Klinik deneme aşamasına geçen aşılardan 18'i birinci, 14'ü ikinci, 10'u ise üçüncü aşamada insanlar üzerinde test ediliyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adana’da İl Değerlendirme Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, yerli aşı çalışmalarıyla ilgili olarak "Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak" dedi.
İşte, Bakan Koca'nın açıklamalarından öne çıkanlar;
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Daha önce tünelin ucu göründü demiştim. kast ettiğim aşı ve verdiğimiz mücadeleydi. Bu aşılardan 2 tanesinin faz3 çalışması ülkemizde de yapılmakta ve insan çalışmaları devam ediyor. Şu ana kadar yapılan aşılar sonrası insanlarımızla ilgili herhangi bir komplikasyon gözlenmedi. 13 aşı çalışması söz konusu. Bu aşılar içerisinde 5 aşının ön planda ilerleme kaydetti. İnsan çalışmalarının başlayabileceğini ifade etmek istiyorum. 1 tanesinden geçen bahsetmiştim. İnaktif bir aşı, virülansı azaltılmış bir aşı. Geçen cumartesinden bu yana insan çalışmaları için 1000 kişilik doz başlandı. Bu arada üretim tamamlandıktan sonra denetler üzerinde bu aşının faz1 uygulaması başlamış olacak. Faz1'den önce düşünülen kişi sayısı 44. Devamında 100'lerle ifade edilen bir sayı olacak faz2. Faz3 çalışması da 10 binlerce kişi de denecek. Deneklerin aşıdan önce 5 günlük karantina süreci olacak. Bu süreç 2 haftalık bir zaman gerektirmiş olacak. 2 hafta kadar sonra ilk insan deneme aşı uygulamamız yapılıyor olacak. Bu arada 2 tane daha aşının ön planda uygulamaları olacak. Önümüzdeki 1 ay içinde 3. aşı da olmak üzere insan safhasına geçmiş olacağız. Bu süreçleri mümkün mertebe DSÖ'nün belirlediği standartları koruyarak bu dönemde süreçleri hızla tamamlamak istiyoruz. Sorunsuz bir şekilde götürmek istiyoruz. Bu aşının üretim için birinin sertifikasını aldığını söyleyebilirim. Önümüzdeki hastalarda 1 yada 2 aşının da sertifikasını alabileceğini söyleyebilirim.
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SAĞLIK BAKANLIĞI AŞI ÇALIŞMASINDA SON DURUMU DUYURMUŞTU
Bilim Kurulu'ndan geçtiğimiz günlerde aşı çalışmasıyla ilgili yeni bir açıklama yapılmıştı.
Bilim Kurulu toplantısı sonucunda son dakika açıklamalarında bulunuldu. Yapılan açıklamalar şu şekildedir;
Koronavirüs Bilim Kurulumuz, bugün Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın başkanlığında toplanarak, salgınla ilgili son gelişmeleri değerlendirmiştir.
Öncelikle, ülkemizde dünyayla hemen hemen eş zamanlı şekilde yürütülen aşı geliştirme çalışmalarında gelinen nokta görüşülmüştür. İnsan üzerinde ilk uygulamalara en yakın 5 aşının geldiği aşama Bilim Kurulu üyeleri ile ele alınmış, araştırma ürünü olarak üretilen ilk aşının detayları ve diğer 4 aşıda izlenecek aşamalar değerlendirilmiştir. Hayvan deneyleri tamamlanan aşı adayları için GMP (İyi İmalat Prosedürleri) sertifikasyonu bulunan tesiste ilk aşı için üretim aşamasına geçildiği diğer 4 aday için üretimin de yakın olduğu görüşü değerlendirmelerde netlik kazanmıştır.
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TÜİK ile işbirliği içinde yürüttüğümüz “Toplumsal Bağışıklık ve İnsidans (Görülme Sıklığı) Taraması” çalışmasının tekrarlanarak, antikor seviyesi ölçümüyle bağışıklığın tespiti, PCR testi ile aktif vaka oranının yeniden değerlendirilmesi konusu toplantının diğer bir gündem maddesi olarak ele alınmıştır. Çalışmanın tekrarının pandeminin seyrini daha net çizgilerle değerlendirme açısından faydalı olacağı konusunda görüş birliğine varılmıştır.
Bilim Kurulu üyeleri ile tarama testleri politikamız da değerlendirilmiştir. Testlerin yaygınlaştırılarak, temas şüpheli vakalar haricinde test sayısının daha da arttırılması yönünde görüş birliğine varılmıştır.
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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Hastanedeki ilk aşı gönüllü sağlık personeline yapıldı
Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı tarafından onaylanan Faz 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı, Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesinde uygulandı.
Çin'de yeni tip koronavirüse karşı geliştirilen aşı çalışmalarına katılan Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesinin Faz-3 çalışmaları kapsamındaki ilk aşısı, gönüllü olan Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün'e yapıldı.
Kovid-19'a karşı Çin'de geliştirilen ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) tarafından onaylanan Faz 3 çalışmalarına Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesinde başlandı.
Hastanenin Acil Tıp Uzmanı Dr. Cem Gün, Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İftahar Köksal'ın yürüttüğü klinik çalışmaya başvuran ilk aşı gönüllüsü oldu.
Prof. Dr. Köksal'ın muayenehanesinde yapılan aşıdan sonra basın mensuplarına konuşan Dr. Cem Gün, yaklaşık 6 aydır Kovid-19 ile mücadelede bilfiil çalıştığını ve aşı çalışmalarının bir an önce başlamasını beklediğini söyledi.En etkin koruma yönteminin aşı olduğunu bildiğini ifade eden Dr. Gün, şöyle konuştu:
"İftahar Hocamla sürekli iletişim halindeydim. Faz 1 ve Faz 2 çalışmalarında gönüllülere yapılan aşı sonrası anlamlı bir komplikasyon olmadığını öğrendim. Faz 3 çalışmasına ilk gönüllü olarak girdim. Bu benim için bir fırsat, hocama teşekkür ediyorum. Umarım aşı grubundayımdır ve 2 hafta sonra antikor oluştururum, hastalarıma daha rahat bakabilirim veya hasta olmam ve çevremdekilere hastalık bulaştırmam. Çok mutluyum, heyecanlıyım, herhangi bir komplikasyon olacak mı diye kafamda soru işareti yok. Deneylerde ve gönüllülerde hiçbir sıkıntı yaşanmamış."
Dr. Gün, oda arkadaşı olan meslektaşının Kovid-19'a yakalandığını belirterek, "İkimiz de korunmamıza rağmen o hastalığı kaptı ve çok ağır atlattı. Yoğun bakımdan çok zor çıktı. Her gün onu görüyordum ve gördükçe daha çok üzülüyordum. Aşı konusunda kararlılığımı o artırmış olabilir." ifadelerini kullandı.
Hastanenin aşı çalışmalarını yürüten Prof. Dr. İftahar Köksal ise birçok önlem alınmasına rağmen halen vaka sayısında beklenen azalmanın yaşanmadığını söyledi.
Aşılamaya öncelik verilmesi gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Köksal, şunları ifade etti:
"Virüsün yapısı keşfedildikten hemen sonra dünyanın birçok ülkesinde ve ülkemizde aşı çalışmaları başladı. Bu çalışmalar farklı zamanlarda başladığı için farklı evredeler. Dünyada yürütülen aşı çalışmalarından ikisine biz de katılmış durumdayız.
Bu aşı çalışmalarına seçilmiş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Bir klinik çalışmaya kabul edilmeniz için belirli koşulları sağlamanız gerekir, her isteyen katılamaz. Bunu bir fırsat olarak değerlendiriyoruz. Verosel aşısı, yani hücre kültürlerinde üretilmiş ve etkinliğini de virüs vücuda girdikten sonra onun çoğalmasını engelleyerek antikor gelişimini sağlayan bir aşı. Faz 3 aşamasına gelene kadar preklinik araştırmalar ayrı Faz 1 ve Faz 2'de bu aşının etkinliği ve yan etki profili belirlenmiş durumda. Zaten Faz 3 aşamasına gelindiyse insan hayatını tehdit eden bir yan etkisi yok demektir. Belirli bir etkinlik düzeyini sağlamış durumdadır."
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Klinik araştırmalarının duyurusunu ilan yoluyla yapmanın yasak olduğunu, ancak Kovid-19 aşı çalışmalarında ayrıcalık tanındığını, Sağlık Bakanlığının onayıyla verosel aşısında sağlık personelinin belirlendiğini anlatan Prof. Dr. Köksal, "Biz de hastanemizde bir duyuru yaptık. Sağlık çalışanlarının gönüllü havuzunda yer alması için gerekli girişimlerde bulunduk. Burada bize olumlu dönen birçok sağlık çalışanı oldu." dedi.
Öncelikle gönüllülerin sağlık koşullarının bu çalışmaya uygun olup olmadığını denetlediklerini anlatan Köksal, bu koşulları sağlayanları bir takvim çerçevesinde sıraya aldıklarını ve fizik muayenelerini yaptıklarını söyledi.
Kovid-19 ile hiç karşılaşmadığını tespit ettikleri gönüllülerle aşı çalışmasına başladıklarını belirten Prof. Dr. Köksal, şunları kaydetti:
"Birebir randomize dediğimiz, yani bir aşı bir plasebo dediğimiz kolu var. Aşı yaptığımız meslektaşımızın hangi kola düştüğünü bilmiyoruz sadece merkez biliyor. 15 gün sonra ikinci aşıyı yapacağız. Aşının etkinliğini, yan etkisini ve etkinlik süresinin ne kadar devam ettiğini tespit etmeye çalışacağız. En az bir yıl takip etmek gerekiyor ki aşı bir yıl boyunca koruyacak mı? Yani tekrar dozlarını ne zaman yapalımı belirleyeceğiz. Ona biraz vakit var. Bu da belirlendikten sonra önümüzdeki yıllarda ne kadar sıklıkla yapılacağını konuşuyor olacağız. Aşı Faz-3 aşamasını hızlıca geçeceğiz, öyle duruyor, dünyada çok fazla gönüllü var. Ondan sonra da hızlı bir şekilde onay alarak herkesin kullanımına sunulacak."
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Tüberküloz aşısının Kovid-19'a karşı koruyuculuğu test edilecek
BCG (tüberküloz) aşısının, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkili olup olmayacağı test edilecek.
BBC'nin haberine göre, 1921 yılında geliştirilen ve tüberkülozun yanı sıra diğer enfeksiyonlara karşı koruyuculuk sağlayabileceğine dair kanıt bulunan BCG, uluslararası Brace çalışması çerçevesinde İngiltere, Avustralya, Hollanda, İspanya ve Brezilya'da toplam 10 bin gönüllü üzerinde deneniyor.
İngiltere'de Exeter Üniversitesinin liderliğinde başlatılan çalışma çerçevesinde BCG aşısı yapılacak bin gönüllünün Kovid-19'a yakalanma oranları izlenecek. Aşının büyük ölçüde Kovid-19'a maruz kalma olasılıkları daha yüksek sağlık çalışanlarına yapılacağı, böylece BCG'nin etkinliğinin daha hızlı biçimde öğrenileceği ifade edildi.
Exeter Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli Profesör John Campbell, BCG'nin Kovid-19 aşılarında başarılı sonuçlar alınana ve hastalığın tedavisinde yeni yöntemler geliştirilene kadar birkaç yıl zaman kazanılmasını sağlayabileceğini ümit ettiklerini söyledi.
Çocukken yapılan BCG aşısının Kovid-19'a karşı etkili olduğu doğrulanırsa fayda sağlamak için bu kişilerin yeniden tüberküloz aşısı yaptırması gerekeceği düşünülüyor.
Klinik çalışmalar, BCG'nin Gine-Bissau'da yeni doğan ölümlerini yüzde 38, Güney Afrika'da burun, boğaz ve akciğer enfeksiyonlarını yüzde 73 oranında azalttığı ortaya koymuştu.
Hollanda'da yapılan araştırmalar da BCG'nin vücutta sarı humma virüsünün miktarını azalttığını göstermişti.
Lancet dergisinde yayımlanan bir makalenin yazarları arasında yer alan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus da BCG'nin, Kovid-19'a has bir aşı geliştirilene kadar köprü görevi görme potansiyeline sahip olduğunu bildirmişti.
Çin'in, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) katıldığı bildirildi.
Xinhua'da yer alan habere göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, Çin'in Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI) ile anlaşma imzalayarak, COVAX'a katıldığını duyurdu.
Hua, yaptığı açıklamada, "Aşıların özellikle gelişmekte olan ülkelere eşit dağıtımının sağlanması için bu somut adımı atıyor ve diğer muktedir ülkelerin de COVAX'a katılmasını ve desteklemesini umuyoruz." ifadesini kullandı.
Hua, Çin'in COVAX'ın ortaklarıyla çalışacağını belirterek, ülkesinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı bütün insanların güvenliği ve sağlığını korumak için uğraşacağını belirtti.
Dünya Sağlık Örgütü eş güdümünde yürütülen COVAX vasıtasıyla 2021 sonuna kadar 2 milyar doz aşı dağıtılması hedefleniyor. Programın amacı, tüm ülkelere eşit ve aynı zamanda Kovid-19 aşılarının ulaştırılması, zengin ülkelerin düşük ve orta gelirli ülkeleri desteklemesi.
COVAX'a şimdiye kadar 170'e yakın ülke katıldı, 25 ülkeyle de görüşmeler devam ediyor.
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İzmir'de Çin'den getirilen Kovid-19 aşısı denemelerine başlandı
Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde gönüllü sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.
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Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, aşı uygulaması, Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Şükran Köse öncülüğünde, Başhekim Doç. Dr. Mustafa Emiroğlu'nun da katıldığı organizasyonla yapıldı.
Prof. Dr. Şükran Köse, aşı uygulanan sağlık çalışanlarında ciddi bir yan etkinin gözlenmediğini belirterek "Yapmış olduğumuz, bu Faz 3 çalışmasıyla aşının insanları yeterince koruyup koruyamadığı ve ne kadar antikor oluşturduğunu gözlemleme fırsatımız olacak. Bu çalışmada yer almanın, bir enfeksiyon hastalıkları ve immünoloji hocası olarak beni oldukça heyecanlandırdığını da belirtmek isterim. Yapılan aşı çalışmalarının insanlık ve insanlarımız için umut verici olacağını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Başhekim Emiroğlu ise aşı denemelerinin sürdüğü 20 merkezden biri olmalarının kendilerini mutlu ettiğini belirtti.
Hastanede aşının, ilk etapta 34 gönüllü sağlık çalışanına uygulandığı öğrenildi.
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Son dakika haberi: Tarih verildi! Koronavirüs aşısı yakında onaya sunulmaya hazır olabilir
Son dakka haberi.. DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, DSÖ'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinde video konferans yöntemiyle DSÖ salgın uzmanlarıyla toplantı düzenledi.
AA muhabirinin, Türkiye, ABD, Rusya, Çin ve İngiltere'deki aşı çalışmalarındaki son duruma ilişkin sorusunu, DSÖ bilim heyetinden başuzman Dr. Soumya Swaminathan ve DSÖ Genel Direktör Yardımcısı Dr. Mariangela Simao cevapladı.
Dünyadaki aşı çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Swaminathan, "Tüm dünyada gerçekleşen klinik deneylerdeki ilerlemeyi görmek gerçekten çok cesaret verici. Bildiğiniz gibi şu anda klinik deneylerin bazı aşamalarında yaklaşık 40 aşı adayımız var ve bunların 10'u son aşama olan FAZ-3 denemelerinde. Bunlar (son aşamadaki aşılar) bize aşıların hem etkinliği hem de güvenliği açısından bilgi verecek." dedi.
Dr. Swaminathan, Kovid-19 aşısının regülatörlerin onayına sunulmak üzere aralık ayı veya 2021'in başında hazır olacağını bildirdi.
Bilim insanı Swaminathan, Kovid-19 için pek çok adayı olmasının, etkili ve güvenli bir Kovid-19 aşısı bulunma şansını artırdığına dikkati çekti.
DSÖ Genel Direktör Yardımcısı ve İlaçlar ve Sağlık Ürünleri Sorumlusu Dr. Simao ise "Bu aşının, denemenin yapıldığı ülkede, deneye tabi tutulduğu ülkede ruhsatlandırılması gerekecek." dedi.
Simao, DSÖ'nün Kovid-19 aşısı için "ulusal regülatör makamlarla çok yakın çalıştığını belirterek, FAZ-3 denemelerinin fiilen sona ermesinden sonra yaygın bir aşılama için pek çok adım atılması gerektiğini kaydetti.
Sağlık teknolojileri firması Abbott, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) antikor testi için ABD'de "acil kullanım" yetkisi aldığını açıkladı.
İlaç ve tıbbi alet üreticisi firma, resmi internet sitesinden yaptığı duyuruda, ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) Abbott laboratuvarlarında üretilen Kovid-19 antikor kan testinin acil kullanımına onay verdiğini belirtti.
Amerikan firması, “AdviseDX” testinin bir kişinin daha önce Kovid-19'a maruz kalıp kalmadığını tespit etmek için kanda “Immunoglobulin M” adı verilen bir antikor türünü tanımlamak için kullanıldığını ifade etti.
"ACİL KULLANIM" YETKİSİ
Dünyanın 160 ülkesinde faaliyet gösteren ilaç firması, önceden de “IgG" olarak adlandırılan bir başka antikor türünü tespit edebilen test dahil, 7 test için acil kullanım için yetkisi almıştı.
FDA, ciddi veya yaşamı tehdit eden hastalıkların teşhis ve tedavisi için yeterli veya onaylanmış alternatif ilaçların olmadığı durumlarda, onaylanmamış tıbbi ürünlere “acil kullanım" yetkisi verebiliyor