Son dakika: Koronavirüs aşı çalışmalarında ikinci müjde.. Dünyadaki virüsün toplam hacmi şaşırttı.. Üretilen aşı yüzde 94.5 etkili

Başta Avrupa olmak üzere dünyanın pek çok ülkesi, milyonlarca aşı dozu için yarışıyor. BioNTech daha önce yaptığı açıklamada 2020 sonuna kadar küresel olarak 100 milyon ve 2021 sonuna kadar yaklaşık 1.3 milyar doz aşı daha üretmeyi planladığını duyurmuştu. Pfizer ve BioNTech, söz konusu aşının tedariki için ABD, AB, İngiltere, Kanada ve Japonya ile ön anlaşma imzaladı.