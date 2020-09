Son Dakika: Koronavirüs 30 Eylül vaka ve ölüm sayısında son durum: Türkiye tablosunda dikkat çeken değişiklik..

Günlük Koronavirüs tablosunda değişiklik yapıldı ve yeni veriler eklendi



Sağlık Bakanı Koca, 30 Eylül tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 98 olurken, bin 391 yeni tanı konuldu.



Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.



Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti.



Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4 oldu.



- "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi"



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, tabloda daha önce var olan bilgilere yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi.



Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.



Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Eğer zatürre oranı bu oranda düşmemiş olsaydı şu an sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olmuş olacaktı. Buradaki başarıyı erken tedavi ve filyasyonu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum." diye konuştu.



Bakan Koca ayrıca tablolara ilişkin, "Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.