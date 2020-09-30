Son Dakika: Koronavirüs 30 Eylül vaka ve ölüm sayısında son durum: Türkiye tablosunda dikkat çeken değişiklik..
30 Eylül koronavirüs son durum tablosu günlük olarak son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs salgını dünya genelinde etkisini sürdürürken, Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan son verilere göre illerimizdeki günlük vaka sayıları açıklandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye koronavirüs tablosuyla ilgili Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Koca "Sadece Ankara için söylüyorum. Bu tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı %60'ya yakın azaldı." dedi. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre, 65 kişi vefat etti, 1.245 kişi de iyileşerek sağlığına kavuştu. Diğer yandan Sağlık Bakanlığı'nın covid.19 internet sitesinde, il il koronavirüs vaka dağılımı raporu yayınlandı. Son verilere göre, bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında en fazla azalış Ortadoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşti. ABD'de ise yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 939 artarak 210 bin 835'e çıktı. İşte, İstanbul, Ankara ve tüm illerimizde 30 Eylül koronavirüs risk haritası ve günlük vaka sayıları..
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Sağlık Bakanı Koca, 30 Eylül tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 98 olurken, bin 391 yeni tanı konuldu.
Bugün koronavirüsten 65 kişi yaşamını yitirdi. Son 24 saatte bin 245 hasta iyileşti.
Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4 oldu.
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Günlük Koronavirüs tablosunda değişiklik yapıldı ve yeni veriler eklendi
Sağlık Bakanı Koca, 30 Eylül tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 112 bin 98 olurken, bin 391 yeni tanı konuldu.
Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1245 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 279 bin 749'a çıktı.
Toplam test sayısı 10 milyon 380 bin 261, vaka sayısı 318 bin 663, vefat sayısı 8 bin 195 olarak kayıtlara geçti.
Aktif hasta sayısı 30 bin 719, ağır hasta sayısı 1516, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4 oldu.
- "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, tabloda daha önce var olan bilgilere yeni bilgiler ilave edildiğini bildirdi.
Koca, "Önümüzdeki dönemde test sayılarımızı her geçen gün daha da artırmak istiyoruz. Bu çerçevede baktığımızda şu an test sayımız 112 bin 98. Bu test sayımızı önümüzdeki 3-4 hafta içerisinde 200 bin rakamlarına kadar çıkarmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Koca, "Zatürre oranımız yüzde 6,4'e kadar indi. Nisan ayında yüzde 30'a yakın olan zatürre oranı neredeyse 5'te 1 oranına inmiş oldu. Eğer zatürre oranı bu oranda düşmemiş olsaydı şu an sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olmuş olacaktı. Buradaki başarıyı erken tedavi ve filyasyonu özellikle altını çizerek söylemek istiyorum." diye konuştu.
Bakan Koca ayrıca tablolara ilişkin, "Bundan sonra daha geniş, var olan bilgilere ilave hem birinci basamak filyasyon ve aile hekimi izleme oranlarını hem de sağlık kuruluşlarımızdaki yoğun bakım erişkin hasta, yatak ve ventilatör doluluk oranlarımızı da haftalık olarak vermiş olacağız." açıklamasında bulundu.
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İLLERE GÖRE KORONAVİRÜS SAYISI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, kritik Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Bakan Koca Ankara ve İstanbul'daki vaka sayısını bildirdi.
3'er kişiden oluşan 780 kişi sahada. Sadece Ankara için söylüyorum. Bu tedbirlerle son 10 gün içinde günlük hasta sayısı %60'ya yakın azaldı.
Şu dönemde daha çok yaygın takip yapmak istiyoruz. Dünyada yapılmayan filyasyonu daha etkin hale getirerek erken dönemde daha çok test yapan bir yaklaşımının pandemi de sonuç alacağımıza inanıyoruz.
Test sayımızı 200 bin rakamlarına çıkarmak istiyoruz.
En sağda olan stunda yine aynı bilgileri içeren. Toplam test sayımız 10 milyonu geçmiş durumda.
Nisan ayında %30 oranına yakın olan zatürre oranı %5 oranına düşmüş oldu. Bu oran düşmeseydi sağlık kuruluşlarımızdaki yük 5 kat daha fazla olacaktı. Erken dönemde tedavi yöntemimiz sayesinde bu durumdayız.
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Vaka sayısını ve zatürre oranını gösteriyor. Her bir daire bir ili gösteriyor. Yukarı doğru çıktığında hasta sayısının arttığını gösteren bir tablo. Burada ne kadar sol alttaki kareye doğru yerleşim olursa zatürre ve vaka oranının düştüğünü gösteriyor.
Türkiye'de yatak doluluk oranları, burada yatak doluluk oranlarını verdiğimiz de 234 bin yataktan bahsediyoruz. Yoğun bakım doluluk oranı derken yatak sayımız 40 bin 850'den bahsediyoruz.
İstanbul'da vaka sayısı %2.8 oranında düştü.
12 bine yakın yoğun bakım yatağının boş olduğunu bununda %38.7'nin karşılığı olduğunu hasta sayımızın bin beşyüzlerde olduğunu...
Ankara'da vaka sayısı %24.8 oranında düştü. 3 hafta öncesine göre düşüş ise %60'larda.
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İzmir'de vaka sayısı %26 oranında düştü.
Ortalama filyasyon iz sürme süremiz, 13 saate kadar düştü. Ortalama temaslıyı tespit etmemizin süresi 8 saate kadar indi.
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Konya'da vaka sayısı %43.5 oranında son 10 gündeki düşüş. Konya'da 3 hafta öncesine göre 4'te 1 oranına indi.
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29 Eylül Türkiye tablosu günlük koronavirüs vaka sayıları
Bir önceki güne göre hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısında artış (%2,3) ve hastaneye yatırılan yeni hasta sayısında azalma (-%2,3) görülmüştür. Bir önceki güne göre bölgelerdeki yeni hasta değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%15,8). En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup hasta sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 4 hastadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 hasta sayısı kadınlarda 19,2, erkeklerde ise 24,7’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Orta Anadolu Bölgesindedir. Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış Ege Bölgesindedir
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Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 114 bin 940 Kovid-19 testi yapıldı, 1427 kişiye hastalık tanısı konuldu, 1452 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla, iyileşenlerin sayısı 278 bin 504'e yükseldi.
Bakan Koca günlük vaka sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada, şunları ifade etti;
Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor. Bugün tespit edilmiş 1.427 yeni hastamız var. Virüs ile mücadele birlikte yapıldığında netice veriyor. Mücadeleye güç katan birlikte tedbirlere uymak. Başarının devamı ve sürekliliği için mücadeleye destek verin.
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Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.
Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1422 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.
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"İyileşen hasta sayısı yeni hasta sayısından fazla"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla.
Bugün tespit edilen 1412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, virüse yakalanıp hasta olanların da çoğunun şansına güvendiğini belirterek, "Tedbirlere uyun." çağrısı yaptı.
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Salgına karşı geliştirilen FAZ 3 aşamasındaki ilk aşı yapıldı
Çin'de yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşının FAZ 1 ve FAZ 2 aşamalarının başarılı olmasının ardından FAZ 3 çalışmaları kapsamında ilk aşı yapıldı. Aşı, Türkiye'de ilk olarak Cerrahpaşa Tıp Fakültesinde hasta bakıcı olarak çalışan 53 yaşındaki Asım Baştürk'e yapıldı.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Sait Gönen, salgınla mücadelede umutları yeşerten FAZ 3 çalışmalarına başladıklarını söyledi.
Gönen, "Pandeminin başlangıcından bu yana Cerrahpaşa'ya 335 bin hasta gelmiş, bunlardan 27 bin tanesi koronavirüs nedeniyle müracaat etmiş, bu süreçte 77 bin test yaptık. Bugün bu mücadelenin bir farklı cephesi olan aşı çalışmalarına başlıyoruz." ifadesini kullandı.
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Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fehmi Tabak ise salgının sonlanabilmesi için 2 etken olduğunu söyledi.
Birisinin toplumdaki koruyucu antikorun yüzde 50'nin üzerinde çıkması, diğerinin ise aşı çalışmaları olduğunu kaydetti.
Tabak, "Aşı çalışmaları, umut vadeden çalışmalar. Dünyada 230'un üzerinde aşı çalışması devam ediyor. 30 tanesi klinik çalışmalara geçmiştir. Çalışmaların sonucunda aşının etkinliği gösterilirse aralık ya da ocak ayı gibi tüm dünyada aşılamaların başladığı bir sürece gireceğiz." dedi.
Dünyanın farklı yerlerinde farklı ırklar üzerinde de FAZ 3 aşı çalışmalarının sürdüğünü belirten Prof. Dr. Tabak, şu değerlendirmelerde bulundu:
"İlk gönüllümüze aşımızı gerçekleştireceğiz. Genellikle kabul edilen 'yüzde 50'nin üzerinde etkinlik varsa, o aşı onay alır' anlamına gelir. Umutlu muyuz? Evet. Çünkü hastalarımızın yüzde 97'si iyileşmekte. Demek ki immün sistem bu işi kontrol altına almakta.
Zaten yüzde 80'i ufak tefek belirtilerle geçirmekte. 10'uncu gün civarında yakınmaların başladığı bulaştırıcılığı ortadan kalkmakta. Hastalığa yakalananlardan çok az sayıda kişi 2'nci kez hastalığa yakalanması söz konusu. Koruyucu antikorlar bu işi kolaylaştırmakta. Sevindirici tarafından biri, tüm aşı çalışmalarında FAZ 1 ve FAZ 2 başarılı geçtiği için FAZ 3'e erişilmiştir."
Daha güvenli aşılar bulunana kadar çalışmaların devam edeceğini söyleyen Tabak, genel verilere göre ocak ya da şubat aylarında genel aşılanmalara başlanabileceğini aktardı.
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İstanbul'da kademeli mesai başladı
İstanbul İl Pandemi Kurulunun, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kademeli mesai saatleri ve esnek çalışma usulüne geçilmesi kararının ardından uygulama bugün itibarıyla kamu kurumları ve belediyelerde başladı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, salgın öncesinde ulaşımda günlük yolcu sayısı yaklaşık 7,6 milyon iken son hafta itibarıyla bu sayı 4,2 milyon seviyelerinde seyrediyor.İstanbul İl Pandemi Kurulunda, toplu taşımada yoğunluğun üst seviyelerde olduğu sabah ve akşam pik saatlerinde farklı meslek gruplarının ayrı saatlerde mesaiye başlamaları kararlaştırılarak yoğunluğun azaltılması hedeflendi.Uygulamaya göre, bazı bölge müdürlükleri, İl Jandarma, İl Emniyet ve Sahil Güvenlik Komutanlığı saat 07.00'den itibaren kademeli olarak 08.00 ve 09.00'da mesaiye başlıyor.Belediyeler 09.00-16.30, sağlık çalışanları 08.30-16.30 saatleri arasında mesai yaparken, geçen hafta 09.30'da ders başı yapan ilkokul 1'inci sınıflar ve özel eğitim okulları, bugün itibarıyla 09.00'da derse başladı.
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Koronavirüs salgınında dünya geneli son 24 saat
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 33 milyon 464 bine, salgında hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 4 bine, iyileşenlerin sayısı 24 milyon 765 bine ulaştı.
Vaka sayıları ABD'de 7 milyon 331 bin, Hindistan'da 6 milyon 137 bin, Brezilya'da 4 milyon 736 bin, Rusya'da 1 milyon 159 bine çıktı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Kovid-19 vakalarının artış göstermesinden endişe duyduğunu, ülkenin yılın son çeyreğinde salgın nedeniyle açıklanan teşvikleri finanse etmesi için planlanandan daha fazla borçlanma yapılacağını bildirildi.
Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle 16 üye ülkedeki istihdamı koruma programlarına 87,4 milyar avro mali destek verilmesini onayladı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Kovid-19 tedbirleri kapsamında Brüksel'e kaydırılan Avrupa Parlamentosu (AP) toplantılarının yeniden Strazburg'da yapılması talebinde bulundu.
Meksika Sağlık Bakan Yardımcısı Hugo Lopez-Gatell, ülkede Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısını kesin olarak tespit etmenin birkaç yıl sürebileceğini ifade etti.
Balkan ülkesi Karadağ'da Kovid-19 vakalarının son günlerde artması üzerine bazı şehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulamasına gidildi. Yeni tedbirler kapsamında Niksic, Berane ve Andrijevici şehirlerinde bu geceden itibaren 22.00-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.
Kırgızistan'ın güneyindeki Batken şehrinde salgının yaygınlaşması nedeniyle toplu taşıma araçlarının hizmetine ara verildi, camiler, hayvan pazarları kapatıldı.
Azerbaycan'da karantina rejimi 2 Kasım'a kadar uzatıldı. Karantina döneminde Bakü ve Sumgayıt şehirleriyle Abşeron ilinde hafta sonları toplu taşıma araçları çalışmayacak.