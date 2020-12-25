Son dakika: Korona virüs aşısı ne zaman gelecek, aşının fiyatı ne kadar olacak? Bakan Koca corona virüsü aşısında tarih verdi

Sözleşme miktarından daha fazla bir sorumluluk taşımama noktasında ısrarlı olduklarını, bunu aşmamızın mümkün olmadığını ifade ettiler. Biz bunu vatandaşımıza sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşınabileceğini belirterek bu aşıyı yapabileceğimizi konuşmuş olduk.



Biontech-Pfizer aşısı mart sonuna kadar 4.5 milyon gibi planladık. Ocak ayında zannediyorum 1-1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bunu bir takvimle netleştirerek Uğur Hoca bildirmiş olacak.



Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar söz konusu olabileceğini görüşmüş olacağız. Bu gece veya yarın muhtemelen sözleşme imzalanmış olur.