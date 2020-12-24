Son dakika: Korona virüs aşısı kimlere yapılacak, ne zaman gelecek? Bakan Koca corona virüsü aşısında son durumu duyurdu
Koronavirüs aşısında son durum Türkiye ve dünya gündeminde yer almaya devam ediyor. Tüm vatandaşların beklediği aşıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca, SinoVac aşısının ilk planda 3 milyon olarak geleceğini ve yakın zamanda Türkiye'de olacağını bildirdi. Aşının zorunlu olmayacağını belirten Koca, kimler aşı olacak sorusuna ise, " Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz." dedi. Diğer yandan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin koronavirüs aşısının yan etkilerinin bulunmadığını belirtti. İşte, ayrıntılar.
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Corona virüs aşısının ne zaman geleceği, son dakika gelişmeler ile gündeme geliyor. Tüm dünyada etkili olan koronavirüs salgınında Çin ile anlaşmaya varan Türkiye ilk aşılamaya yakın zamanda başlayacak. Bilim Kurulu toplantısı sonrası değerlendirmeler yapan Koca, "Zorunlu yapılmasından yana değiliz." dedi. Çin aşısının pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkacağı da kritik toplantıdan öne çıkan önemli başlıklar arasında yer aldı.
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KORONAVİRÜS AŞISI NE ZAMAN GELECEK?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sağlık Bakanlığı Bilkent Yerleşkesi'ndeki Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu, soruları yanıtladı.
Bakan Koca, Çin'den gelecek aşıya ilişkin, şunları kaydetti:
"Bir aksilik olmazsa pazarı pazartesiye bağlayan gece yola çıkıyor. Bilim Kurulunun değerlendirmeleriyle aşının ülkemizde kullanılması konusunda kendi insanımızda gösterdiği etkiden emin olduk. Artık aşının Türk insanında etkili ve güvenilir olduğundan eminiz. Erken dönemde aşının koruyuculuğu yüzde 91,25 oranında, bu giderek daha artmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.
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İLK ETAPTA KİMLER AŞI OLACAK?
Kovid-19 aşı planlamasına dair açıklamalarda bulunan Koca, şöyle devam etti:
"Birinci aşamada 9 milyona yakın kişinin olduğunu söyleyebilirim. Günde ortalama 1,5 hatta 2 milyona kadar aşıyı yapma imkanımızın olduğunu söyleyebilirim. Sağlık çalışanlarından başlamak üzere, ocak-şubat-mart, en geç nisan olmak üzere, ilk 2 hatta 3. aşamadaki kişileri aşılamayı hedefliyoruz. İngiltere'dekine benzer bir mutasyona rastlamadık ama genom analizi yaparak bununla ilgili daha net bir şey söylemek mümkün."
Bakan Koca, yerli aşıda faz 2 çalışmasına dair, gönüllülerin sağlık taramalarına başlandığını açıkladı.
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BioNTech AŞISINDA MÜJDELİ HABER
BioNTech aşısına ilişkin bir soru üzerine Koca, şunları kaydetti:
Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:
"Ben Uğur Hoca'yla son 2-3 gün 5-6 defa görüştüğümüzü, Uğur Hoca'yla bu sorunu kısmen aştığımızı söyleyebilirim. Sözleşmenin miktarıyla üretimle ilgili bir sorun olduğunda sorumluluk taşıyabileceklerini belirten bir maddeyi koymaya karşılıklı razı olduk.
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Sözleşme miktarından daha fazla bir sorumluluk taşımama noktasında ısrarlı olduklarını, bunu aşmamızın mümkün olmadığını ifade ettiler. Biz bunu vatandaşımıza sözleşmenin miktarınca sorumluluk taşınabileceğini belirterek bu aşıyı yapabileceğimizi konuşmuş olduk.
Biontech-Pfizer aşısı mart sonuna kadar 4.5 milyon gibi planladık. Ocak ayında zannediyorum 1-1.5 milyon gibi bir kısmı gelmiş olacak. Önümüzdeki haftalar bunu bir takvimle netleştirerek Uğur Hoca bildirmiş olacak.
Mart ayı sonuna kadar 4.5 milyon, opsiyonel olarak da 30 milyona kadar söz konusu olabileceğini görüşmüş olacağız. Bu gece veya yarın muhtemelen sözleşme imzalanmış olur.
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AŞININ FİYATI NE KADAR OLACAK?
Pfizer aşısının fiyatının dünyada birçok ülkeye satılan fiyattan daha aşağı olduğunu söyleyebilirim. Firma açıklamasını istemiyor ama dünyada satılan fiyatlardan daha aşağı olduğunu bilelim.
Çin'in SinoVac aşısı firmanın bunu açıklamamamızı ama bu fiyatın diğer ülkelerde satılabilecek ve satılan rakamlardan da düşük olduğunu belirtmiş olalım."
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AŞI ZORUNLU OLACAK MI?
Kovid-19 aşısını sağlık çalışanlarıyla birlikte ilk yaptıran kişilerden biri olacağını ifade eden Koca, "Zorunlu yapılmasından yana değiliz. Vatandaşımızı ikna edebilirsek herkesin bu aşıyı yaptıracağına inanıyorum." diye konuştu.
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YERLİ AŞIDA SON DURUM
Yerli aşı çalışmalarına da değinen Koca, "5 tane ilave aşının faz safhasına, insan çalışma safhasına geldiğinin, bunlardan 3 tanesinin inaktif aşı olduğunu söylemiştim.
Adenovirüs çalışması da ayrıca söz konusu. Zannediyorum ocak ayı içerisinde bunlardan 1-2 tanesi daha faz çalışmasına geçmiş olur. Bunun dışında inaktif olan faz-1 çalışmasını tamamlamış olan aşı çalışmamızla ilgili faz-2'de 200 kişiyle yapılmış olacak. Bununla ilgili gönüllülerin sağlık taramalarına başlandı." açıklamasında bulundu.
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ÇİN KORONAVİRÜS AŞISININ YAN ETKİLERİ VAR MI?
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serhat Ünal, Çin koronavirüs aşısının yan etkileriyle ilgili açıklama yaptı.
Prof. Dr. Ünal'ın açıklamaları özetle şöyle:
"Çin'in SinoVac firması tarafından üretilen CoronaVac adlı inaktif virüs aşısı faz-3 çalışmaları 14 Eylül'de ülkemizde başlatıldı. 900'dan fazla çalışmaya alınan kişinin güvenlik datası incelenip ikinci kısımda vatandaşlarımıza yapmaya başladık, o da 18 Kasım tarihidir.
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Yüzde 95 güven aralığı bu tür çalışmalarda standarttır. DSÖ bunun yüzde 50 olmasını yeterli görüyor. Yüzde 91 önümüzdeki günlerde daha da artacaktır. 21. günden itibaren fark ortaya çıkıyor.
En sık görünen yan etkiler yorgunluk, baş ağrısı, aşı yapılan bölgede ağrı. Aşıyla ilgili bir arkadaşımızda hafif alerjik reaksiyon meydana geldi, o da anında tedavi edildi. Bunun dışında hiçbir ciddi yan etki görülmedi. Aşımız güvenli görünüyor.