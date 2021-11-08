Son dakika Konya'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 8 Kasım 2021 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Son dakika Konya depremi Kandilli Rasathanesi verilerine yansıdı. Son depremler listesine göre Konya'da 5'in üzerinde deprem meydana geldi. Bölgede yaşanan şiddetli depremin ardından can ve mal kaybı olup olmadığı henüz belli olmazken, vatandaşlar da panik yaşadı. Deprem Antalya, Aksaray ve Isparta'da da hissedildi. Son depremin ardından, Konya' deprem mi oldu, nerede oldu? sorularının yanıtına gözler çevrildi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapılan açıklamalara göre son depremler listesi...
AFAD'dan alınan son dakika bilgiye göre Konya'da 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Merkez üssü Konya Meram'da meydana gelen depremin derinliği ise 10.61 KM olarak kaydedildi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre ise Konya Meram'da meydana gelen depremin büyüklüğü 5.0 olarak açıklandı. Peki, yayımlanan son verilere göre son depremler nerede meydana geldi? İşte, 8 Kasım 2021 tarihli son depremler listesinde yer alan merkezler ve sarsıntı boyutu
SON DEPREMLER
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.11.08 20:43:20 37.8718 32.1197 5.0 -.- 5.1 5.0 KIZILOREN-MERAM (KONYA) İlksel
2021.11.08 20:37:22 38.2555 38.7145 5.0 -.- 1.5 -.- CAYKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel
2021.11.08 20:34:57 41.3815 43.9828 4.8 -.- 3.1 3.1 GURCISTAN İlksel
2021.11.08 20:28:37 36.4422 27.1275 9.7 -.- 1.6 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 19:55:36 36.4913 27.1102 5.4 -.- 1.3 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 19:39:04 37.7092 26.7665 19.5 -.- 1.3 -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.08 19:32:13 38.0190 27.2282 10.8 -.- 1.0 -.- GOLOVA-MENDERES (IZMIR) İlksel
2021.11.08 18:56:13 37.0520 28.3365 0.0 -.- 1.4 -.- AKYAKA-ULA (MUGLA) İlksel
2021.11.08 18:20:34 39.7783 26.2957 0.0 -.- 1.2 -.- HISARALAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2021.11.08 18:12:30 35.1732 25.2215 2.9 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 17:41:35 37.2025 27.9037 0.0 -.- 1.5 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.11.08 16:35:18 38.4203 39.0713 29.4 -.- 1.5 -.- GOZELI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.11.08 15:51:08 39.2197 27.6677 0.0 -.- 1.5 -.- EVCILER-SOMA (MANISA) İlksel
2021.11.08 15:12:04 34.8067 24.8187 5.6 -.- 3.2 3.2 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 14:43:50 36.1610 28.8542 19.7 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.08 12:46:03 38.9587 42.0272 1.7 -.- 2.8 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.08 12:43:06 37.2180 37.2833 0.0 -.- 1.7 -.- INCESU-SEHITKAMIL (GAZIANTEP) İlksel
2021.11.08 10:32:24 35.1243 25.2302 7.5 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 10:19:59 39.0973 27.8670 13.5 -.- 1.5 -.- ALIFAKI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel
2021.11.08 09:20:25 36.3950 27.2235 16.1 -.- 2.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 07:21:18 37.5108 28.1185 23.5 -.- 1.7 -.- SOGUTCUK-CINE (AYDIN) İlksel
2021.11.08 07:16:32 37.9068 26.8782 12.9 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2021.11.08 06:54:45 35.0898 25.1953 13.6 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:51:44 36.3797 27.1293 10.0 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:48:51 36.3935 27.1195 14.7 -.- 3.1 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 06:38:22 38.9593 42.0480 18.5 -.- 2.2 -.- MOLLAKENT-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.08 06:25:05 38.9692 42.0147 5.0 -.- 2.6 -.- GUNBATMAZ-BULANIK (MUS) İlksel
2021.11.08 05:10:17 36.5780 28.5520 58.0 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.08 05:05:57 36.3977 27.1535 6.7 -.- 1.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:58:12 36.5067 27.0335 6.0 -.- 2.7 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:46:44 38.5087 39.2752 8.6 -.- 3.0 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel
2021.11.08 04:39:38 36.4935 27.0897 6.9 -.- 2.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 04:08:55 36.5018 27.0642 9.5 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 03:54:28 36.8917 27.5903 7.3 -.- 1.3 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 03:53:28 37.4990 30.4377 20.1 -.- 1.4 -.- CEBIS-CELTIKCI (BURDUR) İlksel
2021.11.08 02:49:45 36.5322 26.7342 13.2 -.- 1.2 -.- AKDENIZ İlksel
2021.11.08 02:17:10 36.4603 27.1723 9.5 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 01:58:58 35.1610 25.2942 5.0 -.- 2.0 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 01:53:21 37.0818 27.8377 19.9 -.- 1.4 -.- AKCAKAYA-MILAS (MUGLA) İlksel
2021.11.08 01:52:43 35.1738 25.2655 5.0 -.- 2.2 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2021.11.08 00:35:38 36.2425 27.0443 7.8 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel