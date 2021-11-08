Son dakika Konya'da deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? 8 Kasım 2021 Kandilli Rasathanesi son depremler listesi

"2020 YILINDA GERÇEKLEŞEN SEFERİHİSAR’DAKİ TSUNAMİ BİR UYARI NİTELİĞİNDEYDİ" Prof. Dr. Haluk Özener Ülkemizde daha çok deprem tehlikesi ve zararlarının azaltılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor ama tarihsel deprem kayıtlarına baktığımız zaman ülkemizde çok sayıda tarihsel tsunamiler var. Ülkemizde de Ege, Akdeniz zamanında Marmara Denizi’nde olan tsunamiler yaşanmış . Bu tsunamiler hiçbir zaman Japonya ve Endonezya gibi çok büyük yüz binlerce kişinin hayatını kaybedeceği tsunamiler değil. Ama 2017’de Bodrum Kos depreminde, 2020’de olan İzmir Depremi sonrasında biz tsunamiler yaşadık. 2020’de oldukça küçük bir tsunami olarak nitelendirebiliriz ama o tsunami bizim için bir uyarı. Vatandaşlarımıza tsunaminin ne boyutlarda olabileceğine dair bir öngörü verdiğini düşünüyorum. Biz Deprem Erken Uyarı Sistemi ile Marmara Bölgesi’nde fayın konumundan dolayı depremden 5 ile 7 saniye öncesinde erken uyarıyı verebiliyoruz. Tsunami erken uyarısı verebilmemiz için depremi çok hızlı şekilde çözmemiz gerekiyor. Şu anda 7 dakika içerisinde tsunami uyarı mesajını verebiliyoruz. Ege,Akdeniz, Karadeniz ve bağlantı denizlerde erken uyarı mesajı vermekteyiz. Bu erken uyarı mesajını bize abone olan 13 farklı ülkeden 15 kuruma 2 tane uluslarası kuruluşa ve AFAD’a iletmekteyiz" dedi.