Son dakika: 'Kıyamet Günü varyantı' uyarısı! Dünya ikiye bölündü
Dünya tabiri caizse iki yıldır koronavirüsün (Kovid-19) pençesinde... Son dönemde varyantlar ile gündemden düşmeyen virüs ile ilgili ezber bozan açıklamalar peş peşe geliyor. Newsweek dergisinin 'Kıyamet Günü Varyantı'nı kapağına taşıması sonrası dünya tabiri caizse ikiye bölündü.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan koronavirüs (Kovid-19) gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olamaya devam ediyor. Virüs dünya genelinde 200 milyondan fazla insana bulaştı, 4 milyondan fazla kişi ise virüsün kurbanı oldu.
2
Yaklaşık 2 yıldır hayatımızda olan Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
3
Ancak görünen o ki dünya genelindeki vaka artışlarının baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil.
4
Bilim dünyası haftalardır 'Kıyamet Günü Varyantı'na yoğunlaşmış durumda. Hatta konu hakkında İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!
5
EN KORKUNÇ SENARYO
Zira İngiltere'de yapılan bir araştırma Alfa, Beta, Delta ve Gama gibi daha bulaşıcı ve ölümcül varyantların birkaçının birleşmesiyle bir "süper varyant"ın (Kıyamet Günü varyantı) ortaya çıkabileceği iddiasını ortaya attı.
6
ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR
İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.
7
'AŞI DİRENCİ' UYARISI
Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.
8
Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil... Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.
9
'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.
10
People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.
11
DÜNYA İKİYE BÖLÜNDÜ
Son olarak Newsweek dergisinin 'Kıyamet Günü Varyantı'nı kapağına taşıması sonrası dünya tabiri caizse ikiye bölündü. Bazı bilim insanları bu senaryoları kesin dille reddetti.
12
İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, bir grup virolog meslektaşlarının 'korku tacirliği' yaptığını iddia eden bir makale kaleme aldı. Söz konusu makale Fox News tarafından yayınlandı.
13
'HALKIN ENDİŞELENMESİ SAĞLIKLI DEĞİL'
Son dönemde bilim dünyasından gelen açıklamaları 'korku tellallığı' olarak değerlendiren Dr. Tracy Beth Høeg, 'Epidemiyologlar ve bulaşıcı hastalık doktorları varyantları incelemeye devam etmeli, ancak halkın varyantların giderek daha da kötüleşmesi konusunda endişelenmesi bence sağlıklı değil.'
14
EN İYİ SENARYO
İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.
15
Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan CoV'leri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.
16
PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Peki pandemi ne zaman bitecek? Herkesin aklındaki bu soruya yine İngiltere'den yanıt geldi.
17
İngiliz Mirror gazetesinde yer alan habere göre, koronavirüs pandemisinin büyük bir kısmını Eylül ayı sonuna kadar arkamızda bırakacağız.
18
Tecrit fikrinin en büyük Savucularından olduğu için ülkede 'tecrit mimarı' olarak anılan Profesör Neil Ferguson, aşının etkisine dikkat çekti ve 'Salgının büyük kısmını sonbahara kadar geride bırakacağız' dedi.
19
İlk karantinada kilit rol oynayan Imperial College'da görevli olan bilim insanı bu dönemde vakalarda bir artış olabileceğini, ancak ölen ya da ciddi şekilde hastalanan insan sayısının azaldığını belirtti.
20
Ülkede yayınlanan 'Today' isimli programda konuşan bilim insanı sözlerine şöyle devam etti; Aşıların etkisi hastaneye yatış ve ölüm riskini azaltmada çok büyük oldu. Eylül veya Ekim sonunda pandeminin büyük bir kısmını arkamızda bırakacağımıza eminim.'
21
Ferguson bu durumun aşılamadaki hız ile doğru orantılı olacağının altını çizdi.