Son dakika... 'Kıyamet Günü varyantı' paniği... İngiltere'den flaş adım!
Dünya pandeminin biteceği tarihi umutla beklerken kötü haber İngiltere'den geldi. 'Kıyamet Günü varyantı' paniğinin yaşandığı İngiltere'de alarm verildi, ülke genelinde soruşturma başlatıldı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Dünya yaklaşık 2 yıldır koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele ediyor... Virüs dünya genelinde 250 milyona yakın insana bulaştı, yaklaşık 5 milyon kişinin ise canına mal oldu.
2
İlk olarak 2019'un son günlerinde Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve buradan dünyaya yayılan Koronavirüs son dönemde varyantlar ile gündemde. Bu varyantlardan en dikkat çekeni ise DSÖ'nün 'endişe verici' olarak nitelendirdiği Delta.
3
Ancak dünya genelindeki vaka ve ölümlerdeki artışın baş sorumlusu olarak gösterilen Delta bilim dünyasının gündemindeki tek varyant değil. Bilim dünyası bir süredir 'Kıyamet Günü varyantı' uyarısında bulunuyor.
4
'Kıyamet Günü varyantı' olarak da anılan daha ölümcül varyant ile ilgili çok konuşulacak açıklamalar peş peşe gelirken İngiltere'de yapılan testler sonrasu yeni varyant paniği başladı.
5
ÜLKE GENELİNDE SORUŞTURMA
Express'te yer alan habere göre, ülkede PCR terstleri negatif sonuç veren bir düzine insanın Kovid pozitif olduğu anlaşıldı. Bu durumun yeni bir varyant deneniyle yaşanabileceği belirtilirken İngiliz yetkililer ülke genelinde soruşturma başlattı.
6
Uzmanlar bu durumun daha önce Alfa varyantında görüldüğünü, Alfa'nın ise Delta ile birlikte silindiğine işaret ediyor. Soruşturmayı başlatan Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) ise bu durumdan şikayetçi olanların resmi makamlara başvurmasını istedi.
7
Delta'dan daha tehlikeli bir varyant ile karşı karşıya kalabileceğimiz bir süredir sıklıkla dile getiriliyor. Bilim dünyasının 'Kıyamet Günü varyantı' olarak adlandırdığı Delta'dan daha ölümcül bir varyantın aşıları etkisiz hale getirebileceği belirtiliyor.
8
Zira mevcut aşı oranları, 19'dan fazla düşük gelirli ülkede 2030'a kadar yüzde 70 seviyesine ulaşamayacak. Bu durumun yeni ve daha ölümcül varyantların karşımıza çıkmasına neden olabileceği belirtiliyor.
9
Bilim insanlarının pandemi sürecinde yaşanabilecek en kötğ senaryoyu tarif etmek için kullandıkları 'Kıyamet Günü Varyantı' için İngiliz hükümetine sunulmak üzere bir rapor bile hazırlandı!
10
ÖLÜM RİSKİ ARTIYOR
Geçtiğimiz dönemde İngiltere’de Acil Durumlar için Bilimsel Danışma Grubu (SAGE) tarafından yayınlanan raporda yeni bir koronavirüs varyantının yüzde 35'lik ölüm oranına sahip olan MERS kadar ölümcül olabileceği bilgisi yer aldı.
11
'AŞI DİRENCİ' UYARISI
Hükümete danışmanlık yapan SAGE'de görev alan bilim insanları tarafından hazırlanan raporda söz konusu mutasyonun aşılara ve ilaçlara karşı daha dirençli bir yapıda olabileceğinin de altı çizildi.
12
Ancak bu konuda uyarılar bununla sınırlı değil... Koronavirüsün kendi yönetimindeki Wuhan Viroloji Laboratuvarı'ndan sızdığı iddiası nedeniyle 'yarasa kadın' olarak da anılan Prof. Shi Zhengli'den de benzer açıklamalar gelmişti.
13
'Yeni varyantlar ortaya çıkmaya devam edecek' diyen bilim insanı 'Kıyamet Günü' mutasyonu olarak adlandırılan daha ölümcül bir varyantın karşımıza çıkmasının an meselesi olduğunu belirtti.
14
People's Daily'ye kouşan Dr Zhengli 'Enfekte vakaların sayısı çok fazla olduğundan, bu koronavirüsün mutasyona uğraması ve seçilmesi için daha fazla fırsat sağladı' dedi.
15
İngiliz hükümeti için hazırlanan rapor bir de iyi senaryoya ev sahipliği yapıyor... Araştırmaya göre, Kovid mutasyonlarının sürmesi ile virüsün daha az ciddi hastalığa neden olma potansiyeline sahip olması 'uzun vadede gerçekçi bir olasılık' olarak değerlendirildi.
16
Bu senaryo ile ilgili araştırmacılar 'Başka bir deyişle, bu virüs soğuk algınlığına neden olan diğer insan CoV'leri gibi olacak, ancak ağırlıklı olarak yaşlılarda veya klinik olarak savunmasız kişilerde çok daha az şiddetli hastalık olacak' ifadelerine yer verdi.
17
PANDEMİ NE ZAMAN BİTECEK?
Pek çok uzman salgının 1 yıl içinde pandemi olmaktan çıkıp endemiye dönüşeceğini belirtiyor. Ancak aşı adaletsizliğine dikkat çeken bilim insanları bu durumun koronavirüsün tamamen gezegenimizden silinmesi için 2030'a kadar beklememiz anlamına geldiğinin altını çizdi.