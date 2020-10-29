Son dakika... 31 Aralık'a kadar uzatıldı! Kimler yararlanacak?

Buradan da anlaşılacağı üzere, işten çıkarma yasağı da bu kapsamda uzamış oldu. Tabi, fesih sözleşmesinin bazı istisnai durumları var. Ahlak ve iyi niyet kurallarına uyulmayan haller ile belirli süreli iş veya hizmet sözleşmelerinde sürenin sona ermesi, işyerinin herhangi bir sebeple kapanması veya faaliyetine son vermesi durumlarında iş sözleşmesi feshedilebilecek.