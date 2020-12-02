Son dakika... Kısa çalışma ödeneğinin şartları değişti! Kimler, nasıl yararlanacak?

Koronavirüs önlemleri kapsamında 17 Kasım’da alınan kararla, başta restoran ve kafeler olmak üzere bazı işyerlerinin faaliyetleri kısıtlandı, bazı işyerlerinin ise durduruldu. Ancak bu işyerlerinden sadece 30 Haziran’a kadar kısa çalışmaya başvurmuş olanları bu imkandan yararlanabildi. Bu tarihte sonra işe girenler ve yine bu tarihten sonra ilk kez kısa çalışmaya başvuranlar ödenekten yararlanamadı.