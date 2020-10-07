Son dakika... Kiralık konutların en ucuz olduğu ilçeler belli oldu! İstanbul'un en pahalı semti ise bakın neresi...

İlçe: Arnavutköy Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 9Yıllık Değişim Oranı (%): 12,17İlçe: SultanbeyliOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 9Yıllık Değişim Oranı (%): 4,13İlçe: SilivriOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 10Yıllık Değişim Oranı (%): 13,26İlçe: SancaktepeOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 10Yıllık Değişim Oranı (%): 7,93İlçe: SultangaziOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 11Yıllık Değişim Oranı (%): 9,77İlçe: ÇekmeköyOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 11Yıllık Değişim Oranı (%): 9,38İlçe: PendikOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 11Yıllık Değişim Oranı (%): 7,61İlçe: TuzlaOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 12Yıllık Değişim Oranı (%): 8,4İlçe: BüyükçekmeceOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 13Yıllık Değişim Oranı (%): 14,97İlçe: AvcılarOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 13Yıllık Değişim Oranı (%): 12,64İlçe: KartalOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 13Yıllık Değişim Oranı (%): 5,96İlçe: ŞileOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 14Yıllık Değişim Oranı (%): 12,56İlçe: EsenlerOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 14Yıllık Değişim Oranı (%): 13,24İlçe: ÜmraniyeOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 14Yıllık Değişim Oranı (%): 10,28İlçe: EsenyurtOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 14Yıllık Değişim Oranı (%): 22,56İlçe: Beylikdüzü Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 14Yıllık Değişim Oranı (%): 20,52İlçe: BahçelievlerOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 14Yıllık Değişim Oranı (%): 8,22İlçe: BağcılarOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 14Yıllık Değişim Oranı (%): 9,18İlçe: MaltepeOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 15Yıllık Değişim Oranı (%): 9,03İlçe: GüngörenOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 15Yıllık Değişim Oranı (%): 8,75İlçe: BeykozOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 15Yıllık Değişim Oranı (%): 3,34İlçe: ÜsküdarOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 17Yıllık Değişim Oranı (%): 6,49İlçe: AtaşehirOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 18 Yıllık Değişim Oranı (%): 11,9İlçe: BaşakşehirOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 18Yıllık Değişim Oranı (%): 28,43İlçe: KağıthaneOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 18Yıllık Değişim Oranı (%): 11,6İlçe: KüçükçekmeceOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 18Yıllık Değişim Oranı (%): 18,21İlçe: ZeytinburnuOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 19Yıllık Değişim Oranı (%): 8,92İlçe: FatihOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 19Yıllık Değişim Oranı (%): 6,9İlçe: EyüpsultanOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 19Yıllık Değişim Oranı (%): 1,95İlçe: Adalar Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 20 Yıllık Değişim Oranı (%): 12,2İlçe: KadıköyOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 22Yıllık Değişim Oranı (%): 13,14İlçe: ŞişliOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 23Yıllık Değişim Oranı (%): 7,74İlçe: BakırköyOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 26Yıllık Değişim Oranı (%): 8,78İlçe: BeyoğluOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 26Yıllık Değişim Oranı (%): 1,98İlçe: BeşiktaşOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 28Yıllık Değişim Oranı (%): 4,84İlçe: SarıyerOrtalama Metrekare Kira (TL/M2): 30Yıllık Değişim Oranı (%): 7,33