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HaberlerEkonomi HaberleriSon dakika... Kiralık konutların en ucuz olduğu ilçeler belli oldu! İstanbul'un en pahalı semti ise bakın neresi...
GeriEkonomi Son dakika... Kiralık konutların en ucuz olduğu ilçeler belli oldu! İstanbul'un en pahalı semti ise bakın neresi...
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 10:06 | 

Son dakika... Kiralık konutların en ucuz olduğu ilçeler belli oldu! İstanbul'un en pahalı semti ise bakın neresi...

Endeksa.com’un verilerine göre, İstanbul’da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler belli oldu. Hangi ilçede kiralar daha ucuz hangilerinde daha pahalı... İşte o liste...

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1
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İlçe: Arnavutköy

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 9

Yıllık Değişim Oranı (%): 12,17

İlçe: Sultanbeyli

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 9

Yıllık Değişim Oranı (%): 4,13

2
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İlçe: Silivri

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 10

Yıllık Değişim Oranı (%): 13,26

İlçe: Sancaktepe

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 10

Yıllık Değişim Oranı (%): 7,93

3
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İlçe: Sultangazi

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 11

Yıllık Değişim Oranı (%): 9,77

İlçe: Çekmeköy

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 11

Yıllık Değişim Oranı (%): 9,38

4
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İlçe: Pendik

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 11

Yıllık Değişim Oranı (%): 7,61

İlçe: Tuzla

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 12

Yıllık Değişim Oranı (%): 8,4

5
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İlçe: Büyükçekmece

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 13

Yıllık Değişim Oranı (%): 14,97

İlçe: Avcılar

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 13

Yıllık Değişim Oranı (%): 12,64

6
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İlçe: Kartal

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 13

Yıllık Değişim Oranı (%): 5,96

İlçe: Şile

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 14

Yıllık Değişim Oranı (%): 12,56

7
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İlçe: Esenler

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 14

Yıllık Değişim Oranı (%): 13,24

İlçe: Ümraniye

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 14

Yıllık Değişim Oranı (%): 10,28

8
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İlçe: Esenyurt

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 14

Yıllık Değişim Oranı (%): 22,56

İlçe: Beylikdüzü

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 14

Yıllık Değişim Oranı (%): 20,52

9
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İlçe: Bahçelievler

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 14

Yıllık Değişim Oranı (%): 8,22

İlçe: Bağcılar

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 14

Yıllık Değişim Oranı (%): 9,18

10
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İlçe: Maltepe

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 15

Yıllık Değişim Oranı (%): 9,03

İlçe: Güngören

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 15

Yıllık Değişim Oranı (%): 8,75

11
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İlçe: Beykoz

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 15

Yıllık Değişim Oranı (%): 3,34

İlçe: Üsküdar

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 17

Yıllık Değişim Oranı (%): 6,49

12
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İlçe: Ataşehir

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 18

Yıllık Değişim Oranı (%): 11,9

İlçe: Başakşehir

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 18

Yıllık Değişim Oranı (%): 28,43

13
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İlçe: Kağıthane

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 18

Yıllık Değişim Oranı (%): 11,6

14
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İlçe: Küçükçekmece

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 18

Yıllık Değişim Oranı (%): 18,21

15
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İlçe: Zeytinburnu

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 19

Yıllık Değişim Oranı (%): 8,92

16
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İlçe: Fatih

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 19

Yıllık Değişim Oranı (%): 6,9

17
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İlçe: Eyüpsultan

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 19

Yıllık Değişim Oranı (%): 1,95

18
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İlçe: Adalar

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 20

Yıllık Değişim Oranı (%): 12,2

19
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İlçe: Kadıköy

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 22

Yıllık Değişim Oranı (%): 13,14

20
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İlçe: Şişli

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 23

Yıllık Değişim Oranı (%): 7,74

21
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İlçe: Bakırköy

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 26

Yıllık Değişim Oranı (%): 8,78

22
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İlçe: Beyoğlu

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 26

Yıllık Değişim Oranı (%): 1,98

23
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İlçe: Beşiktaş

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 28

Yıllık Değişim Oranı (%): 4,84

24
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İlçe: Sarıyer

Ortalama Metrekare Kira (TL/M2): 30

Yıllık Değişim Oranı (%): 7,33

25
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