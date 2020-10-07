Ekonomi Haber Giriş: 07 Ekim 2020 - 10:06 | 07 Ekim 2020 - 10:06

Son dakika... Kiralık konutların en ucuz olduğu ilçeler belli oldu! İstanbul'un en pahalı semti ise bakın neresi...

Endeksa.com’un verilerine göre, İstanbul’da kiraların en fazla artış gösterdiği ilçeler belli oldu. Hangi ilçede kiralar daha ucuz hangilerinde daha pahalı... İşte o liste...