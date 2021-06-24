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Ekonomi
Burak TAŞÇI
Haber Giriş: 24 Haziran 2021 - 07:42 | 

Son dakika... Kiralarda yükseliş devam ediyor... İşte en ucuz kiralık evler

İstanbul’da kiralık konut bulmak zorlaşmaya başladı. Evler görülmeden tutulurken sirkülasyon hızlandıkça kiralarda da artış gerçekleşti. İstanbul’da en ucuz kiralık daire 1000 lira seviyelerinde tutulabiliyor.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
1

Konut fiyatlarındaki artış, kredi faizlerindeki yükseliş ev kiralarında hızlı yükselişe neden oldu. İnşaat maliyetlerinin her geçen ay artması, kredi faizlerinin yüksek olması nedeniyle yatırım amaçlı alınan konutların fiyatları da artmış oldu.

2

Ortalama olarak 2+1, 10 yaşına kadar daireler 500 bin lira seviyelerinden satılıyor. Yarısı peşinat olarak verilse geri kalanı kredilendirilse bile çekilen kredi kadar faiz işlemiş oluyor. Böylece 500 bin liralık evin fiyatı 750 bine yükselmiş oluyor. 250 bin lira kredi çekildiği düşünüldüğünde 120 ayda geri ödenecek olması şartıyla aylık kredi taksiti 4256 lira seviyesine denk geliyor.

3

AMORTİSMAN SÜRESİ UZADI

Kiraların düşük kalması halinde yükselen ev fiyatları nedeniyle amortisman süresi uzamaya başladı. Ortalama olarak 15 yılda kendi parasını çıkarması gereken konutlarda da mal sahipleri kiralara zam yapmaya başladı. 500 bin liralık bir konut için 250 bin lira peşinat, 250 bin lira kredi kullanıldığında 250 bin lira da faiz ödenmesi gerekiyor. 750 bin liraya mal olan konutun 15 yılda kendini amorti etmesi gerek. Bu da yılda 50 bin lira gelir getirmesi gerektiğini gösteriyor. Aylık olarak bakıldığında ise 4166 lira kira getirmesi gerekiyor. Ancak bu rakamlara ulaşılamadığı için mal sahipleri krediye destek olmak için ceplerinden ödeme yapıyor. Amortisman süresi doğal olarak uzadığı için kiralarda da yükselişler yaşanıyor.

4

SADECE KİRA İLE BİTMİYOR

Kiralanan daireler için önce emlakçıya komisyon ödeniyor. Sonrasında her ay konuta ilişkin aidatların ödenmesi gerekiyor. Konut kiralarken sahibinden kiralanması komisyoncuyu aradan çıkarmış oluyor.

5

İŞTE İSTANBUL’DAKİ EN UCUZ KİRALIK DAİRELER

(Not: 2+1, 10 yaşına kadar, ara kat daireler örnek alınmıştır)

Arnavutköy 1000 lira

Avcılar 1800 lira

Bağcılar 2500 lira

6

Bahçelievler 2500 lira

Bakırköy 4000 lira

Başakşehir 1400 lira

7

Bayrampaşa 2700 lira

Beşiktaş 4000 lira

Beylikdüzü 1750 lira

8

Beyoğlu 2150 lira

Büyükçekmece 1400 lira

Çatalca 1250 lira

9

Esenler 1800 lira

Esenyurt 1250 lira

Eyüp 2100 lira

10

Fatih 2600 lira

Gaziosmanpaşa 1450 lira

Kağıthane 1750 lira

11

Küçükçekmece 1900 lira

Sarıyer 3000 lira

Silivri 1000 lira

12

Sultangazi 1600 lira

Şişli 1750 lira

Zeytinburnu 2900 lira

13

Ataşehir 2100 lira

Beykoz 1250 lira

Çekmeköy 1500 lira

14

Kadıköy 3750 lira

Kartal 1800 lira

Maltepe 1950 lira

15

Pendik 1300 lira

Sancaktepe 1000 lira

Sultanbeyli 1500 lira

16

Şile 3000 lira

Tuzla 1100 lira

Ümraniye 1750 lira

Üsküdar 2500 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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