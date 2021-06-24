Son dakika... Kiralarda yükseliş devam ediyor... İşte en ucuz kiralık evler

AMORTİSMAN SÜRESİ UZADI



Kiraların düşük kalması halinde yükselen ev fiyatları nedeniyle amortisman süresi uzamaya başladı. Ortalama olarak 15 yılda kendi parasını çıkarması gereken konutlarda da mal sahipleri kiralara zam yapmaya başladı. 500 bin liralık bir konut için 250 bin lira peşinat, 250 bin lira kredi kullanıldığında 250 bin lira da faiz ödenmesi gerekiyor. 750 bin liraya mal olan konutun 15 yılda kendini amorti etmesi gerek. Bu da yılda 50 bin lira gelir getirmesi gerektiğini gösteriyor. Aylık olarak bakıldığında ise 4166 lira kira getirmesi gerekiyor. Ancak bu rakamlara ulaşılamadığı için mal sahipleri krediye destek olmak için ceplerinden ödeme yapıyor. Amortisman süresi doğal olarak uzadığı için kiralarda da yükselişler yaşanıyor.