Son dakika... Karar haftası... Yeni pakette neler var, kimler faydalanacak?

ÇALIŞMALARI hızlandırılan istihdam paketi için bu hafta kader haftası olacak. Son dakikada bir değişiklik olmazsa bu hafta meclise sunulacak paketle istihdam için bir dizi teşvik ve yeni çalışma modelleri getirilirken, işsizlik sigortası primleri hem işçi, hem de işveren için geçici bir süre artırılıyor.