Son dakika: Karantina altına alınan iller ve yerler hakkında açıklama!

BAKAN SOYLU KORONAVİRUS DENETİMLERİNE KATILDI İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde semt pazarında gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.



Pazar esnafı ve vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Bakan Soylu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan değerlendirmeler sonucu her hafta gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerini bugün daha yoğun yapma adımı attıklarını ifade eden Bakan Soylu, ülkenin hemen hemen her noktasında, bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tüm kurumlarla salgın denetimi yapıldığını belirtti. Amacın, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, düğün, dernek, nişan ve sünnet organizasyonları ile toplum yaşam alanlarında maske, mesafe ve temizlik kuralına uyumu sağlamak olduğunu dile getirdi.



Salgına karşı sadece devleti sorumlu görmenin yanıltıcı olacağına dikkati çeken Bakan Soylu, "Bu konu her bir bireyin sorumluluğudur. Vatandaşımızdan istirhamımız var. Pazarcı 'seçmeyin' dediği zaman ona çıkışmamak lazım. Polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım." değerlendirmesini yaptı.