Son dakika: Karantina altına alınan iller ve yerler hakkında açıklama!
Koronavirüs tedbirleri doğrultusunda karantina altına alınan iller, İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Türkiye genelinde 68 ili yakından ilgilendiren karantina uygulaması kapsamında yaklaşık 600 bin kişi karantina altına alındı. Bu kapsamda, karantina tedbiri uygulanan 788 yerleşim yeri belirlenirken, tedbirin bir süre uygulanacağı bilgisi edinildi. İşte, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan karantina altına alınan iller ve yerler hakkında detaylı bilgiler
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Karantina altına alınan 788 yerleşim yeri olduğunu ve yaklaşık 600 bin kişinin karantina kapsamı altında tutulduğunu ifade eden İçişleri Bakanlığı, bu yerleşim merkezlerine yönelik bilgileri paylaştı. İşte, karantina altına alınan iller hakkında o bilgiler
KARANTİNA ALTINA ALINAN İLLER VE YERLER
İçişleri Bakanlığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Küresel koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkemizde topyekün bir mücadele yürütülmektedir. Bu bağlamda il ve ilçelerde mülki idare amirleri başkanlığındaki umumi hıfzı kurullarınca yerleşim yerlerine ilişkin karantina kararları alınmakta ve bu kararlar titizlikle uygulanmaktadır.
Cuma günü saat 09.30 itibarıyla ile 32 ilimizde, 4 belde, 37 köy, 39 mahalle ve 3 mezra olmak üzere toplam 83 yerleşim yerinde karantina tedbirleri uygulanmaktadır. Karantina tedbiri uygulanan yerleşim yerindeki toplam nüfus 54.053’dür.
Ülkemizde koronavirüs salgını sürecinde; bugün itibarıyla 68 ilimizde, 5 ilçe (3 İlçe 2 İlçe Merkezi), 24 belde, 354 köy, 352 mahalle, 53 mezra olmak üzere toplam 788 yerleşim yerinde, 623.766 kişi karantina altına alınmıştır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur
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BAKAN SOYLU KORONAVİRUS DENETİMLERİNE KATILDI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara'nın Mamak ilçesinde semt pazarında gerçekleştirilen Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimleri yerinde inceledi.
Pazar esnafı ve vatandaşlarımızı maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya davet eden Bakan Soylu, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yapılan değerlendirmeler sonucu her hafta gerçekleştirilen koronavirüs denetimlerini bugün daha yoğun yapma adımı attıklarını ifade eden Bakan Soylu, ülkenin hemen hemen her noktasında, bakan yardımcıları, valiler, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve tüm kurumlarla salgın denetimi yapıldığını belirtti. Amacın, pazar yerleri ve alışveriş merkezlerinde, düğün, dernek, nişan ve sünnet organizasyonları ile toplum yaşam alanlarında maske, mesafe ve temizlik kuralına uyumu sağlamak olduğunu dile getirdi.
Salgına karşı sadece devleti sorumlu görmenin yanıltıcı olacağına dikkati çeken Bakan Soylu, "Bu konu her bir bireyin sorumluluğudur. Vatandaşımızdan istirhamımız var. Pazarcı 'seçmeyin' dediği zaman ona çıkışmamak lazım. Polisimiz 'maskenizi takın' dediği zaman onu terslememek lazım." değerlendirmesini yaptı.
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Bakan Soylu, yaklaşık 250 bin kişi ile salgın denetimlerinin gerçekleştirildiğini, her bir kurumun büyük bir gayret içinde denetimlere katıldığını anlattı.
"Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım." ifadelerini kullanan Bakan Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Burada görev hepimize düşmektedir. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ama vatandaşlarımızla bunu başarmalıyız. Özellikle büyük üretim yerlerinde, toplu taşımadaki otobüslerde, taksilerde tüm tedbirleri almak temel sorumluluğumuzdur. Bu konuda Sağlık Bakan ile saatlerce değerlendirme yaptık. Önümüzde hakikaten çok işimiz var. Memleketimizin çok işi var. Hem ekonominin hem ülkemizin selameti açısından bu salgın bize mazeret üretmemeli. Ne kadar zor dönemlerden geçtik. Evlerden çıkamadığımız günleri, yaşlılarımızın mahzunluklarını hep beraber yaşadık. Birçok esnafımızın çok doğal olarak dükkanlarını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek bizim ve ülkemiz açısından büyük bir sorun teşkil eder."
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Bakan Soylu, özellikle toplu taziye geleneğini uzun zamandır sürdüren Doğu ve Güneydoğu'daki vatandaşlarımıza toplu taziyeleri bırakmaları çağrısında bulundu.
Toplu taziyeler bırakıldığı takdirde salgının yayılmasının engellenebileceğine dikkati çeken Bakan Soylu, "Düğünlerde, nişanlarda, toplu taşımalarda dikkat edelim. Burada belediyelerimize de büyük bir sorumluluk düşüyor. İdare dediğin tek bir parçadan oluşan bir yapı değildir. Belediyelerimiz, muhtarlarımız, esnaf teşkilatları, ticaret odalarımız idarenin bütünlüğü içerisinde. Hep beraber sorumluluk içindeyiz. Herkes elinden geleni ortaya koyarsa samimiyetle bu meselenin üzerinden geliriz düşüncesindeyiz." ifadelerini kullandı.
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Bakan Soylu, denetimlerin bugün akşama kadar devam edeceğini, cuma akşamından itibaren cumartesi ve pazar günü de ekiplerin büyük bir bölümünün düğünlerde, nişanlarda denetlemeye devam edeceğini aktardı.
Denetim yapılacağının daha önceden haber verilmesine yönelik eleştirilerin olduğunu belirterek "Terör, uyuşturucu operasyonu yapmıyoruz. Bir taraftan rehberlik bir taraftan denetleme bir taraftan uyarma, bir taraftan da hep beraber bilinçli olmayı ortaya koymaya çalışıyoruz. Vatandaşımıza tuzak kurup 'Seni maskesiz yakaladım şu cezayı verelim' diye bir anlayış içinde değiliz. Uyararak bilinçlendirerek bu anlayışı hep beraber sağlamalıyız." dedi.