Son dakika: Karantina altına alınan iller ve yerler hakkında açıklama!

Bakan Soylu, yaklaşık 250 bin kişi ile salgın denetimlerinin gerçekleştirildiğini, her bir kurumun büyük bir gayret içinde denetimlere katıldığını anlattı.



"Dünyada ikinci dalganın geldiği noktasında bir değerlendirme var. Aynı durumla biz de karşılaşmayalım. Kendi kontrolümüzü kendimiz yapalım." ifadelerini kullanan Bakan Süleyman Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Burada görev hepimize düşmektedir. Devlet olarak görevimizi yerine getirmeye çalışıyoruz ama vatandaşlarımızla bunu başarmalıyız. Özellikle büyük üretim yerlerinde, toplu taşımadaki otobüslerde, taksilerde tüm tedbirleri almak temel sorumluluğumuzdur. Bu konuda Sağlık Bakan ile saatlerce değerlendirme yaptık. Önümüzde hakikaten çok işimiz var. Memleketimizin çok işi var. Hem ekonominin hem ülkemizin selameti açısından bu salgın bize mazeret üretmemeli. Ne kadar zor dönemlerden geçtik. Evlerden çıkamadığımız günleri, yaşlılarımızın mahzunluklarını hep beraber yaşadık. Birçok esnafımızın çok doğal olarak dükkanlarını kapatma zorunluluğunu hep beraber yaşadık. Yine aynı günlere dönmek bizim ve ülkemiz açısından büyük bir sorun teşkil eder."