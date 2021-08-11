Karadeniz'deki sel felaketinde son durum: Yarın hava nasıl olacak? Trabzon, Rize ve Artvin'e son dakika hava durumu uyarısı!
Karadeniz'deki sel felaketinden son dakika gelişmeler gelmeye devam ediyor. Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış nedeniyle iş yeri ve evleri su bastı, araçlar sürüklendi. Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden Trabzon, Rize ve Artvin için yeni uyarı geldi. Peki, yarın Bartın, Sinop ve Kastamonu hava durumu nasıl olacak? İşte, Karadeniz'deki sel felaketinde son durum bilgileri.
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Bartın, Sinop ve Kastamonu'da etkili olan sağanak yağışlar Karadeniz'de adeta hayatı felç etti. İçişleri Bakanlığı, Kastamonu, Bartın ve Sinop'taki taşkın nedeniyle vatandaşları güvenli bölgeleri terk etmemeleri ve sel bölgelerindeki yolları kullanmamaları konusunda uyardı. Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek de, "Tarihte böyle bir şey görmedik. Dere yataklarının hepsi taştı" dedi. Milli Savunma Bakanlığı, AS-532 tipi helikopterlerin Sinop ve Kastamonu’da meydana gelen sel felaketinde arama-kurtarma görevine devam ettiğini belirtti. Öte yandan Bartın'da yolda mahsur kalan AK Parti Karabük Milletvekili Cumhur Ünal, AK Parti İl Başkanı İsmail Altınöz ve parti yöneticileri grup itfaiye ekiplerince kurtarıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu suyun yüksekliğinin 3-4 metreye ulaştığını bildirdi.
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SEL FELAKETİNDE SON DURUM
Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı, araçta bulunan iki kişi AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı, evlerde mahsur kalan 20 kişi karayolları ve belediye iş makineleriyle kurtarıldı.
Kumluca beldesi Zafer köyünde Herkeme Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar sel sularına kapıldı, evlerin alt katları ve iş yerlerini su bastı, bazı vatandaşlar evlerinde mahsur kaldı.
Sel bölgelerine Karayolları, DSİ, AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Bartın Valisi Sinan Güner, saat 03.00 sıralarında ilk ihbarların gelmeye başladığını belirterek, şu an bulundukları Bartın-Abdipaşa-Ulus kara yolunda heyelanlar meydana geldiğini yolu açarak buraya kadar ulaştıklarını bildirdi.
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Vali Güner, burada da menfez göçmesi nedeniyle ileriye gidilemediğini ifade ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Servis yoluyla ulaşımı sağlamış olduk. (Bartın-Karabük yolu Yenihan mevkisi) Dere yatağında evler vardı oradaki insanları kurtardık. Aracın üzerinde yardım bekleyenler vardı, sele kapılmış araçlar vardı onları kurtardık. Kumluca beldesine bağlı Akören Söküler köyünde bütün köprüler yıkılmış servis yolları ile geçmeye çalışıyoruz. Ulus'un Zafer köyünde bütün ulaşımı sağlayan her türlü köprü yıkılmış durumda. Karabük Valiliğinden destek istedik o taraftan gelinebilecek yollardan onlar gelmeye çalışıyor. Özel idare ekipleri de patika yollardan araçları yürüterek inmeye çalışıyorlar."
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta yaşanan sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, "Bazı yerlerde suyun yüksekliği 3-4 metreye ulaştığı ve vatandaşlarımızın evlerin çatısında olduğu konusunda valiliklerimizden ve kaymakamlıklarımızdan, oradaki ilgili arkadaşlarımızdan bilgiler var." dedi. Soylu, "Meteoroloji'den alınan bilgilere göre yağış miktarının yer yer 300 kilogramın üzerine geçildiği ifade ediliyor. 100 kilogramın üstünü afet olarak değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
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MAHSUR KALAN VATANDAŞLAR KURTARILDI
Bartın-Karabük kara yolu Bahçecik mevkisindeki bir evde mahsur kalan Yaşar ve eşi Şehriye Karapınar ile oğulları Ali ve eşi Sultan Karapınar'ın kurtarılması için bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kurtarma ekiplerince bağlanan ipler yardımıyla evinden çıkarılan vatandaşlar güvenli bölgeye taşındı. Karapınar ailesinin hayvanları da ekiplerce kurtarıldı.
AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, olay yerine gelerek ekiplerin çalışmalarını izledi, vatandaşlarla sohbet etti.
Evinde mahsur kalan Ali Karapınar, gazetecilere, gece saat 02.00'den beri yağmur yağdığını belirterek, şiddetli yağış nedeniyle selin evlerine doğru geldiğini anlattı.
Sultan Karapınar da gece saatlerinden beri mağdur olduklarını aktardı.
Yaşar Karapınar ise çok korktuklarını ifade ederek, "Korkulmayacak iş değil ki. Bağıra bağıra sesim soluğum kesildi." dedi. Kurtarılan aile üyeleri ekiplere teşekkür etti.
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13 KİŞİ YARALANDI
Yağış nedeniyle Bartın-Karabük kara yolu Yenihan mevkisinde yol çöktü, bir araç sel sularına kapıldı. Araçta bulunan 2 yaralı, AFAD ve vatandaşlar tarafından kurtarılarak Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Aynı yolun Bahçecik mevkisinde de çöken köprü nedeniyle iki araç kanala devrildi.
Araçlarda bulunan 11 yaralı, kurtarılmalarının ardından Bartın ve Karabük'teki hastanelerde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesi Akören Söküler köyünde de sel nedeniyle ahşap bir evin büyük bölümü yıkıldı, yaşlı bir kadın sel sularına kapıldı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yaşlı kadını arama çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Arife Ünal'ı (85) arama çalışmasına jandarma, sahil güvenlik ve AFAD ekiplerinin yanı sıra köy sakinleri de katılıyor.
Yaşlı kadının oğlu Abdurrahman Ünal (59), gazetecilere, sağanak sırasında annesi ve eşiyle evde bulunduğunu söyledi.
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Dere yatağındaki çok sayıda köprünün yıkılmasıyla ulaşımın sağlanamadığı Zafer ve Akörensöküler köyleri için de belediye ekipleri hızla harekete geçti. Ekipler, alternatif yol yaparak bu köylere ulaşımı sağladı.
Öte yandan sel ve heyelanın yol açtığı hasar, Anadolu Ajansı ekiplerince havadan görüntülendi.
Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde de Ezine Çayı'nın taşması sonucu su baskınları yaşandı.
Yağışın etkili olduğu ilçede, üzerinde HES kurulu olan Ezine Çayı'nda su seviyesinin yükselmesiyle taşkın yaşandı. Su baskınlarının yaşandığı ilçede mahsur kalan vatandaşların tahliyesi için ekipler çalışma yürütüyor.
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VALİ ÇAKIR'DAN VATANDAŞLARA UYARI
Sel bölgesine gelen Kastamonu Valisi Avni Çakır, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağışların dün akşam Abana ve Buzkurt ilçelerinde su basmalarına neden olduğunu söyledi.
Gece boyu yağan yağmur nedeniyle Azdavay ilçe merkezinden geçen derenin taştığını belirten Çakır, "İlçe merkezinde su basması söz konusu oldu. Şu an ilçeye 10 kilometre kala dönmek zorunda kaldık. Çünkü yolda göçmeler var, geçemedik. Karayolları ekiplerimiz yol açmaya çalışıyorlar. 1-2 saat içeresinde ulaşacağımızı ümit ediyoruz." dedi.
"Vatandaşlarımızla ilgili herhangi bir can kaybı şu ana kadar ihbarımız yok. Buradan tüm vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Evlerinden zorunlu olmadıkça, tehlike arzı söz konusu değilse çıkmasınlar. Tüm birimlerimiz sahada. İnşallah yağmurun öğle saatlerinde dinmesiyle beraber gerçek durum tespitini daha sağlıklı yapacağız. Şu aşamada bir ihtiyacımız da yok. Tüm ilçelerimize gerekli iş makineleri yönlendirildi. İlimizdeki kendi kuvvetlerimizle bölge müdürlüklerimizin kuvvetleriyle olaylara müdahale ediyoruz."
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SİNOP'TA EVLERİ SU BASTI
Sinop'ta da kuvvetli ve gök gürültülü yağış, kent merkezi ile Türkeli ve Ayancık ilçelerinde etkili oldu.
Ayancık ilçesinde de aşırı yağış nedeniyle Ayancık Çayı'nın taşması sonucu cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar sel sularında sürüklendi.
İlçede Ayancık Çayı'nın taşması sonucu birçok vatandaşın bulundukları yerde mahsur kaldığı bildirildi.
İçişleri Bakanlığınca gönderilen kurtarma helikopteri ilçeye ulaştı. Sinop İl Özel İdaresi şantiyesi ile bazı köylerde mahsur kalan vatandaşlar, helikopter ile güvenli bölgelere taşınıyor.
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BAKAN KARAİSMAİLOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
Sinop-Ayancık kara yolunda heyelan nedeniyle kayan viyadükleri inceleyen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, daha sonra burada ilçeye ulaşımın sağlandığı yolun açılması için yürütülen çalışmaları inceledi.
Bakan Karaismailoğlu, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yine bir afetle karşı karşıya olduklarını söyledi.
İlçeye 5 noktada bağlantının kesildiğini ifade eden Karaismailoğlu, şöyle konuştu:
"Şu anda yolu açmaya çalışıyoruz. Arkadaşlarımız yoğun çalışma içerisindeler. Yine biz de köylerden Ayancık'a ulaşmaya çalışacağız. Helikopterlerle Ayancık'tan şu anda tahliyeler yapılmakta, süreci takip ediyoruz. İnşallah en kısa sürede Ayancık'a ulaşarak oradakileri rahatlatıp onların ihtiyaçlarını gidereceğiz. Kastamonu ve Bartın'dan da olumsuz haberler geliyor. Orda da bütün arkadaşlarımız bölgede konuşlanmış vaziyette. Yine orda da köprülerde de sıkıntılar var. Ulaşımda da sıkıntılar var. Onları da bir taraftan çözmeye çalışıyoruz. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. İnşallah bu sıkıntılı süreci de atlatacağız."
Bakan Karaismailoğlu, bütün ekiplerin ekipmanlarla teyakkuz halinde olduğunu belirterek, bir an önce yolları açma çabası içerisinde olduklarını dile getirdi.
Bölgeden yoğun ihbarlar aldıklarını aktaran Karaismailoğlu, hem havadan helikopterlerle hem de karadan yolları açarak ilçeye ulaşma çabası içerisinde olduklarını sözlerine ekledi.
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YARIN KARADENİZ'DE HAVA NASIL OLACAK?
Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde akşam saatlerine kadar kuvvetli gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan uyarıya göre, kuvvetli yağış bugün Doğu Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak. Sağanağın saat 17.00'ye kadar Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (30-60 kilogram/metrekare) gerçekleşmesi öngörülüyor.
Sel, su baskını, heyelan, yıldırım, dolu yağışı, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
Öte yandan yarın Türkiye'nin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Kocaeli, Sakarya, Niğde, Kayseri, Sivas, Çankırı, Hakkari çevreleri, Orta ve Doğu Akdeniz'in Toroslar kesimi ile Van'ın doğusunda yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.
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Yağışların, Orta Karadeniz kıyıları ile Bartın, Karabük ve Kastamonu çevrelerinde çok kuvvetli olması öngörülüyor.
Rüzgarın Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Sinop ve Samsun çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-70 kilometre/saat) eseceği tahmin ediliyor.
Denizlerde ise Orta ve Doğu Karadeniz ile Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.