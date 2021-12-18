DHA-İHA
Son dakika... Kar yağışı birçok kentte etkili oldu! İşte son hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporunda 17 kente yoğun kar yağışı nedeniyle sarı kodlu uyarıda bulunuldu. Meteoroloji'nin uyarısının ardından birçok kentte kar yağışı görüldü. İşte son hava durumu raporu...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıya göre kıyı kesimler ile Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’da yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların; Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir’in kuzey ve batısı, Bursa'nın güneyi, Konya'nın güney ve batısı, Burdur'un güney ve doğusunun yüksekleri, Isparta çevreleri, Antalya çevreleri, Eskişehir, Kütahya, Afyonkarahisar, Denizli'nin yüksekleri ile Muğla'nın Yüksekleri, Antalya, Adıyaman, Diyarbakır, Batman, Bingöl, Muş, Bitlis ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde kuvvetli karla karışık yağmur ve yer ye yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Meteoroloji'nin uyarısının ardından birçok ilden art arda kar haberleri geldi.
Meteorolojinin kar uyarısı yapması sonrasında Iğdır’da dünden beri itibaren etkisini gösteren soğuk, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Iğdır merkez köyler olmak üzere Tuzluca'nın birçok köyünde de kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney köyünde dünden beri etkili olan kar yağışı ve sis sonrası güneş yüzünü gösterdi.
MANİSA SELENDİ'DE KAR ETKİLİ OLDU
Manisa'nın Selendi ilçesinin yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı etkili olmaya devam ediyor. Selendi’nin yüksek kesimleri olan Yağcı, Hacılar, Çıkrıkçı, Tavak, Pınarlar, Kınık ve Mıdıklı gibi yüksek mahalleler güne kar yağışı ile başlarken kısa sürede her yer karla kaplandı. Kar yağışının etkili olmaya devam ettiği öğrenilirken, yetkililer herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için köy yollarında teyakkuz halinde bulunuyor.
Selendi'nin Kınık Mahallesi'nde yaşayan 81 yaşındaki üretici Mehmet Hamdi Selvi, "Şükür Mevla'ya. Allah bolluk veriyor, yağmur veriyor, kar veriyor, bolluk veriyor. Binlerce şükürler olsun. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. İnşallah bolluk olur biz de huzura kavuşuruz" diyerek kar yağışının yaşanan kuraklık ve susuzluğa çare olmasını temenni etti.
İZMİR'İN İLÇELERİNDE MEVSİMİN İLK KARI DÜŞTÜ
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının düşüşü ve yurdun bir çok bölümünde kar yağışının etkili olmasının beklendiği açıklamasının ardından, İzmir'in bazı ilçelerine mevsimin ilk karı düştü. Özellikle ilçelerin yüksek yerlerinde yağan kar, ortalığı beyaza bürüdü.
Karabağlar ilçesi Kavacık Mahallesi'nde bulunan rüzgar güllerinin olduğu yer, Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesi ve Kiraz Ovacık Yaylası'nda gece saatlerinde başlayan kar yağışı, her yeri bembeyaz yaparken, ortaya kartpostallık görüntüler çıktı.
AFYONKARAHİSAR'DA 3 GÜN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR
Meteoroloji Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü’nden edinilen bilgilere göre, kentte sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının 22 Aralık Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam edeceği kaydedildi.
Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha fazla göstermesi belenirken, kent merkezinde de yağışın olacağı öğrenildi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı özellikle geceleri eksi 10 derecelere kadar sıcaklıkların düşeceği ifade edildi.
Kar yağışının yüksek kesimlerde etkisini daha fazla göstermesi belenirken, kent merkezinde de yağışın olacağı öğrenildi. Kar yağışı ile birlikte hava sıcaklıklarının da hissedilir derecede azalacağı özellikle geceleri eksi 10 derecelere kadar sıcaklıkların düşeceği ifade edildi.
Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü, Muhtarlıklar Müdürlüğü ve Park ve Bahçeler Müdürlüğü personellerinden oluşturulan Nevşehir Belediyesi Karla Mücadele ekipleri yapılan planlamalar doğrultusunda 7/24 esasına göre çalışmalarını sürdürecek.
BİLECİK'TE KARDAN KAPANAN YOLLAR AÇILIYOR
Bilecik'in bazı ilçeleri ve yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı sonrası kapanan karla dolan yollar açılıyor.
Bilecik'in Söğüt ilçesi bağlı bin 50 rakımlı Hayriye Köyü -Metristepe Şehitliliği arasında yol yoğun kar yağışı yüzünden kapanma noktasına geldi. İl Özel İdaresine bağlı bir greyder yolda biriken karları temizlerken, araçlar rahatça ulaşım sağladı.
Bilecik'in Söğüt ilçesi bağlı bin 50 rakımlı Hayriye Köyü -Metristepe Şehitliliği arasında yol yoğun kar yağışı yüzünden kapanma noktasına geldi. İl Özel İdaresine bağlı bir greyder yolda biriken karları temizlerken, araçlar rahatça ulaşım sağladı.
KÜTAHYA'DA KARLA MÜCADELE
Kar yağışının etkili olduğu Kütahya'da 19 ayrı ekip, 52 karla mücadele aracı ve 115 personelin çalışmalarına başladığı bildirildi.
AKSARAY'DA EKİPLERİN ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
Aksaray’da dün sabaha karşı kar yağışının başlamasıyla birlikte yolları açık tutmak için şehir genelinde yoğun bir tempoyla çalışan Aksaray Belediyesi ekipleri, dün geceden itibaren sabaha kadar mesai yaptı.
Özellikle şehir merkezi ile uzak mahalleler arasındaki ana arterleri açık tutmak için yoğun gayret gösteren ekipler, kent merkezinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
Özellikle şehir merkezi ile uzak mahalleler arasındaki ana arterleri açık tutmak için yoğun gayret gösteren ekipler, kent merkezinde de çalışmalarını aralıksız sürdürdü.
HAKKARİ'DE KAR KAMYONLARLA TAŞINDI
Hakkari çarşı merkezinde biriken kar yığınları belediye ekipleri tarafından kamyonlarla kent dışına çıkartılmaya başlandı.
6 iş makinesinin katıldığı karla mücadele çalışmalarında cadde ve sokaklarda toplatılan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Çalışmalar devam ederken, esnaf da küreklerle belediye ekiplerine destek verdi. Belediye ekiplerine çay ikramında da bulunan esnaf, çalışmalardan memnun olduklarını belirtiler.
6 iş makinesinin katıldığı karla mücadele çalışmalarında cadde ve sokaklarda toplatılan kar yığınları kamyonlarla şehir dışına çıkartıldı. Çalışmalar devam ederken, esnaf da küreklerle belediye ekiplerine destek verdi. Belediye ekiplerine çay ikramında da bulunan esnaf, çalışmalardan memnun olduklarını belirtiler.
Kar yağışı, Kapadokya bölgesini gezmeye gelen yerli ve yabancı turistler için eşsiz bir doğa görüntüsü oluştu. Göreme kasabasında bulunan aşk vadisi ve peribacaları, yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu. Turistler otobüslerinden iner inmez bu doğal güzellikleri fotoğraflar çekerek ölümsüzleştirdi.
DOĞU AKDENİZ İÇİN ÖNEMLİ UYARI
Doğu Akdeniz Bölgesinin yarından itibaren sağanak yağışların etkisi altına gireceği bildirildi.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de pazar günü görülecek yağışların genellikle kuvvetli, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış olmak üzere şiddetli şekilde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde ise şiddetli ve yer yer metrekareye 100 kilogramın üzerine çıkarak aşırı şiddetli olarak devam etmesi bekleniyor.Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 20 Aralık Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
Mersin Meteoroloji Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'de pazar günü görülecek yağışların genellikle kuvvetli, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş çevrelerinde çok kuvvetli ve yer yer metrekareye 51 ile 100 kilogram yağış olmak üzere şiddetli şekilde olacağı tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay'ın kuzey ve kıyı kesimlerinde ise şiddetli ve yer yer metrekareye 100 kilogramın üzerine çıkarak aşırı şiddetli olarak devam etmesi bekleniyor.Yağışların genellikle sağanak, kıyı kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak, rakımı 1200 metre üzeri yüksek kesimlerde ise kuvvetli kar şeklinde olması bekleniyor. Kuvvetli ve şiddetli yağışların 20 Aralık Pazartesi öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi tahmin ediliyor.
Yetkililer sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yüksek kesimlerde buzlanma ve don olayı ile kuvvetli rüzgar ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasını istedi.
BARTIN'IN YÜKSEKLERİNDE KAR YAĞIŞI
Bartın- Kastamonu yolunun 1030 rakımlı Soğucaksu geçidinde, dün öğle saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu Pınarbaşı ilçesini birbirine bağlayan Soğucaksu geçidinde kar kalınlığı, 10 santimetreye kadar ulaştı.
VAN'DA 90 YERLEŞİM YERİNİN YOLU KAPANDI
Van'ın Başkale, Gürpınar ve Bahçesaray ilçelerinde dün etkili olan kar yağışı nedeniyle bu ilçelere bağlı 45 mahalle ve 45 mezra olmak üzere 90 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kırsal bölgelerdeki mahalle ve mezra yollarının ulaşıma açılması için başlatılan karla mücadele çalışmaları devam ediyor. Kar kalınlığının yaklaşık yarım metreyi bulduğu Başkale’de 4 kamyon, 5 iş makinesi ve 20 personelle yürütülen çalışmalarda cadde ve sokaklarda toplanan karlar kamyonlara yüklenip ilçe dışına taşınıyor.
Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Asım Solak, zorlu kış şartlarında yoğun mesai harcadıklarını söyledi. Vatandaşların mağdur olmaması, yaya ve araç trafiğinin aksamaması için ilçe merkezinde çalıştıklarını belirten Solak, "Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışıyor. Karla mücadele çalışmasının külfetli olduğunu biliyoruz. Ancak halkımıza sorunsuz ve kaliteli hizmet sunmak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz" dedi.Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda vardiyalı 24 saat çalıştıklarını belirten kamyon şoförü Selami Sarihan ise şu ana kadar 100 kamyon karı ilçe dışına taşıdıklarını ve belirlenen alanlara döktüklerini söyledi.
AĞRI'DA ÇOCUKLARIN KAR EĞLENCESİ
Ağrı'da yoğun yağışla kar kalınlığının 10 santimetreyi geçtiği bazı köylerde çocuklar, sokaklara çıkıp kar topu oynadı. Kar yağışını eğlenceye dönüştüren çocuklar, kızak ve naylonlar ile sokak aralarında kaydı.
Ağrı'da kent merkezini beyaza bürüyen kar yağışı, kırsalda da etkili oldu. Kar kalınlığının yer yer 10 santimetrenin üzerine çıktığı kırsal kesimlerde uzun süredir yağışı bekleyen çocuklar, karda oynayıp hafta sonu tatilinin keyfini çıkardı. Merkeze bağlı Geçitalan köyünde kar yağışı ile birlikte sokaklara dökülen çocuklar, kar topu oynayıp, kızak ve naylonlar ile kayarak, eğlendi.
Öte yandan Muş'un Varto ilçesine ise mevsimin ilk karı yağdı. Bingöl'ün Şerafettin Dağları'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu.
ERCİYES'TE KAYAK SEZONU AÇILDI
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi'nde kayak sezonu açıldı. Kayak yapan eğitmenler, 'Sezona merhaba' pankartı açtı.Erciyes Kayak Merkezi'nde 2 gündür aralıksız yağan karla pistler, kayak sporuna uygun hale getirildi. Bugün de Erciyes'te kayak sezonu, kayak hocalarının, 'Sezona merhaba' pankartı ile gerçekleştirdiği kayakla açıldı. Açılışa, Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı ve İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.
Erciyes A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Bu sene biraz geç de olsa beklediğimiz kar yağışı gerçekleşti. Erciyes Kayak Merkezi’mizde ilk kayak faaliyetlerini gerçekleştirmiş olduk. Şu anda Tekir pistimiz faaliyete geçti. Yavaş yavaş diğer kapılarımızı da hizmete sokacağız. Sezon geç başlasa da sezonu uzatma anlamında suni karlama sistemimiz devreye girecektir. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin geldiği charter seferlerinin aksamadan yapıldığı bir sezon bekliyoruz. Ziyaretçi ve ekonomik anlamda Erciyes bir rekora imza atacak diye ümit ediyorum" diye konuştu.
İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun ise, "Bugün yeni sezona 'merhaba' dedik. Kar yağışıyla birlikte Erciyes'e iyi bir ilgi var. Bugün konaklama üzerine yeni tesislerimiz de hizmete açılacak. Yeni tesisler de yolda. Bu tesisler daha çok misafiri Erciyes'te misafir etmemizi sağlayacak. Bu yıl yerli ve yabancı çok sayıda turisti şehrimizde ağırlayacağız" dedi.
ULUDAĞ'DA KAR KALINLIĞI, 50 SANTİMETREYE ULAŞTI
Bursa'da, kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da etkisini artıran yağışla kar kalınlığı, 50 santimetreye kadar çıktı. Hafta sonu için Uludağ'a gelenler, kayak keyfi yaptı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Uludağ’da kar yağışı etkisini artırdı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu Uludağ’da kar kalınlığı, 50 santimetreye ulaştı. Kar yağışının başlamasıyla bölgeye Karayolları 143’üncü Şube Şefliği Uludağ Bakım Evi tarafından ekipler sevk edildi. Dozerler ve kar küreme araçları ile 24 saat esasına göre, Uludağ yolu ve oteller bölgesinde çalışmalar başlatıldı. Jandarma ekipleri ise Milli Parklar girişinden itibaren araçlara yönelik kış lastiği ve zincir kontrolü yapıyor.
Hafta sonunu Uludağ'da geçirmeyi tercih eden günübirlikçiler de bölgede yoğunluk oluşturdu. Kimi kayak yaptı kimi ise kar topu oynayarak eğlendi. Uludağ'a kayak yapmaya gelen Resul Taşdemir, "Bu sezonu yeni açtık. Uludağ muazzam bir yer. Herkesin gelmesini tavsiye ederim. Benim ilk deneyimim. Çok güzel anılarla ayrılacağım. Yabancı turistler ve günübirlikçiler yoğun ilgi gösteriyor. Belli ki önümüzdeki günler bayağı yoğun geçecek" dedi.
SİVAS'TA KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLUYOR
Sivas'ta dün geceden beri aralıklarla etkili olan kar yağışıyla birlikte kent beyaza bürüdü. İl genelinde 40 köy yolu ulaşıma kapandı.Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklı olarak etkili oldu. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece olarak ölçüldüğü kentte vatandaşlar yeni güne karla uyandı. Kent merkezinde kar kalınlığı 5, yüksek kesimlerde ise 10 santimetreye ulaştı.