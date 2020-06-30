Son dakika: Kapalıçarşı çökebilirdi! Büyük skandal...

İş yeri sahibi Hakan Evin “Buraya çivi çakmak dahi yasak. Ancak matkap yardımı ile duvarlar delinmiş. Hazırlanan bilirkişi raporunda da ‘Alınan izne aykırı olarak anıt eser niteliğindeki anıt eserin taşıyıcı unsularına müdahale edildi’ deniliyor. Tüm bunlar yetmezmiş gibi, çelik kasayı çıkarmak için tüm çarşı tehlikeye atıldı. O sütunlardan birinin dahi çökmesi büyük bir faciaya yol açabilirdi. Konu ile ilgili zaten suç duyurusunda bulunmuştuk. Son skandal ile ilgili yeni bir suç duyurusunda bulunacağız” dedi.