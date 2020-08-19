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Haberler Ekonomi HaberleriSon dakika... Kamuda yüzlerde kişiye iş imkanı! İşte il il memur ilanları
GeriEkonomi Son dakika... Kamuda yüzlerde kişiye iş imkanı! İşte il il memur ilanları
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Hürriyet
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Ekonomi
Kübra GENÇ
Haber Giriş: 19 Ağustos 2020 - 11:46,

Son dakika... Kamuda yüzlerde kişiye iş imkanı! İşte il il memur ilanları

Kamuda aranan memur ilanlarını sizler için derledik. İşte şartları ve kamu personeli olmak için fırsatlar...

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
1TEİAŞ Genel Müdürlüğü 150 Teknisyen Alacak
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TEİAŞ Genel Müdürlüğü 150 Teknisyen Alacak

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir. 19 Elektronik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektronik, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümü mezunu) ve 131 Elektrik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektrik, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım bölümü mezunu) alınacak. Son başvuru tarihi ise 28 Ağustos olarak belirlendi.

2Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri Personel Alımı yapacak
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Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri Personel Alımı yapacak

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine sınavla Uzman Yardımcısı kadrosu için 14 (Ondört), İdari Memur kadrosu için 4 (Dört) ve Şoför kadrosu için 1 (Bir) olmak üzere, 19 (Ondokuz) personel alınacaktır. Alımı yapılacak Uzman Yardımcısı kadrosundaki personellerin 9'u Gaziantep Hizmet Binamızda, 1'i Malatya İrtibat Bürosu'nda, 1'i Cizre İrtibat Bürosu'nda, 1'i Mardin İrtibat Bürosu'nda, 1'i Diyarbakır İrtibat Bürosu'nda, 1'i Şanlıurfa İrtibat Bürosu'nda görevlendirilecektir. Alımı yapılacak İdari Memur kadrosundaki personellerin 3'ü Gaziantep Hizmet Binamızda, 1'i Kilis İrtibat Bürosu'nda görevlendirilecektir. 1 adet Şoför kadrosunda görev yapacak personel ise Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda görevlendirilecektir.

Uzman Yardımcısı kadrosu için 22 Temmuz 2018 ve 14 Temmuz 2019 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce'den 2018-2019-2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak.

İdari Memur kadrosu için 22 Temmuz 2018 ve 14 Temmuz 2019 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak.

Şoför kadrosu için 07 Ekim 2018 tarihinde ortaöğretim mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden asgari 70 puan almış olmak veya 04 Kasım 2018 tarihinde önlisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve sınavın son başvuru tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü olup, sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanmaktadır.

3Gazipaşa Belediyesi 10 Memur alacak
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Gazipaşa Belediyesi 10 Memur alacak

Herhangi bir lisans programındanmezun olmak aranan şartlar arasında.

KPSS taban puanı en az 60 olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi ise 21 Ağustos.

4Gebze Belediyesi
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Gebze Belediyesi

45 Zabıta Memuru alacak

KPSS taban puanı en az 65 olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi ise 9 Eylül.

5Gazi Üniversitesi
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Gazi Üniversitesi

24 Sözleşmeli Personel alacak.

Pozisyonlar: Mühendis (Bilgisayar)

Mühendis (İnşaat)

Tekniker (Bilgisayar)

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)

Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos.

6Şahinbey Belediye Başkanlığı
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Şahinbey Belediye Başkanlığı

40 Zabıta Memuru alacak.

KPSS taban puanı 70 olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi ise 4 Eylül.

7Aksaray Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru alım ilanı
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Aksaray Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru alım ilanı

22 Zabıta Memuru alacak.

KPSS taban puanı 60 olarak belirlendi.

Son başvuru tarihi ise 18 Eylül.

8Selçuk Üniversitesi
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Selçuk Üniversitesi

250 Sözleşmeli Personel alıyor

Bölümler: Ebe, Laborarant, Eczacı, Röntgen Teknisyeni, Biyolog, Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist), Sağlık Teknikeri(Diyaliz) (Radyoterapi) (Aneztezi) (Biyomedikal Cihaz Teknikeri)

Son başvuru tarihi ise 24 Ağustos.

9Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru alım ilanı
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Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru alım ilanı

Zabıta Memuru (30)

Herhangi bir önlisans / lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/Kadın

KPSS P3 / P93

En az 70 Puan

10Afyonkarahisar İli Akharım Belediye Başkanlığından
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Afyonkarahisar İli Akharım Belediye Başkanlığından

İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

Memur (1)

-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.

-MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP3

En az 55 Puan almış olmak

Zabıta Memuru (1)

- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.

-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/Kadın

KPSSP93

En az 65 Puan almış olmak

11Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından
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Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından

İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

İtfaiye Eri (1)

-Lisans Programlarının herhangi birinden mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.

Kadın/Erkek

P3

En az 60 puan

Teknisyen (1)

-Meslek Lisesi veya dengi okullardan mezun olmak.

En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak

Kadın/Erkek

P94

En az 63 puan

12Meram Belediye Başkanlığı
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Meram Belediye Başkanlığı

10 Zabıta Memuru Alacak

Son başvuru tarihi 25 Eylül

En az alınacak KPSS puanı 70

13Güzelyurt Belediyesi memur alım ilanı
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Güzelyurt Belediyesi memur alım ilanı

Muhasebeci (1)

Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, işletme veya iktisat programlarının herhangi birinden mezun olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Son başvuru tarihi 25 Eylül

14Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı

Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri için toplam 50 işçi alınacak.

Kura ve sözlü sınav gerçekleştirilecek.

Son başvuru tarihi 21 Ağustos

15TBMM yazılı ve sözlü sınavla personel alacak
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TBMM yazılı ve sözlü sınavla personel alacak

Görevler ve alınacak personel sayıları:

Aşçı (30), Bahçıvan (3), Bulaşıkçı (24), Çayocakçı ve garson (46), Garson (80), Hizmetli (78) , Berber (Kuaför) (5), Terzi (1), Anaokulu Öğretmeni (5), Bakıcı Anne (11), Teknisyen (15)

Son başvuru tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.

16Şırnak İli Cizre Belediye Başkanlığı 20 Zabıta Memuru alacak
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Şırnak İli Cizre Belediye Başkanlığı 20 Zabıta Memuru alacak

Zabıta Memuru

Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Erkek/ Kadın

KPSS P3 / En az 65 puan

17Çorlu Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
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Çorlu Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak

Zabıta Memuru

Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Gıda teknolojisi, Harita ve Kadastro, İnşaat teknolojisi, Yapı Denetimi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Erkek/ Kadın

KPSSP93

En az 65 puan

18Burdur İli Çeltikçi Belediye Başkanlığından
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Burdur İli Çeltikçi Belediye Başkanlığından

İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı

MEMUR

Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

ŞOFÖR

Lisans programlarından herhangi birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

İTFAİYE ERİ

Lisans programlarından herhangi birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Lise ve dengi okul mezunu olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın/Erkek

Kübra GENÇ
Kübra GENÇ
kgenc@hurriyet.com.tr
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