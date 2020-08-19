Son dakika... Kamuda yüzlerde kişiye iş imkanı! İşte il il memur ilanları

Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri Personel Alımı yapacak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine sınavla Uzman Yardımcısı kadrosu için 14 (Ondört), İdari Memur kadrosu için 4 (Dört) ve Şoför kadrosu için 1 (Bir) olmak üzere, 19 (Ondokuz) personel alınacaktır. Alımı yapılacak Uzman Yardımcısı kadrosundaki personellerin 9'u Gaziantep Hizmet Binamızda, 1'i Malatya İrtibat Bürosu'nda, 1'i Cizre İrtibat Bürosu'nda, 1'i Mardin İrtibat Bürosu'nda, 1'i Diyarbakır İrtibat Bürosu'nda, 1'i Şanlıurfa İrtibat Bürosu'nda görevlendirilecektir. Alımı yapılacak İdari Memur kadrosundaki personellerin 3'ü Gaziantep Hizmet Binamızda, 1'i Kilis İrtibat Bürosu'nda görevlendirilecektir. 1 adet Şoför kadrosunda görev yapacak personel ise Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda görevlendirilecektir.



Uzman Yardımcısı kadrosu için 22 Temmuz 2018 ve 14 Temmuz 2019 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce'den 2018-2019-2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak.



İdari Memur kadrosu için 22 Temmuz 2018 ve 14 Temmuz 2019 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak.



Şoför kadrosu için 07 Ekim 2018 tarihinde ortaöğretim mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden asgari 70 puan almış olmak veya 04 Kasım 2018 tarihinde önlisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve sınavın son başvuru tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.



Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü olup, sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanmaktadır.



