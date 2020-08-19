Son dakika... Kamuda yüzlerde kişiye iş imkanı! İşte il il memur ilanları

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve Şirketimiz internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecektir. 19 Elektronik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektronik, Haberleşme Sistemleri, Otomasyon Sistemleri bölümü mezunu) ve 131 Elektrik Teknisyeni (Lise ve dengi okulların Elektrik, Elektrik Tesisat ve Pano Montörlüğü, Yüksek Gerilim Sistemleri, Endüstriyel Bakım Onarım bölümü mezunu) alınacak. Son başvuru tarihi ise 28 Ağustos olarak belirlendi.
2
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Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birlikleri Personel Alımı yapacak
Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birliklerine sınavla Uzman Yardımcısı kadrosu için 14 (Ondört), İdari Memur kadrosu için 4 (Dört) ve Şoför kadrosu için 1 (Bir) olmak üzere, 19 (Ondokuz) personel alınacaktır. Alımı yapılacak Uzman Yardımcısı kadrosundaki personellerin 9'u Gaziantep Hizmet Binamızda, 1'i Malatya İrtibat Bürosu'nda, 1'i Cizre İrtibat Bürosu'nda, 1'i Mardin İrtibat Bürosu'nda, 1'i Diyarbakır İrtibat Bürosu'nda, 1'i Şanlıurfa İrtibat Bürosu'nda görevlendirilecektir. Alımı yapılacak İdari Memur kadrosundaki personellerin 3'ü Gaziantep Hizmet Binamızda, 1'i Kilis İrtibat Bürosu'nda görevlendirilecektir. 1 adet Şoför kadrosunda görev yapacak personel ise Gaziantep Merkez Hizmet Binamızda görevlendirilecektir.
Uzman Yardımcısı kadrosu için 22 Temmuz 2018 ve 14 Temmuz 2019 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve İngilizce'den 2018-2019-2020 yıllarına ait Yabancı Dil Sınavlarından (YDS/e-YDS) en az 70 puan veya uluslararası kabul gören dil sınavlarından ÖSYM tarafından yayımlanan yabancı dil eşdeğerlik tablosuna göre 70 puana karşılık gelen asgari puanı almış olmak.
İdari Memur kadrosu için 22 Temmuz 2018 ve 14 Temmuz 2019 tarihlerinde lisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavlarından KPSS P3 puan türünden asgari 70 puan almış olmak.
Şoför kadrosu için 07 Ekim 2018 tarihinde ortaöğretim mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P94 puan türünden asgari 70 puan almış olmak veya 04 Kasım 2018 tarihinde önlisans mezunları için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından KPSS P93 puan türünden asgari 70 puan almış olmak ve sınavın son başvuru tarihi itibariyle en az 5 (beş) yıldır B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Son başvuru tarihi 24 Ağustos 2020 Pazartesi günü olup, sınava katılma şartları ve sınava ilişkin ayrıntılı bilgiler Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri web adresinde yayınlanmaktadır.
3
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Gazipaşa Belediyesi 10 Memur alacak
Herhangi bir lisans programındanmezun olmak aranan şartlar arasında.
KPSS taban puanı en az 60 olarak belirlendi.
Son başvuru tarihi ise 21 Ağustos.
4
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Gebze Belediyesi
45 Zabıta Memuru alacak
KPSS taban puanı en az 65 olarak belirlendi.
Son başvuru tarihi ise 9 Eylül.
5
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Gazi Üniversitesi
24 Sözleşmeli Personel alacak.
Pozisyonlar: Mühendis (Bilgisayar)
Mühendis (İnşaat)
Tekniker (Bilgisayar)
Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter)
Son başvuru tarihi ise 31 Ağustos.
6
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Şahinbey Belediye Başkanlığı
40 Zabıta Memuru alacak.
KPSS taban puanı 70 olarak belirlendi.
Son başvuru tarihi ise 4 Eylül.
7
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Aksaray Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru alım ilanı
22 Zabıta Memuru alacak.
KPSS taban puanı 60 olarak belirlendi.
Son başvuru tarihi ise 18 Eylül.
8
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Selçuk Üniversitesi
250 Sözleşmeli Personel alıyor
Bölümler: Ebe, Laborarant, Eczacı, Röntgen Teknisyeni, Biyolog, Diğer Sağlık Personeli (Perfüzyonist), Sağlık Teknikeri(Diyaliz) (Radyoterapi) (Aneztezi) (Biyomedikal Cihaz Teknikeri)
Son başvuru tarihi ise 24 Ağustos.
9
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Bursa İli Yıldırım Belediye Başkanlığından Zabıta Memuru alım ilanı
Zabıta Memuru (30)
Herhangi bir önlisans / lisans programından mezun olmak, En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın
KPSS P3 / P93
En az 70 Puan
10
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Afyonkarahisar İli Akharım Belediye Başkanlığından
İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı
Memur (1)
-Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin İşletme veya Kamu Yönetimi bölümlerinin birinden mezun olmak.
-MEB onaylı bilgisayar işletmenliği sertifikasına sahip olmak veya mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın
KPSSP3
En az 55 Puan almış olmak
Zabıta Memuru (1)
- Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
-En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/Kadın
KPSSP93
En az 65 Puan almış olmak
11
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Kırıkkale İli Bahşılı Belediye Başkanlığından
İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı
İtfaiye Eri (1)
-Lisans Programlarının herhangi birinden mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak.
Kadın/Erkek
P3
En az 60 puan
Teknisyen (1)
-Meslek Lisesi veya dengi okullardan mezun olmak.
En az B sınıfı sürücü belgesi sahibi olmak
Kadın/Erkek
P94
En az 63 puan
12
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Meram Belediye Başkanlığı
10 Zabıta Memuru Alacak
Son başvuru tarihi 25 Eylül
En az alınacak KPSS puanı 70
13
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Güzelyurt Belediyesi memur alım ilanı
Muhasebeci (1)
Lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin Muhasebe, Muhasebe ve Finans Yönetimi, işletme veya iktisat programlarının herhangi birinden mezun olmak, En az (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Son başvuru tarihi 25 Eylül
14
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Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sürekli İşçi alım ilanı
Hasta Bakımı ve Temizliği Hizmetleri için toplam 50 işçi alınacak.
Kura ve sözlü sınav gerçekleştirilecek.
Son başvuru tarihi 21 Ağustos
15
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TBMM yazılı ve sözlü sınavla personel alacak
Görevler ve alınacak personel sayıları:
Aşçı (30), Bahçıvan (3), Bulaşıkçı (24), Çayocakçı ve garson (46), Garson (80), Hizmetli (78) , Berber (Kuaför) (5), Terzi (1), Anaokulu Öğretmeni (5), Bakıcı Anne (11), Teknisyen (15)
Son başvuru tarihi 25 Ağustos olarak belirlendi.
16
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Şırnak İli Cizre Belediye Başkanlığı 20 Zabıta Memuru alacak
Zabıta Memuru
Herhangi bir lisans programından mezun olmak ve En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
Erkek/ Kadın
KPSS P3 / En az 65 puan
17
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Çorlu Belediyesi 25 Zabıta Memuru alacak
Zabıta Memuru
Yerel Yönetimler, Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Çevre Koruma ve Kontrol, Çevre Temizliği ve Denetimi, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Ulaştırma ve Trafik Hizmetleri, Gıda teknolojisi, Harita ve Kadastro, İnşaat teknolojisi, Yapı Denetimi Ön lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği, Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyoloji, Spor Yöneticiliği lisans programlarının birinden mezun olmak, en az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Erkek/ Kadın
KPSSP93
En az 65 puan
18
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Burdur İli Çeltikçi Belediye Başkanlığından
İlk Defa Atanmak Üzere Memur Alım İlanı
MEMUR
Herhangi bir önlisans programından mezun olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
ŞOFÖR
Lisans programlarından herhangi birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
İTFAİYE ERİ
Lisans programlarından herhangi birinden mezun olmak. En az C sınıfı sürücü belgesine sahip olmak
Lise ve dengi okul mezunu olmak. En az B sınıfı sürücü belgesine sahip olmak Kadın/Erkek