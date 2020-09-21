Son dakika... Kampanyalar bitti, oranlar değişti! İşte yeni konut kredisi faizleri

Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55’e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.