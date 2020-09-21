Son dakika... Kampanyalar bitti, oranlar değişti! İşte yeni konut kredisi faizleri
Geçtiğimiz aylarda başlayan konut kredisi kampanyası sona erdi. Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise faizler yüzde 0.74 olarak belirlenmişti. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte bankalar faizleri yüzde 1.55’e kadar yükseltti.
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Bütçeleri peşin konut almaya yetmeyenler bankalardan konut kredisi kullanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında kamu bankaları liderliğinde başlayan konut kredisi kampanyaları sona erdi. Stokta bulunan konutların satışları bu dönemde hız kazandı ve konut satışları rekor kırdı.
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Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55’e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.
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İşte bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz (120 ay vade)