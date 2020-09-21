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GeriEkonomi Son dakika... Kampanyalar bitti, oranlar değişti! İşte yeni konut kredisi faizleri
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Hürriyet
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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 21 Eylül 2020 - 09:37 | 

Son dakika... Kampanyalar bitti, oranlar değişti! İşte yeni konut kredisi faizleri

Geçtiğimiz aylarda başlayan konut kredisi kampanyası sona erdi. Sıfır konutlarda yüzde 0.64, ikinci el konutlarda ise faizler yüzde 0.74 olarak belirlenmişti. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte bankalar faizleri yüzde 1.55’e kadar yükseltti.

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Bütçeleri peşin konut almaya yetmeyenler bankalardan konut kredisi kullanıyor. Geçtiğimiz Haziran ayında kamu bankaları liderliğinde başlayan konut kredisi kampanyaları sona erdi. Stokta bulunan konutların satışları bu dönemde hız kazandı ve konut satışları rekor kırdı.

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Kampanyanın sona ermesiyle birlikte faiz oranlarında yükseliş gerçekleşti. Yüzde 0.64 olan faizler yüzde 1.55’e kadar kısa sürede yükseldi. 100 bin lira krediye 120 ayda yüzde 0.64 oranında faizle aylık ödeme 1.196 lirayken bugün bu tutar yüzde 1.29 faizle1.642 liraya yükseldi.

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İşte bankaların konut kredilerine uyguladığı faiz (120 ay vade)

Halkbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 188.344 lira

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ICBC Bank Turkey

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.17

Aylık ödeme: 1555 lira

Toplam geri ödeme: 188.070 lira

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Ziraat Bankası

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.19

Aylık ödeme: 1569 lira

Toplam geri ödeme: 189.677 lira

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Alternatifbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1576 lira

Toplam geri ödeme: 190.906 lira

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Türkiye İş Bankası

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.20

Aylık ödeme: 1576 lira

Toplam geri ödeme: 191.014 lira

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ING Bank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.24

Aylık ödeme: 1606 lira

Toplam geri ödeme: 194.389 lira

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Akbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.27

Aylık ödeme: 1628 lira

Toplam geri ödeme: 197.038 lira

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Vakıfbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 197.645 lira

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Fibabanka

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.29

Aylık ödeme: 1642 lira

Toplam geri ödeme: 198.777 lira

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Garanti BBVA

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.31

Aylık ödeme: 1657 lira

Toplam geri ödeme: 200.501 lira

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TEB

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.34

Aylık ödeme: 1680 lira

Toplam geri ödeme: 203.242 lira

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Yapı Kredi

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.35

Aylık ödeme: 1687 lira

Toplam geri ödeme: 204.158 lira

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QNB Finansbank

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.49

Aylık ödeme: 1794 lira

Toplam geri ödeme: 216.880 lira

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HSBC

Kredi tutarı: 100.000 lira

Kredi faizi: 1.55

Aylık ödeme: 1840 lira

Toplam geri ödeme: 222.796 lira

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