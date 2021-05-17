Son dakika.. 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı kademeli normalleşmenin detayları belli oldu

65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI - 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,



- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,



- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,