Son dakika.. 18-19 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı olacak mı? İçişleri Bakanlığı'nın açıkladığı kademeli normalleşmenin detayları belli oldu
Kademeli normalleşmenin detayları İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge ile belli oldu. Genelgede mayıs ayının son günleri ve haziran kadar sürecin nasıl devam edeceği açıklandı. "18-19 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma yasağı olacak mı? Tam kapanma ne zaman bitecek?" soruları da genelgeyle yanıt buldu. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulamaya alınacak. Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz koronavirüs aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak. Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat serbest olacak. Yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek.
Alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI NASIL OLACAK?
İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI- Hafta içi: 21.00-05.00 saatleri arasında,
- Hafta sonu: Cuma günleri saat 21.00’den başlayıp Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayıp Pazartesi saat 05.00’te tamamlanacak şekilde uygulanması,
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65 YAŞ VE ÜZERİ İLE 18 YAŞ ALTI VATANDAŞLARIN SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMALARI
- 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdan iki doz aşısını yaptırmış olanlar için herhangi bir kısıtlama getirilmemesi,
- 18 yaş altı gençler ve çocuklarımız için ayrıca bir sokağa çıkma kısıtlaması getirilmemesi,
- Hakkı olmasına rağmen aşı olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız için hafta içi günlerde sadece 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmesi,
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Mayıs, haziran ve sonrasını kapsayacak aşamalı bir normalleşmeye geçilecek. Kreşler ve anaokulları, 17 Mayıs-1 Haziran 2021 arasında uygulanacak kademeli normalleşme döneminde faaliyetlerine devam edebilecek.
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ŞEHİRLERARASI SEYAHAT KISITLAMASI
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanmayan süre ve günlerde şehirlerarası seyahat kısıtlaması uygulanmaması,
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde toplu ulaşım araçlarıyla seyahate kısıtlama uygulanmaması,
- Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak süre ve günlerde özel araçla seyahate ancak zorunlu hallerde izin verilmesi,
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Kademeli normalleşme döneminde pazar yerleri hafta içi 07.00-19.00 arasında açık olacak, hafta sonları ise pazar yeri kurulmayacak.
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İstanbul’da vaka sayısında yüzde 34, yatan hasta sayısında yüzde 24, yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısında ise yüzde 21 oranında haftalık azalma olduğu kaydediliyor.
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DİĞER İŞYERLERİ
·17 Mayıs-1 Haziran arası kademeli normalleşme döneminde aşağıda sayılan işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edilecektir
- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,
- Halı saha, yüzme havuzu, spor salonları,
- Hamam, sauna ve masaj salonları,
- Lunaparklar ve tematik parklar.
Tam kapanma döneminde faaliyetlerine ara verilen perakende ve hizmet sektöründeki giyim, tuhafiye, züccaciye, hırdavat gibi dükkanlar ile büro ve ofisler vb. işyerleri hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebileceklerdir.
Alışveriş merkezleri (AVM) ise; hafta içi 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları kapalı olacaktır.
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MARKETLER NASIL ÇALIŞACAK?
Marketlerde zorunlu temel ihtiyaçlar kapsamındaki ürünler dışındaki ürünlerin satışına tam gün sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak olan hafta sonlarında da izin verilmeyecektir.
Pazaryerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek olup, hafta sonları ise pazaryerleri kurulmayacaktır.
Online market ve yemek sipariş firmaları, hafta içi ve hafta sonu 07.00-24.00 saatleri arasında evlere/adrese servis şeklinde çalışabileceklerdir.
Çay ocaklarının masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilmeleri,
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DÜĞÜN VE TAZİYELER BEKLEYECEK
Kademeli açılma sırasında düğün, taziye, asker uğurlama gibi kalabalıkların aynı yere geldiği organizasyonlarda kısıtlamaların aynen devam etmesi gerektiği belirtiliyor. Yetkililer, “Yoğun aşılamayla haziran ayını geçirirsek, yazın rahat edebiliriz” diyor.