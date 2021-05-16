Son dakika: Kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?
Kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi paylaşıldı. Genelgeye göre, kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Peki, yarın sokağa çıkma yasağı var mı? İşte, kademeli normalleşme tedbirleri genelgesinde yer alan bilgiler...
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İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeyle pazartesi günü yasaklar devam edecek mi? sorusu da yanıt buldu. Genelgeye göre, belirli günlerde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Peki, hangi günlerde, saat kaçta sokağa çıkma yasağı devam edecek?
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İçişleri Bakanlığı, valiliklere "Kademeli Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi. Genelgeye göre, 17 Mayıs Pazartesi saat 05.00'ten 1 Haziran Salı günü saat 05.00'e kadar kademeli normalleşme dönemi tedbirleri uygulanacak.
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Kademeli normalleşme döneminde hafta içi 21.00-05.00, hafta sonları ise cuma 21.00'den pazartesi 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
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Kademeli normalleşme döneminde, 65 yaş ve üzeri vatandaşlardan iki doz Kovid-19 aşısını yaptırmış olanlar ile 18 yaş altındakiler için sokağa çıkma kısıtlaması olmayacak.
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Kademeli normalleşme döneminde yeme içme yerleri hafta içi 07.00-20.00 arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 arasında ise sadece paket servis olarak hizmet verecek
17 Mayıs-1 Haziran arasında, kahvehane, çay bahçesi, sinema salonu, halı saha, internet kafe, yüzme havuzu ve spor salonları kapalı kalmaya devam edecek.
Kademeli normalleşme döneminde alışveriş merkezleri hafta içi 10.00-20.00 arasında faaliyet gösterebilecek, hafta sonları kapalı olacak.