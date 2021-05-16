Son dakika: Kademeli normalleşme tedbirleri genelgesi: Yarın sokağa çıkma yasağı var mı?

İçişleri Bakanlığı valiliklere 'Kademeli Normalleşme Tedbirleri' konulu genelge gönderdi. Genelgeyle pazartesi günü yasaklar devam edecek mi? sorusu da yanıt buldu. Genelgeye göre, belirli günlerde sokağa çıkma yasağı devam edecek. Peki, hangi günlerde, saat kaçta sokağa çıkma yasağı devam edecek?