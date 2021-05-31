Son dakika: Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı! İşte, 31 Mayıs akşamı alınan kararlar!

Kabine Toplantısı sonuçları, 31 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Bugün bakanların katılımı ile gerçekleşen Kabine Toplantısı gündeminde, uzun süredir kapalı tutulan işletmeler, sokağa çıkma yasağı ve diğer normalleşme adımları yer aldı. Kafeler ve restoranlar için açık alan ve aynı zamanda HES kodu zorunluluğu da gündemdeki konular arasında yer buldu. Gündemdeki bir diğer önemli konu ise düğünler oldu. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı? İşte, o açıklamalar