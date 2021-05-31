Son dakika: Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı! İşte, 31 Mayıs akşamı alınan kararlar!
Kabine Toplantısı kararları için son dakika açıklaması, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı, Bilim Kurulu'ndan gelen önerilerin değerlendirilmesi ile kararlar netlik kazanmış oldu. Sokağa çıkma yasağı, kahvehaneler, spor salonları, yüzme havuzları, okullar, kafeler ve daha birçok alanı yakından ilgilendiren Kabine Toplantısı kararları, ön detayları ile birlikte açıklandı. İşte, Kabine Toplantısı kapsamında bakanların da görüşleri ile birlikte alınan kararlar hakkında detaylı bilgiler
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1
Kabine Toplantısı sonuçları, 31 Mayıs akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyuruldu. Bugün bakanların katılımı ile gerçekleşen Kabine Toplantısı gündeminde, uzun süredir kapalı tutulan işletmeler, sokağa çıkma yasağı ve diğer normalleşme adımları yer aldı. Kafeler ve restoranlar için açık alan ve aynı zamanda HES kodu zorunluluğu da gündemdeki konular arasında yer buldu. Gündemdeki bir diğer önemli konu ise düğünler oldu. Peki, Kabine Toplantısı kararları neler oldu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan neler açıkladı? İşte, o açıklamalar
2
KABİNE TOPLANTISI KARARLARI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıklamaları şu şekilde;
SOKAĞA ÇIKMA YASAĞIbr> Şimdi Haziran ayına ilişkin kademeli normalleşme takvimi Haziran boyunca sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi ve cumartesi günü için akşam 22:00 ile sabah 05:00 arasında devam edecektir. Bu sınırlama cumartesi 22 ile pazartesi 5 arasında yani pazar günün tam kapsayacak şekilde uygulanacaktır. .
3
KAFE VE RESTORANLAR AÇILACAK MI?
Restoran lokanta kafeterya gibi yeme içme yerleri akşam 21 ile sabah 7 arasında masaya servis yapılabilecek. Bu mekanlarda pazar günleri ise sadece paket servisi yapılacaktır.. . Kahvehane kafe, çay bahçesi, spor salonu gibi işletmeler pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21 saatleri arasında yarından itibaren çalışabilecektir..
4
ÜNİVERSİTELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Üniversiteler 2021-2022 öğretim yılı akademik takvimi 13 Eylül'de başlayacaktır.
5
DÜĞÜNLER SERBEST Mİ OLDU?
Açık ve kapalı alanlardaki nikahlar ve düğün törenleri belirlenen şartlara uygun şekilde başlayabilecektir.
6
KAMUDA ESNEK ÇALIŞMA
Kamu kurumlarındaki esnek mesai uygulaması yeni düzenlemeye kadar devam edecektir.