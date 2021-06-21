Son dakika: Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı! İşte, 21 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlama açıklamaları..
Kabine Toplantısı sonuçları, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşıldı. Bilim Kurulu üyelerinin yapmış olduğu tavsiyeler doğrultusunda ele alınan öneriler, Kabine içerisinde bulunan bakanlar ve Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gündeme getirildi. Sokağa çıkma yasağı, kapalı tutulan bazı işletmelerin açılıp açılmayacağı gibi pek çok husus Kabine Toplantısı ile ele alındı. İşte, 21 Haziran Kabine Toplantısı sonuçları ve detaylı bilgiler
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı. Kritik toplantıda, hafta içi ve hafta sonu yasakları gibi pek çok konu konuşuldu. İşte, 21 Haziran Kabine Toplantısı sonuçları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama detayları
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KABİNE TOPLANTISI SONUÇLARI
"1 Temmuz itibariyle başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili kısıtlamayı da 24:00'e çekiyoruz.Şehirler arası seyahat kısıtlamaları ile şehir içi toplu taşımadaki kısıtlamalar sona eriyor. HES kodu uygulaması yaygınlaştırılarak sürdürülecektir. Konu ile ilgili ayrıntılar, İçişleri Bakanlığımızın genelgesiyle açıklanacaktır. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. Bizde aşımızı olarak bilim insanlarımıza olan güvenimizi gösterdik."
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KISITLAMALAR KALKACAK MI?
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kabine Toplantısı öncesinde TRT Haber'de kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:
Evet bu en çok vatandaştan da gelen talep. Bize de çok fazla miktarda ulaşıyor. Belki pazar günü de cumartesi günü gidi devam edebilir, belki saatler biraz daha gece alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün.
Maskeler ne zaman çıkar?
En çok karşılaştığımız sorular bunlar. Muhtemelen eğer sonbahar döneminde bu rakamlara erişirsek açık havada maske takmamız gerekmeyebilir. Minibüse, metroya binerken, hastaneye giderken, AVM’ye giderken maske takacağız. Ama günlük hayatta, açık havada maskenin daha az kullanacağımızı söylemek mümkün olacak.
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PAZAR GÜNÜ SOKAĞA ÇIKMA KISITLAMASI KALDIRILACAK MI?
1 Haziran'da yürürlüğe giren kademeli normalleşme ile sokağa çıkma kısıtlaması saat 22.00'den sonra olacak şekilde düzenlenmiş, pazar günleri ise tamamen kısıtlama kapsamında kalmıştı.
Pazar günü sokağa çıkma kısıtlamasının devam edip etmeyeceği Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayla belli olacak.