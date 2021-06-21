Son dakika: Kabine Toplantısı sonuçları açıklandı! İşte, 21 Haziran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kısıtlama açıklamaları..

KISITLAMALAR KALKACAK MI? Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Kabine Toplantısı öncesinde TRT Haber'de kısıtlamaların kaldırılıp kaldırılmayacağı ile ilgili şu bilgileri paylaşmıştı:



Evet bu en çok vatandaştan da gelen talep. Bize de çok fazla miktarda ulaşıyor. Belki pazar günü de cumartesi günü gidi devam edebilir, belki saatler biraz daha gece alınabilir. Gece saatlerinde insanlar daha fazla bir araya geliyorlar. Evlerde bulaşın fazla olduğunu görüyoruz. Evde bulunacak saatler belki 22.00’den 23.00’e kaydırılabilir, sosyal alanlarda açık alanların saatleri kaydırılabilir. Ama özellikle geldiğimiz noktada, aşıda da iyi noktaya gelmişken, bireysel önlemlere daha dikkat edildiğinde daha iyiye gideceğimizi söylemek mümkün.



Maskeler ne zaman çıkar?



En çok karşılaştığımız sorular bunlar. Muhtemelen eğer sonbahar döneminde bu rakamlara erişirsek açık havada maske takmamız gerekmeyebilir. Minibüse, metroya binerken, hastaneye giderken, AVM’ye giderken maske takacağız. Ama günlük hayatta, açık havada maskenin daha az kullanacağımızı söylemek mümkün olacak.