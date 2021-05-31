Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklama bekleniyor! Erdoğan 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarını duyuracak

TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLAR MI? Prof. Dr. Bektaş, "Yazın sıcak günlerinde yüz yüze eğitime geçileceğine ihtimal vermiyorum ama eylül-ekim ayından itibaren tüm okulların yüz yüze eğitime geçmesinin yarar sağlayacağına inanıyorum. Okulların açılması gerekli çünkü eğitim son derece önemli. Çocuklar disiplinli olurlar, kurallara uyarlar. Buna inanıyorum. Telafi eğitimlerinde online olarak devam edilmesinde yarar görüyorum" ifadelerini kullandı.