Son dakika: Kabine Toplantısı sonrası yapılacak açıklama bekleniyor! Erdoğan 1 Haziran sonrası normalleşme adımlarını duyuracak
Tüm Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü Kabine Toplantısı'nın ardından yapacağı açıklamayı bekliyor. Son dakika haberine göre kritik Kabine Toplantısı başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kritik Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Haziran sonrası atılacak normalleşme adımlarını merak ediyor. Peki, kafe ve restoranlar açılacak mı? Sokağa çıkma kısıtlaması saatleri değişecek mi? Spor salonları, halı sahalar ve yüzme havuzları açılacak mı? Okullarda yüz yüze eğitime geçilecek mi? İşte tüm merak edilen soruların yanıtları bu akşam belli olacak.
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Türkiye'nin 1 Haziran sonrası normalleşme planına dair atılması beklenen adımlar da günün en çok konuşulan konulardan oldu... Sokağa çıkma kısıtlamaları, kafe ve restoranların durumu, yüz yüze eğitim ile düğünlerin yapılıp yapılmayacağı Kabine'de gündemde olacak.
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Tüm gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı kararlara çevrilmişken Prof. Dr. Sırrı Bektaş ve Prof. Dr. Mustafa Çetiner atılması muhtemel normalleşme adımlarını CNN Türk ekranlarında değerlendirdi.
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HAFTA SONU KISITLAMA KALKAR MI?
Prof. Dr. Sırrı Bektaş, "Vakalarda 5 misli azalma hepimizi sevindiriyor. Koşulları yerine getirdiğimiz takdirde başarı sağladığımızı görüyoruz. Aşıların gündeme gelmesi, aşıdan sakınılmadan herkesin yaptırmasında yarar görüyorum. Kısıtlamaların kaldırılmasına ve okulların da açılmasına gerek olduğuna inanıyorum. Yasaklamaların azaltılacağını, hafta sonlarının serbest bırakılacağına inanıyorum" dedi.
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TELAFİ EĞİTİMİ BAŞLAR MI?
Prof. Dr. Bektaş, "Yazın sıcak günlerinde yüz yüze eğitime geçileceğine ihtimal vermiyorum ama eylül-ekim ayından itibaren tüm okulların yüz yüze eğitime geçmesinin yarar sağlayacağına inanıyorum. Okulların açılması gerekli çünkü eğitim son derece önemli. Çocuklar disiplinli olurlar, kurallara uyarlar. Buna inanıyorum. Telafi eğitimlerinde online olarak devam edilmesinde yarar görüyorum" ifadelerini kullandı.
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Prof. Dr. Bektaş, "Çocuklarımızın da aşı programına kesin alınması gerekiyor. Gerçekten ülkemizdeki bütün çocuklarımıza da 6 aydan itibaren benim inancım öyle, çocuklarda aşının yapılmasının önemi görünüyor. Çocuklarımızı aşılarsak müthiş bir rahatlama olacaktır. Çocuklarımızın 6 aydan itibaren aşı programına alınmasında çok büyük yarar görüyorum" dedi.
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RESTORANLAR AÇILIR MI?
İşte Prof. Dr. Mustafa Çetiner'in açıklamaları:Gerçekten de 15 ayı aşkın süre içinde devam eden pandemi kabusunun 10 ayını restoran ve kafeler kapalı geçirdi, zor durumdalar... Bu süreçte vaka sayıları da azalmışken benim beklentim saat 24.00'e kadar buraların açılacağı ve 2 metre özellikle açık havada yüzde 50 kapasiteyle restoranların açılacağı yönünde...
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Bu kurallara uyarsak çok büyük bir problemle karşılaşmayız. Açık havalarda bulaş oranı çok düşük.
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Dışarıda olan bulaş dediğinizde maçı seyrederken yan yana açık havadaki durum gibi görmememiz lazım. Açık hava insanlarda en az 2, 2 buçuk metre aralık olan açık yerler. Buralarda maske takma zorunluluğun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Hem aşılama hızımızı göz önünde bulunduracaklardır.
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DÜĞÜNLER NASIL YAPILMALI?
Benim beklentim sınırlı davetli sayısıyla ve açık havada olacağı yönünde. Aşılama oranlarını, hızımızı yükseltmeliyiz. Bunu başarabildiğimiz oranda bütün bu önlemler daha hızlı kalkacaktır. Kritik noktanın aşılama olduğunu unutmamak gerekiyor.
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Koşa koşa aşıya gitmemiz lazım. Aşılama oranı arttığı koşulda, bu sayıyı artırdıkça adım adım rahatlayacağız diye düşünüyorum.
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İŞTE KONUŞULAN NORMALLEŞME ADIMLARI
Kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.
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YASAK SAATLERİNE ESNEME
Hafta içi akşam saat 21.00’de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının Bilim Kurulu’nun tavsiyesi doğrultusunda saat 24.00’e kadar esnetilmesi ya da tamamen kaldırılması ele alınacak.
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Ayrıca hafta sonu uygulanan tam gün sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması da masadaki en önemli başlıklardan biri olacak.
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AÇIK ALANDA MASKEYE MESAFE AYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilerleyen dönemlerde 2 metrelik mesafe şartıyla maskenin çıkartılabileceğini söylemişti. Bu açıklamanın ardından bugünkü kabinede turizm sezonunun açılmasına paralel olarak park, bahçe ve sahil gibi açık alanlarda mesafeli şekilde maskesiz dolaşma kararının alınabileceği belirtiliyor.