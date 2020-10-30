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AA - DHA - İHA
Haber Giriş: 30 Ekim 2020 - 15:50 | 

Son dakika: İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depremde son dakika gelişmesi: Enkaz altındakilere telefonla ulaşma çabası

Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelen son dakika haberine göre depremin 16,54 kilometre derinlikte oluştu. Depremde şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybederken, 321 kişi de yaralandı. İzmir'in birçok noktasında yıkılan binalarda arama - kurtarma çalışmaları başladı. Çalışmalara Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de katıldı. Pakdemirli'nin enkaz altında kalan Buse ile telefon konuşmasına canlı yayında tüm Türkiye şahit oldu.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, merkez üssü Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle bazı binaların yıkıldığı İzmir'in Bayraklı ilçesinde incelemelerde bulundu. Pakdemirli, enkaz altında kalan yaralı vatandaşla telefonda konuştu.

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Pakdemirli, Sakarya Caddesi'nde bulunan ve deprem sırasında çöken 8 katlı binanın enkazında kalan Buse'yle telefonda görüştü. Enkaz altındaki Buse'ye ulaşmaya çalışan Bakan Pakdemirli; Önündeki bloklardan birini alacağız. Biraz sakin ol, inşallah sana ulaşmak istiyoruz. Herhangi bir gürültü duyuyor musun Buse? Ayaklarının ucunun hizasında gürültü duyuyorsun?

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Bakan Pakdemirli, Buse'ye, kendisine ulaşmak için arama kurtarma köpeklerinin kullanılacağını ve sakin olması gerektiğini, yerinin büyük ölçüde belirlendiğini söyledi. Buse'nin, "Kedi sesi çıkarayım mı?" demesi üzerine Bakan Pakdemirli, "Evet Buse, kedi sesi çıkar moralini böyle yüksek tut." dedi.

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Gazetecilerin sorusu üzerine Bakan Pakdemirli, "Depremzedeyle konuşuyorum lütfen. Onun enerjisini boşa harcamamız gerekiyor." diye yanıt verdi.

5ABLASI BUSE İLE KONUŞTU
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ABLASI BUSE İLE KONUŞTU

Sakın korkma tamam mı? Fatma Abla iyi misin? Tamam biz birazdan size ulaşacağız. Arama yerindeyiz. Arkadaşların dedikleri şekilde hareket edin. Polikiniğin girişindeki alüminyum kapı? Sarjının kaç olduğunu görebiliyor musun? Erol ağabey sarj az mı? Zeminin girişinde bir kapı varmış. Buse sakın korkmayın hepimiz buradayız. Sarjı göremiyorsun karanlık... Erol abinin sarjı bitiyor mu? Ekranın sarjını biraz karartın. "Erol ağabey üstüme düştü diyor." Sen sakin ol hiç korkma kuzum. Sana ne diyorlarsa onu yapmaya çalışın.

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Ege ve Marmara Bölgesi'nde geniş bir alanda hissedilen çok şiddetli bir deprem meydana geldi. Deprem nedeniyle Bornova ve Bayraklı ilçelerindeki bazı binalar yıkıldı. Vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ''Afet bölgesindeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir. Yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Depremden sonra evler terk edilirken, ortamda herhangi bir doğalgaz kokusu olmaması halinde, doğalgaz ve su vanaları ile elektrik şalterleri kapatılmalıdır'' uyarısında bulundu.

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AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem Ege ve Marmara'da bir çok ilde şiddetli hissedildi.

AFAD, depremden etkilenen tüm illerde alan tarama çalışmalarının devam ettiğini belirterek, ''TSK tarafından havadan tarama çalışmaları yürütülüyor. Hasarlı yapılara girilmemeli, yollar acil yardım araçları için boş bırakılmalıdır. Doğalgaz ve su vanaları, elektrik şalterleri kapatılmalıdır'' dedi.

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AFAD, merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Depremi hisseden vatandaşlar büyük korku yaşadı, bayılanlar oldu.

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar ilçesi açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası kent genelinde çok sayıda binada hasar oluştu.

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Kentte Bayraklı ve Bornova ilçelerinde yüksek katlı bazı binaların yıkıldığına yönelik ihbarlar geldi.

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Deprem sonrası, polis telsizinden de özellikle Bornova ve Bayraklı ilçelerinde bazı binaların hasar gördüğü yönünde anonslar geçti.

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Enkaz altında kalanların kurtarılması için çalışma yürütülüyor.

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Vatandaşların panik yaşadığı deprem sonrası ana arterlerde trafik sıkışıklığı yaşanıyor.

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Kent genelindeki bazı binalarda oluşan çatlaklar nedeniyle bazı vatandaşlar binaları tahliye ediyor.

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AFAD, ''İzmir açıklarında meydana gelen deprem sonrası bölgedeki hasarlı yapılara kesinlikle girilmemesi gerekmektedir'' açıklamasında bulundu.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü Ulusal Deprem İzleme Merkezi Müdürü Dr. Doğan Kalafat, İzmir'de meydana gelen depremin ardından 5,8 büyüklüğüne kadar artçı sarsıntılar olabileceğini söyledi.

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CNN Türk'te canlı yayında konuşan Kalafat, "Şiddetli, yıkıcı bir depremdir. Can ve mal kaybına neden olabilir. Bu depremden sonra yoğun artçılar olacaktır. Vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz. 5,8'e kadar burada artçı depremler olabilir. 5,8'lik deprem hasar görmüş yapılarda hasarın artmasına ve yıkıma neden olabilir." ifadelerini kullandı.

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Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir'in Seferihisar ilçesinde depremin etkisiyle deniz seviyesinin yükselmesi sonucu bazı cadde ve sokaklar su altında kaldı.

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6.6 büyüklüğündeki depremde, denizde gelgit oluştu. Bu sırada marinada demirli olan yelkenli teknelerin denize sürüklendiği görüldü. Depremin ardından denizde çekilme yaşandı.

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İşte İzmir'de deprem sonrası yıkılan binalar ve yaşanan panik...

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