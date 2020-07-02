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Fotoğraflar: Davut CAN/ İZMİR, (DHA)
Haber Giriş: 02 Temmuz 2020 - 08:47,

Son dakika: İzmir'de büyük şok! Koronavirüs 4 can aldı

Koronavirüs vaka sayılarının hızla artış gösterdi İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Küner mahallesinde virüs 4 can aldı...

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İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü’nde koronavirüs sebebiyle geçen hafta kısıtlamalar başlatılmıştı.

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Menderes’e bağlı Küner Köyü’nde 24 Haziran günü ortaya çıkankoronavirüs salgınında ölenlerin sayısı dörde çıktı.

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Test sonucu pozitif çıkanların sayısı 70’e ulaşırken, tedavi gören hastalardan ikisi geçen hafta içinde hayatını kaybetmişti.

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Dün ve bugün iki vatandaşın daha vefat ettiği öğrenildi. Vefat eden üç kişinin 65 yaş üstü, bir kişinin ise 37 yaşında olduğu belirtildi.

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Küner’deki salgının boyutları genişlerken kısıtlama ile ilgili çalışmalar da devam ediyor.

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Köyde ikamet etmeyen kişilerin girişine izin verilmezken köyde yaşayan vatandaşlar dışarı çıkabiliyor. (Egedesonsöz)

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