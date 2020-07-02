Son dakika: İzmir'de büyük şok! Koronavirüs 4 can aldı

İzmir’in Menderes ilçesine bağlı Küner Köyü’nde koronavirüs sebebiyle geçen hafta kısıtlamalar başlatılmıştı.Menderes’e bağlı Küner Köyü’nde 24 Haziran günü ortaya çıkankoronavirüs salgınında ölenlerin sayısı dörde çıktı.Test sonucu pozitif çıkanların sayısı 70’e ulaşırken, tedavi gören hastalardan ikisi geçen hafta içinde hayatını kaybetmişti. Dün ve bugün iki vatandaşın daha vefat ettiği öğrenildi. Vefat eden üç kişinin 65 yaş üstü, bir kişinin ise 37 yaşında olduğu belirtildi.Küner’deki salgının boyutları genişlerken kısıtlama ile ilgili çalışmalar da devam ediyor. Köyde ikamet etmeyen kişilerin girişine izin verilmezken köyde yaşayan vatandaşlar dışarı çıkabiliyor. (Egedesonsöz)