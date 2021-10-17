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Ekonomi
Hurriyet.com.tr
Haber Giriş: 17 Ekim 2021 - 09:09 | 

Son dakika... İşte en ucuz sıfır otomobiller

Otomobil fiyatlarına Ekim ayında zam geldi. Her ay otomatiğe bağlanan zamlarla birlikte en düşük otomobil fiyatı da 157 bin 900 bin liraya ulaştı.

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1

Otomobil piyasasında her geçen ay yapılan zamlar Ekim ayında da yapıldı. En ucuz ile en pahalı otomobil arasında makas açılırken ucuz otomobilin fiyatı da 157 bin 900 liraya ulaştı.

Otomobil satışları her geçen ay rekor kırmaya devam ediyor. Fiyatlardan bağımsız olarak talebin artıyor olması da fiyatları yukarı çekiyor. Koronavirüs nedeniyle bir süre kapalı kalan otomobil fabrikaları şimdi de çip krizinden dolayı üretim yavaşlatıyor ya da fabrikalarda üretime geçici olarak ara veriyorlar.

Arz kısıntısı, pandemi koşulları, dövizdeki dalgalanma otomobil fiyatlarını yükseltiyor.

İşte en ucuz sıfır otomobiller

2

Alfa Romeo Giulia

909 bin 950 lira

3

Audi A3 Sedam

495 bin 589 lira

4

BMW 118i

535 bin 100 lira

5

Citroen C3

181 bin 800 lira

6

Fiat Egea

157 bin 900 lira

7

Honda City

225 bin 600 lira

8

Hyundai i10

164 bin 150 lira

9

KIA Rio

178 bin 900 lira

10

Mercedes A200

541 bin lira

11

Mitsubishi Space Star

203 bin 500 lira

12

Nissan Micra

219 bin 900 lira

13

Opel Corsa

189 bin 900 lira

14

Peugeot 208

202 bin lira

15

Seat Ibiza

195 bin lira

16

Skoda Scala

248 bin 400 lira

17

Toyota Corolla

220 bin 200 lira

18

Volkswagen Polo

218 bin lira

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