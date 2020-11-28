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Sigorta
Haber Giriş: 28 Kasım 2020 - 08:32 | 

Son dakika… İşte en ucuz kış lastiği! Nelere dikkat edilmeli…

Kış lastiklerini alırken bazı etkenler göz önüne alınmalı. Verimsiz lastikler hem sürüş güvenliğini bozarken hem de boşa para vermenize neden olur.

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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Ticari araçlar için kış lastiğine geçiş zamanına sayılı günler kaldı. Hususi otomobiller için de kış lastikleri kullanılıyor ancak zorunlu değil. Sürüş güvenliğini üst seviyede tutmak için kış lastiği kullanmakta yarar var.

Kış lastiği seçerken ucuz da olsa bazı özelliklerinin yeterli seviyede olması gerekiyor. Aksi halde sürüş güvenliğini riske atabilirsiniz.

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Yakıt tüketimi, ıslak zeminde tutunma ve gürültü seviyesi olarak kıstaslara ayrılan lastiklerde bu seviyelerin iyi olmasına dikkat etmek gerekiyor. Verimsiz lastikler kışın görevini yerine getiremezken hem de boşa para harcamanıza ve güvensiz sürüşe neden olur.

Piyasada satılan çeşitli marka kış lastiği bulunuyor. Aracınız için en uygun olan lastiği edinmenizde yarar var.

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En çok tercih edilen jant sınıfına göre ucuzdan pahalıya lastikleri sıraladık. İşte fiyatlar…

Not: Lastikler adet fiyatıdır. Fiyat konusunda lastikçinizden destek almanızda yarar var. Kış lastiği aldıktan sonra sökme, takma, balans ayarı ve gerekirse sibop değişiminin de yapılması gerekmektedir.

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15 inç lastikler

Semperit 185/65/15

312.8 lira

Laufenn 195/65/15

314.5 lira

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Milestone 195/65/15

318.1 liraNokian 185/65/15

337.5 lira

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Riken 185/60/15

349.2 lira

Petlas 195/60/15

391 lira

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Goodyear 195/60/15

432.8 lira

Continental 195/65/15

437.3 lira

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Pirelli 185/60/15

438.8 lira

Lassa 205/65/15

451 lira

Michelin 185/65/15

621 lira

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16 inçler

Milestone 205/60/16

386.3 lira

Riken 195/60/16

420.4 lira

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Semperit 205/60/16

437 lira

Petlas 205/60/16

450 lira

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Kormoran 205/65/16

462.6 lira

Lassa 205/60/16

497 lira

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Roadstone 195/60/16

527.1 lira

Barum 205/60/16

550 lira

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Nokian 195/60/16

597 lira

Pirelli 205/65/16

623 lira

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Goodyear 205/60/16

702 lira

Michelin 205/60/16

868.9 lira

Burak TAŞÇI
Burak TAŞÇI
btasci@hurriyet.com.tr
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