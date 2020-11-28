Son dakika… İşte en ucuz kış lastiği! Nelere dikkat edilmeli…

Yakıt tüketimi, ıslak zeminde tutunma ve gürültü seviyesi olarak kıstaslara ayrılan lastiklerde bu seviyelerin iyi olmasına dikkat etmek gerekiyor. Verimsiz lastikler kışın görevini yerine getiremezken hem de boşa para harcamanıza ve güvensiz sürüşe neden olur.



Piyasada satılan çeşitli marka kış lastiği bulunuyor. Aracınız için en uygun olan lastiği edinmenizde yarar var.